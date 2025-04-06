Ракетная атака на Киев: продолжается разбор завалов в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж
В Оболонском районе Киева на месте ракетного удара РФ продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".
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Таке враження, що ракети збивають над нею і їхні уламки руйнують потім все там. Не пощастило тим, хто орендує офіси у цьому місці.
Те саме стосується інших локацій запуску "шахедів" - аеродром "Приморськ-Ахтарськ" та полігон на мисі Чауда в Криму.
Питання: чому підготовка ворога до масштабної повітряної атаки на Україну залишилась непоміченою і не було завдано превентивного дронового удару?
Тому при наявності завчасних розвідданих про координати запуску таку атаку можна зірвати превентивними ударами.