Без электронного браслета, но с ограничением передвижения: ВАКС принял решение в отношении экс-министра Галущенко

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца действие процессуальных обязательств, возложенных на бывшего министра энергетики. В то же время суд отказал в продлении обязательства носить электронное средство контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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"ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-министра энергетики", — говорится в сообщении.

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Какие ограничения остались в силе для подозреваемого

Подозреваемый обязан:

- являться к детективам НАБУ, прокурорам САП в рамках данного уголовного производства, следственному судье, суду по каждому требованию (в зависимости от стадии уголовного производства);

- не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП по данному уголовному делу;

- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП по данному уголовному делу об изменении места своего проживания;

- воздерживаться от общения с определенными лицами;

- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины (если таковые не сданы).

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Суд отказал в продлении обязательства носить электронный браслет

В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте постановления, которое будет доступно в ЕГРСР.

Дело Германа Галущенко