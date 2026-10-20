США не отказывают Украине в поставках перехватчиков намеренно, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о намеренной задержке разведданных для Украины и заявил, что американская помощь остается без изменений.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Министерство обороны (США. - Ред.) - все, что они делали в отношении Украины, остается без изменений. Это не изменилось", - сказал он.

По словам Рубио, Украине не отказывают ни в чем намеренно.

"Это баланс между нашими обязательствами перед другими партнерами и, откровенно говоря, нашими собственными стандартами и требованиями к нашим собственным объектам", - сказал госсекретарь США.

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Он подтвердил, что 13 и 18 октября запусков обнаружено не было.

"Это не потому, что Америка не предоставила информацию. Я видел, как некоторые лица, связанные с украинским правительством, говорили, что люди в Украине гибнут из-за того, что США задерживают им информацию. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это неточно.

То, что была выявлена проблема и что, возможно, существовала внутренняя проблема, связанная с их способностью воспринимать предоставляемую информацию, систематизировать ее и реагировать на нее - это возможно, мы это рассматриваем. Это был технический вопрос", - добавил он.

Также он назвал несправедливыми и ложными утверждения о том, что Трампкаким-то образом предпринимает шаги, чтобы намеренно навредить Украине.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные от США были заблокированы в течение определенного времени.

Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.

19 октября Зеленский заявил о задержках в "отдельных видах жизненно необходимых поставок" на уровне Министерства обороны США и о "политических договоренностях, которые не выполнены на рабочем уровне".

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