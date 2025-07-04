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Опасные для человечества преступники, ФСБшная романтика, памятники современной России. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Обвинительный приговор будет вынесен!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы утвердил документы для создания Специального трибунала по преступлениям агрессии РФ

фотожаба

"Хорошее соглашение"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я очень разочарован разговором с Путиным, он не хочет останавливаться, - Трамп

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа обсуждают отмену энергетических санкций против России, - Politico

фотожаба

Опасные для человечества преступники

фотожаба

Содержательный разговор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон поговорил по телефону с Путиным: это впервые с 2022 года (дополнено)

фотожаба

Достопримечательности современной России

фотошопы

ФСБшная романтика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предложил Трампу обменяться фильмами о "традиционных ценностях", - Ушаков

фотожаба

Трудное решение...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-республиканец Бейкон - Трампу: Путин издевается над вами, пора сменить стратегию

фотожаба

Серийный убийца

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ вызвал посла Азербайджана после задержания агентов ФСБ в Баку

фотожаба

Опять...

фотожаба

Важный сигнал россии

фотожаба

Учим слова...

фотожаба

Развод

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос

фотожаба

С собой - только самое необходимое

фотожаба

А кто?

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4114) Песков Дмитрий (1960) политика (7145) путин владимир (31672) фотожаба (14558) Шойгу Сергей (718)


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Судно зайшло в рф , - совпадєніє ,не думаю.
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04.07.2025 16:09 Ответить
Більше заходити не буде !
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04.07.2025 16:26 Ответить
 
 