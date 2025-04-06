Ракетная атака на Киев: продолжается разбор завалов в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева на месте ракетного удара РФ продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.









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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".