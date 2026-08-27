РФ будет наносить удары по военным объектам Великобритании в Украине и "за её пределами" в ответ на передачу "Storm Shadow", — МИД России

Россия угрожает Великобритании "ответными мерами" из-за поддержки Украины. В Москве заявляют, что британские военные объекты и техника могут стать целями.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, Великобритании не "удастся избежать ответственности" за передачу Украине ракет Storm Shadow и технологий для их производства.

"Ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами", — сказала Захарова

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Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для ударов вглубь РФ.

Впоследствии Москва пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для ударов по территории РФ. На это глава британского правительства Энди Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, задействуя военно-морские миссии.

Кроме того, ЕС разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза и пригрозил зеркальным ответом.

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