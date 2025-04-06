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Новости Фото Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Баллистическая атака на Киев: поврежден офис телеканала FREEДОМ. ФОТОрепортаж

Во время сегодняшней баллистической атаки РФ по Киеву значительным разрушениям подверглись здания, в которых после обстрела 12 февраля были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" - FREEДОМ, "Дом", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"FREEДОМ".

Как отмечается, сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали.

В результате российского ракетного удара разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП "МПИУ" строило обновленную студию.  FREEДОМ продолжает вещать из резервной студии. Также повреждены помещения, в которых после февральской атаки была размещена международная редакция (диджитал-платформы UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала "Дом", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции.

В здании бизнес-центра, где располагались каналы иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом со зданием огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и пока непригодны к работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баллистическая атака РФ на Киев: погиб человек, 3 человека пострадали. ФОТОрепортаж

удар по офису фридум
удар по офису фридум
удар по офису фридум
удар по офису фридум
удар по офису фридум

"Это уже вторая атака меньше чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела. Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы. Сейчас на месте работает ГСЧС, разбирают завалы, работают следователи. Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное - никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", - говорит генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".

Автор: 

журналистика (3290) Киев (25502) обстрел (27057) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+49
FREEДОМ?
Ну, цю полову МІТТЕВО ВІДНОВЛЯТЬ за кошт Бюджету, на відміну від тягомотини з Охмадитом!
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06.04.2025 12:54
+33
канал опзж и слуг
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06.04.2025 12:55
+32
Всім затягнути пояси! Сьогоді ввечері Головгундос на суфльорі віділить сіксільярд гривень на " вазобнавлєніє главного істочніка інфармації о моих свєршєніях"..
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06.04.2025 13:00
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FREEДОМ?
Ну, цю полову МІТТЕВО ВІДНОВЛЯТЬ за кошт Бюджету, на відміну від тягомотини з Охмадитом!
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06.04.2025 12:54 Ответить
канал опзж и слуг
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06.04.2025 12:55 Ответить
Ідея про те, що подібне притягує подібне, зустрічається в герметизмі, алхімії та інших давніх езотеричних традиціях.
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06.04.2025 13:03 Ответить
Всім затягнути пояси! Сьогоді ввечері Головгундос на суфльорі віділить сіксільярд гривень на " вазобнавлєніє главного істочніка інфармації о моих свєршєніях"..
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06.04.2025 13:00 Ответить
"Це вже друга атака менше ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновані саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби, і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу"
За місяць FREEДОМ відновили, коли Охмадит більше пів року відбудувати не можуть.
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06.04.2025 13:00 Ответить
ТЕРМІНОВО виділіть їм гроші!!!! Нахрєн фронт! Головне, щоб Фрідом працював! І славив Бубочьку нашого!!!!"
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06.04.2025 13:05 Ответить
Менше смороду литиметься з тієї брудної помийки! Біда лиш що на це лизоблюдське квазі-змі знову викинуть купу б'юджетних коштів!
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06.04.2025 13:06 Ответить
кацапи зробили френдлі фаєр
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06.04.2025 13:08 Ответить
помийка , не страшно.
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06.04.2025 13:11 Ответить
врідом, читай комети від українців, може порозумнієте.
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06.04.2025 13:11 Ответить
Не сподівайтесь. Їм, по завєтам лисої бидлоти, pohuj
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06.04.2025 16:01 Ответить
от у цьому біда для України, що у владі зараз немає розумних.
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06.04.2025 17:31 Ответить
На Москве должно быть так же! Хватит Зеленскому смотреть на рыжего импотента. Нужно начать отвечать кратно или оркофашня только войдёт в азарт от безнаказанности!
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06.04.2025 13:11 Ответить
Ще невідомо хто більший імпотент, зеленський чи трамп.
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06.04.2025 13:58 Ответить
Сумно , що знову бюджетні гроші підуть не на армію та на захист Украіни , а на відновлення
FREEДОМ , бо херпіду так потрібно !!!
Розумію, що все потрібно відновлювати , але спочатку потрібно
кинути всі сили для збереження
УКРАЇНИ 🙁
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06.04.2025 13:13 Ответить
Прикметно, що і одне (кацапська ракета), і друге (так званий фрі-дом) шкодять українцям. Правда слід визнати, що ракета вбиває одразу, а фрі-дом поступово через мізки.
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06.04.2025 13:14 Ответить
врі-дом небезпечніше. Воно роз'їдає непомітно, як саркома
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06.04.2025 16:03 Ответить
А вже відомо, хто наводив ракети на ціл?? Де СБУ !
В Україні до цього часу активно діє п'ята колона!
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06.04.2025 13:18 Ответить
Та ви шо?! Невже справді п'ята колона діє?! Не може такого бути!
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07.04.2025 02:49 Ответить
Ну так! І ця 5 колона називаєтья "слуги диявола", "зе"!
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09.04.2025 12:28 Ответить

Я вражений! У самісіньке серце.
Вужос!
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13.04.2025 00:15 Ответить
Мабуть, там закладочка радіомаячка була?!
Як у тому смт. Озерне під Житомиром, про яке зараз лише ленивий не пише, коли прилетіло майже прямісінько у гарнізонний магазин-чіпок! Та й там не все так просто. Придивіться уважно.
Зазавичай від влучання шахеда у якого 60 кг вибухівки, вирва та руйнації не сумісні з відновленням житла. Поверхи будинків складались, як у Києві, коли шахед влучив у квартиру професора.
А у тому Озерному на місті влучання здійнялася лише пожежа. Вирви майже не видко.
Мабуть то не був шахед, а щось схоже на маленьку зенітну ракетку.
І відео були в Yoytube від користовача Wasiliy з Озерного, як невеличка ракетка з димком позаду пролітала, а потім за будиночком гахнула й відразу зайнялось.
Може нею хотіли того шахеда збити, та щось пішло не так?
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13.04.2025 09:18 Ответить
бачите який фрідом потужний?
вже другий раз кацапи вицілюють уламками по офісу.
терміново треба виділити пару трійку млрд.
мвф нє обєднєєт!
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06.04.2025 13:28 Ответить
по своїх влучили...
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06.04.2025 13:42 Ответить
FREEDOMy-мільйон... Пораненим бійцям ЗСУ -поза штат і 800 грн в місяць. Так переможемо.
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06.04.2025 13:56 Ответить
Гроші з Охмадиту на Фрідом , негайно !
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06.04.2025 14:04 Ответить
Лякає що збито 1 з 6 ракет. Київ останні пів року атакувала виключно балістика.

Я так розумію, навіть столиця вже стає тиром
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06.04.2025 14:04 Ответить
friendly fire
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06.04.2025 14:11 Ответить
***** буде перетворювати столицю у дуже небезпечне місце для існування, щоб люди їхали з нього. Так само і з Харкова виганяє людей, перетворюючи другу столицю у саме небезпечне місце.
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06.04.2025 14:22 Ответить
друга столиця, точніше перша столиця, це кацапська *****.
на справді суджа, перша столиця уресера.
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06.04.2025 14:39 Ответить
Ну, ця кацапська ***** була 15 років, поки не перенесли столицю до Київа.
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06.04.2025 14:51 Ответить
так, коли втопили київ у крові.
пам'ятник на метро арсенальна, зараз виглядає, зовсім по іншому.
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06.04.2025 14:57 Ответить
То Харків таки був першою столицею, чи 15 років не рахуються?
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06.04.2025 15:06 Ответить
Суджа була формально місяць першою столицею, а Харків 15 років.
Це суперечка заради суперечки?
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06.04.2025 15:09 Ответить
ніколи: ні харків, ні дніпро, ні одеса, ні львів, не були столицями україни!!!
київ! тисячолітній київ! був, є і буде столицею східних слов'ян!
мокши, мєря, мордва, чухонці.... ніколи не були слов'янами!!!
белорусів, литвинів, на жаль, знищили.
у нас на очах.
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06.04.2025 15:44 Ответить
Прокацапське кубло
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06.04.2025 14:40 Ответить
В обороне ещё никто войну не выиграл.Кацапы не спеша выбирают цели и бьют без ответки,а мы после прилётов гундосики Зе сосём.
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06.04.2025 15:31 Ответить
А пропа.гандони там були? Якщо ні, то шкодА(((
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06.04.2025 16:06 Ответить
Рудий наперсточник лобіював обстріли ракетами з акваторії Чорного моря.
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06.04.2025 16:17 Ответить
Доводить, що кацапські ракети не точні в наведені. Своїх зачепили.
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06.04.2025 17:20 Ответить
Баллистическая атака на Киев: поврежден офис телеканала FREEДОМ. Источник: https://censor.net/ru/p3545336
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Дуже шкода, що тільки пошкоджений. Потрібно було знищити. Тут с москалями, як не дивно, згоден.
Цікаво. А скільки мільярдів ******** зелені покидьки на поновленні?
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06.04.2025 19:13 Ответить
То не ракета прилетіла, а карма
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07.04.2025 00:27 Ответить
Зразу видно, що ніхто з попередніх дописувачів цей канал не бачив, але купку накласти кожному хочеться. Тому напишу: FREEDOM - це український патріотичний російськомовний контрпропагандистський канал для російськомовної аудиторії про війну та ******* політику. Про зелених і Зеленського там майже не говорять і нічого йому не лижуть, не розказують, що в Україні все гарно і що завтра буде перемога. Розповідають поточну ситуацію, запрошують багато експертів, як і на інших каналах (Espreso, Kiiv, 24, Прямий...)
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07.04.2025 16:02 Ответить
 
 