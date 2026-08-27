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Новости Угрозы России
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РФ будет наносить удары по военным объектам Великобритании в Украине и "за её пределами" в ответ на передачу "Storm Shadow", — МИД России

РФ снова угрожает Великобритании: подробности

Россия угрожает Великобритании "ответными мерами" из-за поддержки Украины. В Москве заявляют, что британские военные объекты и техника могут стать целями.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По ее словам, Великобритании не "удастся избежать ответственности" за передачу Украине ракет Storm Shadow и технологий для их производства.

"Ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами", — сказала Захарова

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Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для ударов вглубь РФ.

Впоследствии Москва пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для ударов по территории РФ. На это глава британского правительства Энди Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Великобритания (5482) россия (89318) угрозы (933) Захарова Мария (402)
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Топ комментарии
+13
Пуп розв'яжеться, клоуни...🤡🤡🤡
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27.08.2026 13:09 Ответить
+5
Хотів би я подивитися на "за межами України"...
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27.08.2026 13:11 Ответить
+4
https://t.me/voynareal/142192 🔥Льотчика у званні підполковника з підрозділу ВПС та ППО підірвали у власному авто в Санкт-Петербурзі - в момент, як він сідав в автівку, вибухнув пристрій і відірвав йому ноги
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27.08.2026 13:13 Ответить

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