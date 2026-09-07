День военной разведки: Зеленский наградил бойцов ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины по случаю Дня военной разведки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

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Зеленский отметил роль военной разведки

Президент подчеркнул, что работа разведчиков имеет важное значение для защиты Украины и ведения ключевых сражений войны.

Зеленский отметил, что сила военной разведки заключается прежде всего в знаниях о противнике, его планах и ситуации вокруг Украины.

"Ваша сила — это знания, которые Украина получает о враге, о его планах и об общей ситуации вокруг Украины", — заявил Зеленский.

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Президент призвал к единству Сил обороны

Глава государства также подчеркнул важность взаимодействия между всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины.

По его словам, военнослужащие различных подразделений Сил обороны и безопасности сражаются бок о бок и должны продолжать действовать сообща. Зеленский особо отметил значение братства внутри каждого подразделения украинских Сил обороны и безопасности.

Ранее глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности Украины поздравили личный состав военной разведки Украины и начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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