Гуманитарная миссия в Олешках: в настоящее время продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец
В рамках гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области в настоящее время ведется разминирование маршрутов.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины, которого стороны придерживаются. Сейчас продолжается разминирование маршрутов. Это важный этап для безопасной доставки гуманитарной помощи и дальнейшего выезда гражданских лиц, желающих покинуть город", — отметил Лубинец.
Он рассказал, что совместно с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой продолжает подготовку гуманитарной миссии для оказания помощи гражданскому населению Олешек.
Эта работа ведется при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, чьи усилия помогли сторонам достичь необходимых договоренностей и перейти к их практической реализации.
В рамках договоренностей, достигнутых Лубинцем и Лантратовой как руководителями переговорных групп, продолжается работа над реализацией миссии.
"Наша общая цель — обеспечить помощь людям и возможность добраться до безопасной территории", — подчеркнул омбудсмен.
Что предшествовало
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
- Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.
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