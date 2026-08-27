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Новини Погрози Росії
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РФ атакуватиме військові об’єкти Великої Британії в Україні та "за її межами" у відповідь на передачу "Storm Shadow", - МЗС Росії

РФ знову погрожує Великій Британії: подробиці

РФ погрожує Великій Британії "відповіддю" через підтримку України. У Москві кажуть, що британські військові об’єкти та техніка можуть стати цілями.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, Великій Британії не "вдасться уникнути відповідальності" за передачу Україні ракет Storm Shadow та технологій для їхнього виробництва.

"Відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї на території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великої Британії в Україні та за її межами", - сказала Захарова

Читайте: Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах України по Росії

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Москва пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ. На це очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.

Що передувало?

Читайте: РФ відкинула пропозицію припинити вогонь у Чорному морі, звинувативши Україну в "тероризмі"

Автор: 

Велика Британія (4991) росія (47492) погрози (563) Захарова Марія (384)
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Топ коментарі
+18
Пуп розв'яжеться, клоуни...🤡🤡🤡
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27.08.2026 13:09 Відповісти
+10
Хотів би я подивитися на "за межами України"...
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27.08.2026 13:11 Відповісти
+8
Так вже ж передали. Два роки тому. І перші партії вже давно відстріляли по кацапах. І шо?
Гєрасімов, Шойгу! Ну ви в курсі!
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27.08.2026 13:12 Відповісти

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