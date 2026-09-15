Невідомий безпілотник впав біля військового аеродрому у Німеччині , - ЗМІ

У Німеччині поблизу військового аеродрому Вунсторф неподалік Ганновера розбився невідомий безпілотник. Поліція Нижньої Саксонії розпочала масштабну операцію в районі військового об’єкта.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На місце прибули численні співробітники поліції та інші екстрені служби. Район падіння дрона обстежили, щоб встановити походження безпілотника та з'ясувати обставини інциденту.

За даними земельного кримінального управління, наразі немає ознак загрози для населення.

Вунсторф має особливе значення для Бундесверу: на розташованому там аеродромі базується транспортна авіація німецьких Збройних сил. Тому поява безпілотника у безпосередній близькості від об’єкта привернула підвищену увагу правоохоронних органів.

Поки що не повідомляється, хто запустив дрон і чи було його перебування поблизу аеродрому навмисним. Поліція продовжує розслідування.

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Що передувало?

Раніше Німеччина заявила, що має намір розробити "захисний щит" проти диверсій після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига.

Глава МВС Німеччини Александер Добріндт заявив виданню, що російські гібридні атаки стали "щоденною реальністю" і, ймовірно, посилюватимуться, проте, за його словами, країна має способи захиститися.

У межах проєкту також планується наростити мобільні засоби протидії безпілотникам у поліції: підрозділи у ключових містах – таких як Берлін, Мюнхен і Гамбург – захищатимуть повітряний простір над великими транспортними вузлами.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.

Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.

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