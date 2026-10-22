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Новости Дело Галущенко
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Без электронного браслета, но с ограничением передвижения: ВАКС принял решение в отношении экс-министра Галущенко

Бывшему министру энергетики не продлили обязанность носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца действие процессуальных обязательств, возложенных на бывшего министра энергетики. В то же время суд отказал в продлении обязательства носить электронное средство контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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"ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-министра энергетики", — говорится в сообщении.

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Какие ограничения остались в силе для подозреваемого

Подозреваемый обязан:
- являться к детективам НАБУ, прокурорам САП в рамках данного уголовного производства, следственному судье, суду по каждому требованию (в зависимости от стадии уголовного производства);
- не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП по данному уголовному делу;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП по данному уголовному делу об изменении места своего проживания;
- воздерживаться от общения с определенными лицами;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины (если таковые не сданы).

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Суд отказал в продлении обязательства носить электронный браслет

В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте постановления, которое будет доступно в ЕГРСР.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Автор: 

Галущенко Герман (388) Антикоррупционный суд (1539)
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Топ комментарии
+6
Веслом битимуть 😸🤔
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22.10.2026 13:13 Ответить
+6
Та вже відпускайте до сина в Швейцарію підлікуваватися дідові сил набратися. Починати все по новому як Дєпа говорив.
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22.10.2026 13:15 Ответить
+6
Втече ****.
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22.10.2026 13:16 Ответить

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