НБУ начал проверки банков в связи с внесением залога за Галущенко

Национальный банк приступил к внеплановым проверкам банков, обслуживавших клиентов, привлеченных к внесению залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении НБУ.

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НБУ проверяет соблюдение требований финансового мониторинга

Инспекции регулятор начал 24 августа. Сейчас Нацбанк выясняет, соблюдали ли банки требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, которые перечисляли средства на счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога.

Основанием для проведения проверок стали обнародованные материалы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Названия банков и количество учреждений, которые проверяет регулятор, пока не раскрываются.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместитель главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием " Фемида ". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста. 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".

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