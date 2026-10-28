Гуманітарна місія в Олешках: нині триває розмінування маршрутів, - Лубінець

У межах гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині нині триває розмінування маршрутів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються. Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто", - зазначив Лубінець.

Він розповів, що спільно з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою продовжує підготовку гуманітарної місії для допомоги цивільному населенню Олешків.

Ця робота відбувається за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп, чиї зусилля допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їхнього практичного виконання.

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У межах домовленостей, досягнутих Лубінцем і Лантратовою як керівниками переговорних груп, триває робота над реалізацією місії.

"Наша спільна мета - забезпечити допомогу людям і можливість дістатися безпечної території", - наголосив омбудсмен.

Що передувало

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.

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