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Раненых во время стрельбы на Южмаше нацгвардейцев готовят к выписке. ВИДЕО

Раненых срочником Артемием Рябчуком нацгвардейцев готовят на выписку из больницы в Днепре.

Об этом рассказал в Фейсбуке медицинский директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята уже готовятся на выписку", - отметил медик.

Он также рассказал о состоянии пострадавшей девушки-военной Жанне, получившей тяжелые ранения. В нее попали три пули, самое сложное ранение - в живот.

Как сообщил Рыженко, для хирургического вмешательства у девушки было много рисков - низкий гемоглобин, разбитый кишечник, размозженные позвонки, но ее уже дважды прооперировали. Угрозы для жизни девушки нет, впереди у нее еще лечение и реабилитация.

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"Сейчас Жанна уже хочет вставать с постели и бежать – бежать заниматься спортом, личной жизнью… Я хочу высказать благодарность всем нашим врачам, медсестрам за то, что эта девочка получила шанс жить", – сказал Рыженко.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.

Автор: 

ранение (3405) стрельба (3271) Рыженко Сергей (65) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+3
Медикик - справжні Герої! Уклін і шана за ваші нескінченні подвиги
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07.02.2022 21:01 Ответить
+2
обязательно расскажут, елси имело место быть, не переживай ты так сильно. А вот вашего бедного "мальчика" - на нары на пожизненное и чтобы вы не кукарекали - ничего уже этого не изменит!
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07.02.2022 21:23 Ответить
+1
Роблячи анал з ібагатьох свідчень і родичів стрільця напрошується дуже і дуже великій сумнів "обіженого хлопчика" Скоріше цинічний вбивця терориста,який діяв по спланірованій операції спецслужб нашого ворога.
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07.02.2022 21:39 Ответить
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А шо делают на зоне с убийцей, за беспредел в отношении женщины?
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07.02.2022 19:17 Ответить
Ти здивуєшься але нічого, женщина це не священа корова. Оленю.
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08.02.2022 09:34 Ответить
От нехай і розкажуть про систему поборів і вимагань грошей
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07.02.2022 20:30 Ответить
обязательно расскажут, елси имело место быть, не переживай ты так сильно. А вот вашего бедного "мальчика" - на нары на пожизненное и чтобы вы не кукарекали - ничего уже этого не изменит!
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07.02.2022 21:23 Ответить
Люди ні з того ні з сього не розстрілюють інших людей
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07.02.2022 21:24 Ответить
люди - нет.
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07.02.2022 21:42 Ответить
чикотило вон тоже обижали в детстве, да и оноприенка.. да всех их нелюдей обижали, сбегай вставь словечко в их защиту, ониже ущемленные.
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07.02.2022 21:43 Ответить
Так тож люди, а тричі стріляти дівчині, яку він не знав, у живіт і робити контрольний постріл у поранених, таке робить або нелюдь, або скоріш за все диверсант.
Другий тяжкий поранений сказав, що Рябчук стріляв професійно і так підготуватись за 2 міясці служби він не міг.
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07.02.2022 21:49 Ответить
Медикик - справжні Герої! Уклін і шана за ваші нескінченні подвиги
показать весь комментарий
07.02.2022 21:01 Ответить
Роблячи анал з ібагатьох свідчень і родичів стрільця напрошується дуже і дуже великій сумнів "обіженого хлопчика" Скоріше цинічний вбивця терориста,який діяв по спланірованій операції спецслужб нашого ворога.
показать весь комментарий
07.02.2022 21:39 Ответить
 
 