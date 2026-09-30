ЗМІ знайшли незадекларовану квартиру Галущенка в Швейцарії

Дружина ексміністра Германа Галущенка, який фігурує у справі НАБУ "Мідас", протягом 2025 року проживала у квартирі в Женеві, оренда якої за рік обійшлася у 4,5 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Журналісти встановили, що апартаменти розташовані на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста О-Вів.

У НАЗК раніше знайшли ознаки недостовірних відомостей у декларації Галущенка.

"У висновку НАЗК зазначено, що під час перевірки колишня дружина посадовця, Ольга Богданова, повідомила, що вони проживали там протягом 2025 року – на підставі договору оренди, але копію не надала. Вартість – понад 85 тисяч швейцарських франків (це приблизно 4,5 мільйони гривень або близько 9 тисяч доларів на місяць). У поясненнях для НАЗК сам Галущенко стверджував, що у 2022 році розлучився з дружиною, яка опікується спільними дітьми (при тому, що в 2023 році задекларував новонародженого сина з документами у Швейцарії – ред.) – і нічого не знав про таку оренду. Каже, лише у 2026 році з матеріалів кримінального провадження дізнався про "нібито перебування у користуванні членів сім’ї (дітей) квартири у Швейцарії", - йдеться в матеріалі.

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Де розташована квартира?

"Схеми" з'ясували, що квартира розташована на набережній Гюстав-Адор, у будинку неподалік історичного парку Ла Гранж та вздовж лівого берега Женевського озера, в одному з найдорожчих районів міста. Будинок зведений на початку минулого сторіччя і внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви.





Дані реєстру свідчать, що власниками будинку та ділянки під ним є Жорж і П'єр Носалі.

"У 2017 році швейцарський вісник SHAB зазначав їх кредиторами у справі про борги за оренду приміщень в цій будівлі, а у 2018 році місцева ремонтна компанія опублікувала інформацію про замовлення ними ремонту даху цього ж будинку. Найімовірніше чоловіки володіють цим будинком щонайменше з 2001 року", - розповіли автори.

Також журналісти з'ясували, що колишня дружина Галущенка часто бувала саме в цьому районі Женеви, де розташована будівля.

Про це свідчать її відгуки на Google картах поблизу набережної.

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Зокрема, жінка описувала свої враження після візиту в магазин оптики, масажний салон та пірсинг-салон: "Це був найкращий досвід для моєї 10-річної доньки. Персонал дуже професійний". Відгуки датовані 2023 та 2024 роками. Що означає, що родина могла проживати там задовго до зазначеного під час перевірки декларації періоду. Але у звітності Галущенка за той час цього немає.

Автори також знайшли відгук Богданової про відвідування неподалік від будинку спа-салону, на початку цього року.

"Якщо взяти за основу вартість оренди за 2025 та порахувати загалом за всі роки, починаючи з 2023 по 2026, то за час проживання у Женеві родина могла витратити до 20 мільйонів гривень.

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І саме біля згаданої набережної Женевського озера, на тлі визначної пам’ятки – фонтану Же-До, що у десяти хвилинах пішки від будинку, Богданова фотографувалась з дітьми", - зазначили розслідувачі.

Також неподалік будинку, де орендувала квартиру ексдружина Галущенка з дітьми – приблизно у 2,5 кілометрах – розташоване й її архітектурне бюро Bogdanova Architects.

У лютому 2023 року Ольга Богданова зареєструвала в торговельному реєстрі Женеви профільну компанію B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group).

"Аналіз "Схем" показав, що менеджери, яких обирала Богданова для свого бізнесу, нерідко ведуть до офшорів. Наприклад, з лютого 2023 року виконавчою директоркою була Крістін Брайтлер – керівниця швейцарського офісу компанії Dixcart, що спеціалізується на створенні компаній та управлінні приватним капіталом і трастами. Наступні після неї менеджери – пов'язані з офшорними структурами за даними витоків ICIJ (розслідування Paradise Papers), а також фірмою Comatrans SA, яка фігурувала у розслідуванні НАБУ щодо можливого завищення вартості ремонту доріг в Одесі та виведення коштів за кордон службовими особами Одеської міської ради", - йдеться в матеріалі.

Адвокат Германа Галущенка на повідомлення та дзвінки ЗМІ не відповіали. Ще одна захисниця зазначила, що "коментарів з цього приводу не дає". Не відповіла на повідомлення та дзвінки і колишня дружина ексміністра Ольга Богданова.

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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