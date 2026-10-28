Гуманитарная миссия в Олешках: в настоящее время продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец

В рамках гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области в настоящее время ведется разминирование маршрутов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины, которого стороны придерживаются. Сейчас продолжается разминирование маршрутов. Это важный этап для безопасной доставки гуманитарной помощи и дальнейшего выезда гражданских лиц, желающих покинуть город", — отметил Лубинец.

Он рассказал, что совместно с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой продолжает подготовку гуманитарной миссии для оказания помощи гражданскому населению Олешек.

Эта работа ведется при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, чьи усилия помогли сторонам достичь необходимых договоренностей и перейти к их практической реализации.

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В рамках договоренностей, достигнутых Лубинцем и Лантратовой как руководителями переговорных групп, продолжается работа над реализацией миссии.

"Наша общая цель — обеспечить помощь людям и возможность добраться до безопасной территории", — подчеркнул омбудсмен.

Что предшествовало

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.

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