Гроші хочуть передати в АРМА: Галущенка можуть знову взяти під варту через сумнівну заставу, - САП

Антикорупційні структури наполягають на арешті 150 млн грн застави, внесеної за колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка, підозрюючи їхнє незаконне походження. У разі задоволення вимоги ексчиновник ризикує знову опинитися під вартою.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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150 мільйонів "брудних" коштів: чому прокурори вимагають передачі застави в АРМА

За версією слідства, 150 мільйонів гривень, які внесли за експосадовця як заставу, були отримані злочинним шляхом. Прокурори вважають, що внесення цієї суми використали як спосіб легалізації брудних коштів.

Через це САП звернулася до суду з клопотанням не лише про арешт грошей, а й про їх передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Юридичні наслідки для Галущенка

За словами Клименка, задоволення клопотання прокурорів судом матиме прямі юридичні наслідки для запобіжного заходу підозрюваного.

Якщо суд задовольнить це клопотання, то ці кошти мають бути переказані на рахунок АРМА і вважатиметься, що цей ексміністр енергетики не вніс заставу", - пояснив очільник САП.

Він додав що в такому разі Галущенка знову можуть відправити до СІЗО.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою " Феміда ". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту. 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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