Баллистическая атака на Киев: поврежден офис телеканала FREEДОМ. ФОТОрепортаж

Во время сегодняшней баллистической атаки РФ по Киеву значительным разрушениям подверглись здания, в которых после обстрела 12 февраля были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" - FREEДОМ, "Дом", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"FREEДОМ".

Как отмечается, сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали.

В результате российского ракетного удара разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП "МПИУ" строило обновленную студию. FREEДОМ продолжает вещать из резервной студии. Также повреждены помещения, в которых после февральской атаки была размещена международная редакция (диджитал-платформы UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала "Дом", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции.

В здании бизнес-центра, где располагались каналы иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом со зданием огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и пока непригодны к работе.

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"Это уже вторая атака меньше чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела. Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы. Сейчас на месте работает ГСЧС, разбирают завалы, работают следователи. Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное - никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", - говорит генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".