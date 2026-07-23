Протесты против отставки Федорова продолжаются по всей стране. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Украине уже восьмой день подряд продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Протесты не прекращаются и охватывают различные города
Акции проходят во многих городах страны, в частности в Киеве, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Луцке и Николаеве. Участники протестов требуют вернуть Михаила Федорова на должность в оборонном ведомстве.
Киев
В столице участники акций традиционно собираются на площади Ивана Франко. Также сообщается, что крупная бессрочная акция протеста запланирована на 24 июля.
Львов
Во Львове протестующие выходят на проспект Свободы. Акция проходит у памятника Тарасу Шевченко. Люди держат плакаты с надписями "Верните Федорова", "Услышьте народ", "Что там с Федоровым?", "Нет произволу, да реформам".
Днепр
В городе продолжаются акции с участием местных жителей. Число участников составляет десятки человек.
Ивано-Франковск
Митинги проходят в центре города.
Луцк
Жители города также присоединяются к акциям протеста. Участвуют небольшие группы людей.
Николаев
В городе продолжаются аналогичные акции. Люди выходят с плакатами и озвучивают свои требования.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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