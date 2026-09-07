День воєнної розвідки: Зеленський нагородив воїнів ГУР

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України з нагоди Дня воєнної розвідки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в телеграм-каналі.

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Зеленський відзначив роль воєнної розвідки

Президент наголосив, що робота розвідників має важливе значення для захисту України та ведення ключових битв війни.

Зеленський зазначив, що сила воєнної розвідки полягає передусім у знаннях про противника, його плани та ситуацію навколо України.

"Сила ваша — це знання, яке Україна отримує про ворога, про його плани та про загальну ситуацію навколо України", — заявив Зеленський.

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Президент закликав до єдності Сил оборони

Глава держави також наголосив на важливості взаємодії між усіма складовими Сил оборони та безпеки України.

За його словами, військовослужбовці різних складових Сил оборони та безпеки воюють поруч і мають продовжувати діяти спільно. Зеленський окремо відзначив значення братерства всередині кожної складової українських Сил оборони та безпеки.

Раніше очільник СБУ Олександр Поклад та весь колектив Служби безпеки України привітали особовий склад воєнної розвідки України та начальника ГУР Олега Іващенка з професійним святом.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

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