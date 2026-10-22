Без электронного браслета, но с ограничением передвижения: ВАКС принял решение в отношении экс-министра Галущенко
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца действие процессуальных обязательств, возложенных на бывшего министра энергетики. В то же время суд отказал в продлении обязательства носить электронное средство контроля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
"ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-министра энергетики", — говорится в сообщении.
Какие ограничения остались в силе для подозреваемого
Подозреваемый обязан:
- являться к детективам НАБУ, прокурорам САП в рамках данного уголовного производства, следственному судье, суду по каждому требованию (в зависимости от стадии уголовного производства);
- не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП по данному уголовному делу;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП по данному уголовному делу об изменении места своего проживания;
- воздерживаться от общения с определенными лицами;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины (если таковые не сданы).
Суд отказал в продлении обязательства носить электронный браслет
В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте постановления, которое будет доступно в ЕГРСР.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
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17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
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