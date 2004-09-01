НБУ почав перевірки банків через внесення застави за Галущенка

Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві НБУ.

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НБУ перевіряє дотримання вимог фінмоніторингу

Інспекції регулятор розпочав 24 серпня. Наразі Нацбанк з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.

Підставою для проведення перевірок стали оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Назви банків і кількість установ, які перевіряє регулятор, наразі не розкривають.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою " Феміда ". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту. 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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