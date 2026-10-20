США не відмовляють Україні у постачанні перехоплювачів навмисно, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив навмисне затримування розвідданих для України та заявив, що американська допомога залишається без змін.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Міністерство оборони (США. - Ред.) - усе, що вони робили щодо України, залишається без змін. Це не змінилося", - сказав він.

За словами Рубіо, Україні не відмовляють ні в чому навмисно.

"Це баланс між нашими зобов'язаннями перед іншими партнерами і, відверто кажучи, нашими власними стандартами та вимогами до наших власних об'єктів також", - пояснив держсекретар США.

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Попередження про балістику

Він підтвердив, що 13 та 18 жовтня пуски не було виявлено.

"Це не через те, що Америка не надала інформацію. Я бачив, як дехто, пов'язаний з українським урядом, казав, що люди в Україні гинуть через те, що США затримують їм інформацію. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це неточно.

Те, що була виявлена проблема, і що, можливо, була внутрішня проблема щодо їхньої здатності сприймати інформацію, яка надавалася, систематизувати її та реагувати на неї - це можливо, ми це розглядаємо. Це було технічним питанням", - додав він.

Також він назвав несправедливими та неправдивими твердження, що Трамп якимось чином робить речі, щоб навмисно нашкодити Україні.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.

Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.

Зеленський 19 жовтня заявив про затримки в "окремих типах життєво необхідного постачання" на рівні Міністерства війни США та про "політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні".

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