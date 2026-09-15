Неизвестный беспилотник упал возле военного аэродрома в Германии, - СМИ

В Германии вблизи военного аэродрома Вунсторф недалеко от Ганновера разбился неизвестный беспилотник. Полиция Нижней Саксонии начала масштабную операцию в районе военного объекта.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и других экстренных служб. Район падения дрона обследовали, чтобы установить происхождение беспилотника и выяснить обстоятельства инцидента.

По данным земельного управления по уголовным делам, на данный момент нет признаков угрозы для населения.

Вунсторф имеет особое значение для Бундесвера: на расположенном там аэродроме базируется транспортная авиация немецких Вооруженных сил. Поэтому появление беспилотника в непосредственной близости от объекта привлекло повышенное внимание правоохранительных органов.

Пока не сообщается, кто запустил дрон и было ли его нахождение вблизи аэродрома преднамеренным. Полиция продолжает расследование.

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Что предшествовало?

Ранее Германия заявила, что намерена разработать "защитный щит" против диверсий после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил изданию, что российские гибридные атаки стали "повседневной реальностью" и, вероятно, будут усиливаться, однако, по его словам, у страны есть способы защититься.

В рамках проекта также планируется нарастить мобильные средства противодействия беспилотникам в полиции: подразделения в ключевых городах — таких как Берлин, Мюнхен и Гамбург - будут защищать воздушное пространство над крупными транспортными узлами.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.

Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых - мужчин, связанных с Россией.

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