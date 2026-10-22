Без електронного браслета, але з обмеженням пересування: ВАКС ухвалив рішення щодо ексміністра Галущенка

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив на два місяці дію процесуальних обов'язків, покладених на колишнього міністра енергетики. Водночас суд відмовив у продовженні обов'язку носити електронний засіб контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВАКС.

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"ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики", - ідеться в повідомленні.

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Які обмеження залишилися чинними для підозрюваного

Підозрюваний має:

- прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні;

- повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування із визначеними особами;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).

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Суд відмовив у продовженні обов'язку носити електронний браслет

Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю. Мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР.

Справа Германа Галущенка