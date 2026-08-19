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Операція "Форест Гамп": ексзаступниці керівника ОП Мудрій повідомлено про підозру (доповнено)
Колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій оголосили підозру 19 серпня на тлі операції НАБУ та САП з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі
Спершу про затримання Мудрої повідомив нардеп Олексій Гончаренко та ЗМІ.
"Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання", — написав Гончаренко.
Водночас адвокат Мудрої спростував інформацію про її затримання. Наразі вона лише отримала підозру, сказав він у коментарі агентству "РБК-Україна". Також, додав він, правоохоронці провели два обшуки на двох об'єктах.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
Топ коментарі
+20 Vujko Donetski
показати весь коментар19.08.2026 18:59 Відповісти Посилання
+12 Огусто
показати весь коментар19.08.2026 19:02 Відповісти Посилання
+11 Green Bill #603485
показати весь коментар19.08.2026 18:57 Відповісти Посилання
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