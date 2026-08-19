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Новини Операція Форест Гамп
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Операція "Форест Гамп": ексзаступниці керівника ОП Мудрій повідомлено про підозру (доповнено)

Ірина Мудра

Колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій оголосили підозру 19 серпня на тлі операції НАБУ та САП з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

Спершу про затримання Мудрої повідомив нардеп Олексій Гончаренко та ЗМІ. 

"Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання", — написав Гончаренко.

Водночас адвокат Мудрої спростував інформацію про її затримання. Наразі вона лише отримала підозру, сказав він у коментарі агентству "РБК-Україна". Також, додав він, правоохоронці провели два обшуки на двох об'єктах.

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Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

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затримання (4377) підозра (934) Мудра Ірина (32)
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Топ коментарі
+20
А потім нова злочинна організація збере ії горші на заставу
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19.08.2026 18:59 Відповісти
+12
Я знав, коли обрали Голобородька, то він почне підтягувати своїх. Це нормальна практика. Я знав, що вони хоч і при грошах, але ніщеброди по суті. Я знав, що ці будуть красти, АЛЕ - ЩО Б ТАК, такими МАШТАБАМИ, я навіть уявити не міг. При чому як тільки безпардонно, нахабно, масовано.
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19.08.2026 19:02 Відповісти
+11
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19.08.2026 18:57 Відповісти

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