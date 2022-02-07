Раненых во время стрельбы на Южмаше нацгвардейцев готовят к выписке. ВИДЕО

Раненых срочником Артемием Рябчуком нацгвардейцев готовят на выписку из больницы в Днепре.

Об этом рассказал в Фейсбуке медицинский директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята уже готовятся на выписку", - отметил медик.

Он также рассказал о состоянии пострадавшей девушки-военной Жанне, получившей тяжелые ранения. В нее попали три пули, самое сложное ранение - в живот.

Как сообщил Рыженко, для хирургического вмешательства у девушки было много рисков - низкий гемоглобин, разбитый кишечник, размозженные позвонки, но ее уже дважды прооперировали. Угрозы для жизни девушки нет, впереди у нее еще лечение и реабилитация.

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"Сейчас Жанна уже хочет вставать с постели и бежать – бежать заниматься спортом, личной жизнью… Я хочу высказать благодарность всем нашим врачам, медсестрам за то, что эта девочка получила шанс жить", – сказал Рыженко.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.