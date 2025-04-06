Баллистическая атака на Киев: поврежден офис телеканала FREEДОМ. ФОТОрепортаж
Во время сегодняшней баллистической атаки РФ по Киеву значительным разрушениям подверглись здания, в которых после обстрела 12 февраля были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" - FREEДОМ, "Дом", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"FREEДОМ".
Как отмечается, сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали.
В результате российского ракетного удара разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП "МПИУ" строило обновленную студию. FREEДОМ продолжает вещать из резервной студии. Также повреждены помещения, в которых после февральской атаки была размещена международная редакция (диджитал-платформы UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала "Дом", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции.
В здании бизнес-центра, где располагались каналы иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом со зданием огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и пока непригодны к работе.
"Это уже вторая атака меньше чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела. Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы. Сейчас на месте работает ГСЧС, разбирают завалы, работают следователи. Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное - никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", - говорит генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".
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Ну, цю полову МІТТЕВО ВІДНОВЛЯТЬ за кошт Бюджету, на відміну від тягомотини з Охмадитом!
За місяць FREEДОМ відновили, коли Охмадит більше пів року відбудувати не можуть.
FREEДОМ , бо херпіду так потрібно !!!
Розумію, що все потрібно відновлювати , але спочатку потрібно
кинути всі сили для збереження
УКРАЇНИ 🙁
В Україні до цього часу активно діє п'ята колона!
Я вражений! У самісіньке серце.
Вужос!
Як у тому смт. Озерне під Житомиром, про яке зараз лише ленивий не пише, коли прилетіло майже прямісінько у гарнізонний магазин-чіпок! Та й там не все так просто. Придивіться уважно.
Зазавичай від влучання шахеда у якого 60 кг вибухівки, вирва та руйнації не сумісні з відновленням житла. Поверхи будинків складались, як у Києві, коли шахед влучив у квартиру професора.
А у тому Озерному на місті влучання здійнялася лише пожежа. Вирви майже не видко.
Мабуть то не був шахед, а щось схоже на маленьку зенітну ракетку.
І відео були в Yoytube від користовача Wasiliy з Озерного, як невеличка ракетка з димком позаду пролітала, а потім за будиночком гахнула й відразу зайнялось.
Може нею хотіли того шахеда збити, та щось пішло не так?
вже другий раз кацапи вицілюють уламками по офісу.
терміново треба виділити пару трійку млрд.
мвф нє обєднєєт!
Я так розумію, навіть столиця вже стає тиром
на справді суджа, перша столиця уресера.
пам'ятник на метро арсенальна, зараз виглядає, зовсім по іншому.
Це суперечка заради суперечки?
київ! тисячолітній київ! був, є і буде столицею східних слов'ян!
мокши, мєря, мордва, чухонці.... ніколи не були слов'янами!!!
белорусів, литвинів, на жаль, знищили.
у нас на очах.
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Дуже шкода, що тільки пошкоджений. Потрібно було знищити. Тут с москалями, як не дивно, згоден.
Цікаво. А скільки мільярдів ******** зелені покидьки на поновленні?