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Новости Фото Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Ракетная атака на Киев: продолжается разбор завалов в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева на месте ракетного удара РФ продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баллистическая атака на Киев: поврежден офис телеканала FREEДОМ. ФОТОрепортаж

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".

Автор: 

Киев (25502) ГСЧС (4960) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+6
За таке потрібно відпости і не по Москві, а десь по нафтопорту чі нпз, Балтіки йдне 60 відсотків експорту
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06.04.2025 15:09
+5
Вот какие дебилы разрешили опубликовать все подобные фото? Вот чтобы что? Чтобы пи@орам было легче наводиться?

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06.04.2025 14:59
+5
надо весь 95-квартал на разбор завалов, и особенно потужного зелебобика. чо ему надрываться с экрана, это все равно никто не смотрит. а так хоть пыли глотнет, результат своего потужного керівництва
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06.04.2025 15:56
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На всяку дію є протидія. Надіюсь, таке, або ще гірше буде в столиці кацапії москві. Бог все бачить.
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06.04.2025 14:58 Ответить
Цікаво, що у ніч на 12 лютого постраждала саме ця колишня промислова зона:

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3959040-raketna-ataka-na-kiiv-v-obolonskomu-rajoni-odna-ludina-zaginula-i-cetvero-postrazdali.html#

Таке враження, що ракети збивають над нею і їхні уламки руйнують потім все там. Не пощастило тим, хто орендує офіси у цьому місці.
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06.04.2025 14:58 Ответить
Сьогодні з шести балістичних ракет була збита лише одна, це перше. А друге - балістика збивається на кінцевому відрізку, і якщо не здетонує в повітрі, то з великою вірогідністю це станеться на землі, отже, в кожному випадку постраждає навколишня, біля наміченої цілі, зона.
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06.04.2025 15:22 Ответить
Балістику збивати складно та дорого. Кинжали та Калібри збиваються Петріотами. Але я не певен, що один постріл Петріота буде дешевшим за офісну будівлю (за умови, що люди не постраждають, наприклад - уночі, коли офіси зазвичай не працюють).
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06.04.2025 16:10 Ответить
Кинджал - це той же Іскандер-М, тільки з повітряним запуском в надзвуковому режимі.
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06.04.2025 16:20 Ответить
Так, і збивати його, хоч і можливо, але складно та дорого.
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06.04.2025 16:39 Ответить
то для чого ППО для краси..., чи тоді на крадівництво не вистачить...
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06.04.2025 16:44 Ответить
Іноді збивають, і ми це бачимо.
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06.04.2025 20:57 Ответить
Вот какие дебилы разрешили опубликовать все подобные фото? Вот чтобы что? Чтобы пи@орам было легче наводиться?

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06.04.2025 14:59 Ответить
За таке потрібно відпости і не по Москві, а десь по нафтопорту чі нпз, Балтіки йдне 60 відсотків експорту
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06.04.2025 15:09 Ответить
Та ні, як раз по цій всратій маацкві потрібно іпашити, там повно військових об'єктів ...
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06.04.2025 15:36 Ответить
Чім дронами? Ще два вікна вибить?
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06.04.2025 16:32 Ответить
А поки що, їх https://theins.ru/news/280324 Карма покусує.
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06.04.2025 18:18 Ответить
Оце таке перемир'я у Чорному морі ...
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06.04.2025 15:33 Ответить
Локація вильоту дронів, націлених на Київ - це військовий аеродром рашистів "Халіно" в Курській області, що знаходиться не так далеко від кордону з Україною.
Те саме стосується інших локацій запуску "шахедів" - аеродром "Приморськ-Ахтарськ" та полігон на мисі Чауда в Криму.
Питання: чому підготовка ворога до масштабної повітряної атаки на Україну залишилась непоміченою і не було завдано превентивного дронового удару?

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06.04.2025 15:56 Ответить
тому що підготовка і запуск займають дуже мало часу - година - пів максимум
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06.04.2025 16:28 Ответить
Спеціалісти Вам би підказали, що підготовка такого масоввного пуску "шахедів" з певної локації займає набагато більше часу.
Тому при наявності завчасних розвідданих про координати запуску таку атаку можна зірвати превентивними ударами.
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07.04.2025 00:26 Ответить
займає навіть менше - підказали спеціалісти
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07.04.2025 08:13 Ответить
надо весь 95-квартал на разбор завалов, и особенно потужного зелебобика. чо ему надрываться с экрана, это все равно никто не смотрит. а так хоть пыли глотнет, результат своего потужного керівництва
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06.04.2025 15:56 Ответить
Між іншим, "Квартал TV" не в Телемарафоні. Вони самі по собі.
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06.04.2025 18:24 Ответить
 
 