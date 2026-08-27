РФ атакуватиме військові об’єкти Великої Британії в Україні та "за її межами" у відповідь на передачу "Storm Shadow", - МЗС Росії

РФ погрожує Великій Британії "відповіддю" через підтримку України. У Москві кажуть, що британські військові об’єкти та техніка можуть стати цілями.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, Великій Британії не "вдасться уникнути відповідальності" за передачу Україні ракет Storm Shadow та технологій для їхнього виробництва.

"Відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї на території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великої Британії в Україні та за її межами", - сказала Захарова

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Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Москва пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ. На це очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.

Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу і пригрозив дзеркальною відповіддю.

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