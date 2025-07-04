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Небезпечні для людства злочинці, ФСБшна романтика, пам’ятки сучасної росії. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Обвинувальний вирок буде винесено!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи затвердила документи для створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ

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"Гарна угода"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico

фотожаба

Небезпечні для людства злочинці

фотожаба

Змістовна розмова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон поговорив телефоном із Путіним: це вперше з 2022 року (доповнено)

фотожаба

Пам’ятки сучасної росії

фотошопи

ФСБшна романтика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності", - Ушаков

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Важке рішення...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-республіканець Бейкон - Трампу: Путін знущається з вас, час змінити стратегію

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Серійний вбивця

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ викликало посла Азербайджану після затримання агентів ФСБ у Баку

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Знову...

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Важливий сигнал росії

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Вчимо слова...

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Розлучення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання

фотожаба

З собою - лише найнеобхідніше

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А хто?

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1923) Пєсков Дмитро (1712) політика (4572) путін володимир (24249) фотожаба (14031) Шойгу Сергій (630)


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Судно зайшло в рф , - совпадєніє ,не думаю.
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04.07.2025 16:09 Відповісти
Більше заходити не буде !
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04.07.2025 16:26 Відповісти
 
 