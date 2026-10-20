США не відмовляють Україні у постачанні перехоплювачів навмисно, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заперечив навмисне затримування розвідданих для України та заявив, що американська допомога залишається без змін.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Міністерство оборони (США. - Ред.) - усе, що вони робили щодо України, залишається без змін. Це не змінилося", - сказав він.
За словами Рубіо, Україні не відмовляють ні в чому навмисно.
"Це баланс між нашими зобов'язаннями перед іншими партнерами і, відверто кажучи, нашими власними стандартами та вимогами до наших власних об'єктів також", - пояснив держсекретар США.
Попередження про балістику
Він підтвердив, що 13 та 18 жовтня пуски не було виявлено.
"Це не через те, що Америка не надала інформацію. Я бачив, як дехто, пов'язаний з українським урядом, казав, що люди в Україні гинуть через те, що США затримують їм інформацію. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це неточно.
Те, що була виявлена проблема, і що, можливо, була внутрішня проблема щодо їхньої здатності сприймати інформацію, яка надавалася, систематизувати її та реагувати на неї - це можливо, ми це розглядаємо. Це було технічним питанням", - додав він.
Також він назвав несправедливими та неправдивими твердження, що Трамп якимось чином робить речі, щоб навмисно нашкодити Україні.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
- Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.
- Зеленський 19 жовтня заявив про затримки в "окремих типах життєво необхідного постачання" на рівні Міністерства війни США та про "політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні".
- ЗМІ писали, що Гегсет затримує передачу Україні великої партії оплачених союзниками ракет до Patriot
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