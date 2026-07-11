Беспорядки возле ТЦК во Львове: еще трех подозреваемых взяли под стражу без права залога. ФОТО

Сегодня, 11 июля, в отношении еще трех участников беспорядков в Сыховском районе Львова были избраны меры пресечения — содержание под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля на Сыхове. Кроме того, они лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского РТЦК и СП — блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже опрокинули его.

В свою очередь, 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, оскорбляя его словесно.







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