СМИ обнаружили незадекларированную квартиру Галущенко в Швейцарии

Супруга бывшего министра Германа Галущенко, фигурирующего в деле НАБУ "Мидас", в течение 2025 года проживала в квартире в Женеве, аренда которой за год обошлась в 4,5 млн грн.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Журналисты установили, что апартаменты расположены на набережной Гюстав-Адор в историческом здании на берегу Женевского озера, в одном из самых престижных районов города О-Вив.

В НАПК ранее обнаружили признаки недостоверных сведений в декларации Галущенко.

"В заключении НАЗК указано, что во время проверки бывшая супруга чиновника, Ольга Богданова, сообщила, что они проживали там в течение 2025 года — на основании договора аренды, но копию не предоставила. Стоимость — более 85 тысяч швейцарских франков (это примерно 4,5 миллиона гривен или около 9 тысяч долларов в месяц). В пояснениях для НАЗК сам Галущенко утверждал, что в 2022 году развелся с женой, которая опекает общих детей (при том, что в 2023 году задекларировал новорожденного сына с документами в Швейцарии – ред.) – и ничего не знал о такой аренде. Говорит, что только в 2026 году из материалов уголовного производства узнал о "якобы нахождении в пользовании членов семьи (детей) квартиры в Швейцарии", — говорится в материале.

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Где расположена квартира?

"Схемы" выяснили, что квартира расположена на набережной Гюстав-Адор, в доме недалеко от исторического парка Ла Гранж и вдоль левого берега Женевского озера, в одном из самых дорогих районов города. Дом построен в начале прошлого века и внесен в список архитектурного наследия Женевы.





Данные реестра свидетельствуют, что владельцами дома и участка под ним являются Жорж и Пьер Носали.

"В 2017 году швейцарский вестник SHAB указывал их в качестве кредиторов в деле о задолженности по аренде помещений в этом здании, а в 2018 году местная ремонтная компания опубликовала информацию о том, что они заказали ремонт крыши этого же дома. Скорее всего, мужчины владеют этим домом как минимум с 2001 года", - рассказали авторы.

Также журналисты выяснили, что бывшая жена Галущенко часто бывала именно в этом районе Женевы, где расположено здание.

Об этом свидетельствуют ее отзывы на Google Maps вблизи набережной.

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В частности, женщина описывала свои впечатления после посещения магазина оптики, массажного салона и салона пирсинга: "Это был лучший опыт для моей 10-летней дочери. Персонал очень профессиональный". Отзывы датированы 2023 и 2024 годами. А это значит, что семья могла проживать там задолго до периода, указанного в декларации во время проверки. Но в отчетности Галущенко за то время этого нет.

Авторы также нашли отзыв Богдановой о посещении спа-салона, расположенного неподалеку от дома, в начале этого года.

"Если взять за основу стоимость аренды за 2025 год и подсчитать в целом за все годы, начиная с 2023 по 2026, то за время проживания в Женеве семья могла потратить до 20 миллионов гривен.

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И именно возле упомянутой набережной Женевского озера, на фоне достопримечательности — фонтана Же-До, расположенного в десяти минутах ходьбы от дома, Богданова фотографировалась с детьми", — отметили следователи.

Также неподалеку от дома, где снимала квартиру бывшая жена Галущенко с детьми — примерно в 2,5 километрах — расположено и ее архитектурное бюро Bogdanova Architects.

В феврале 2023 года Ольга Богданова зарегистрировала в торговом реестре Женевы профильную компанию B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group).

"Анализ "Схем" показал, что менеджеры, которых Богданова выбирала для своего бизнеса, нередко ведут к офшорам. Например, с февраля 2023 года исполнительным директором была Кристин Брайтлер — руководительница швейцарского офиса компании Dixcart, специализирующейся на создании компаний и управлении частным капиталом и трастами. Следующие за ней менеджеры – связаны с офшорными структурами по данным утечек ICIJ (расследование Paradise Papers), а также с фирмой Comatrans SA, которая фигурировала в расследовании НАБУ о возможном завышении стоимости ремонта дорог в Одессе и выводе средств за границу должностными лицами Одесского городского совета", – говорится в материале.

Адвокат Германа Галущенко не отвечал на сообщения и звонки СМИ. Еще одна защитница отметила, что "комментариев по этому поводу не дает". Не ответила на сообщения и звонки и бывшая жена экс-министра Ольга Богданова.

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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