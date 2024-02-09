РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7557 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
21 934 21

Интервью с каннибалом, памятник российскому солдату, Медведев уничтожает Финляндию... Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Хорошая новость...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Фотожаба

"Благодарим! Ждем..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужного поблагодарила диаспора: Он остановил "вторую армию мира"

Фотожаба

"Суровые годы уходят..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противостояние между Зеленским и Залужным раскололо Украину, - Bloomberg

Фотожаба

Иллюстрация к интервью

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон

Фотожаба

Есть такая работа...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В интервью Карлсону Путин лишь повторил устаревшую пропагандистскую ложь, - Еврокомиссия

Фотожаба

Интервью с каннибалом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о начале Второй мировой: Поляки заставили Гитлера напасть на себя. ВИДЕО

Фотожаба

Полная версия интервью

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"

Фотожаба

Памятник российскому солдату

Фотожаба

Предвыборная программа

Фотожаба

Радость "новоселов"

Фотожаба

В поисках вдохновения для заявлений

Фотожаба

"Демилитаризованная" зона

Фотожаба

За два дня?

Фотожаба

Медведев уничтожает Финляндию...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6967) путин владимир (31270) фотожаба (14394) Шойгу Сергей (712) Захарова Мария (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
09.02.2024 19:59
+18
показать весь комментарий
09.02.2024 19:13
+17
показать весь комментарий
09.02.2024 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все добре але чому солдати з пральною машиною змальовані з американських часів Другої світової?!)
показать весь комментарий
09.02.2024 19:10 Ответить
Бо їм видали екіпіровку часів лендлізу 1940х.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:57 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 19:13 Ответить
Who is Hujlo ?
показать весь комментарий
09.02.2024 19:40 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 19:13 Ответить
Медведєв знищує Фінляндію... Це круто!
показать весь комментарий
09.02.2024 19:20 Ответить
Куми з доброю новиною!
😂😂😂😂
показать весь комментарий
09.02.2024 19:39 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 19:46 Ответить
Судячи з усього це скріншот з якоїсь компютерної забавки - і це по вашому має смішить ?
показать весь комментарий
10.02.2024 08:48 Ответить
Це Surviving Mars (2018), воно більше смішить ніж картинки де Путло що жере людей.
показать весь комментарий
10.02.2024 10:49 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 19:59 Ответить
.....!!!!
показать весь комментарий
09.02.2024 20:32 Ответить
А мені чомусь не смішно.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:20 Ответить
Вони зробили себе разом
показать весь комментарий
10.02.2024 08:56 Ответить
А мене теж вже несмішно особливо на карікатуру за комент в сеті.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:47 Ответить
А шо на раші щімлять за коменти,?
показать весь комментарий
10.02.2024 09:50 Ответить
Суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к 5,5 годам колонии за два антивоенных поста в соцсети «ВКонтакте». Женщину осудили по двум статьям - за распространение «фейков» про армию по мотиву политической ненависти и за призывы к экстремизму (ч.2 ст.207.3 и ч.2 ст.280 УК РФ). Прокуратура требовала для обвиняемой шесть лет колонии.
показать весь комментарий
11.02.2024 10:11 Ответить
На фото з Дімоном автор щось з трусєлями перебрав - які трусєля у свинособак?
показать весь комментарий
10.02.2024 07:31 Ответить
 
 