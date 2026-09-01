Деньги хотят передать в АРМА: Галущенко могут снова взять под стражу из-за сомнительного залога, - САП

Антикоррупционные органы настаивают на аресте залога в размере 150 млн грн, внесенного за бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко, подозревая его в незаконном происхождении. В случае удовлетворения требования экс-чиновник рискует вновь оказаться под стражей.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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150 миллионов "грязных" средств: почему прокуроры требуют передачи залога в АРМА

По версии следствия, 150 миллионов гривен, внесенных за бывшего чиновника в качестве залога, были получены преступным путем. Прокуроры считают, что внесение этой суммы использовалось как способ легализации грязных денег.

В связи с этим САП обратилась в суд с ходатайством не только об аресте денег, но и об их передаче в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

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Юридические последствия для Галущенко

По словам Клименко, удовлетворение ходатайства прокуроров судом будет иметь прямые юридические последствия для меры пресечения подозреваемого.

"Если суд удовлетворит это ходатайство, то эти средства должны быть перечислены на счет АРМА, и будет считаться, что этот экс-министр энергетики не внес залог", - сказал глава САП.

Он добавил, что в таком случае Галущенко снова могут отправить в СИЗО.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием " Фемида ". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста. 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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