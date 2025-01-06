Проевропейские протестующие снова вышли на митинг в Грузии: требуют повторных выборов и освобождения задержанных. ВИДЕО
В понедельник вечером, 6 января, в Грузии проевропейские протестующие снова вышли на демонстрацию под стены парламента. Их требования все те же - освободить задержанных на протестах и провести повторные парламентские выборы.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что несмотря на Сочельник (в Грузии Рождество продолжают отмечать 7 января) на проспекте Руставели собрались тысячи граждан.
Среди них также оппозиционные политики и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.
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но начальство из рф дало чёткие указания, т.н. "правительству" грузии.
с одной стороны людей очень жалко, что их стремления и желания не исполняются, с другой стороны все видят наглядный пример, что европа и сша, едва ли Украине могут помогать, довольно болшой стране - с большим количеством людей, которая имеет общие границы.
Что сделает марионеточное движение ("власти") в случае силового решения? - ничего. И Ес и США ничего не сделают и ничем не помогут, да и Страна в которой живёт людей - как у нас в Киеве, ну неделю врядле... но пару дней продержится... (это факт - 2008 года). Европа совершает ошибку за ошибкой, считая, что можно столетиями рассматривать вопросы... и теряет все свои приобретения
перший шанс був під час виборів
другий - як тільки люди вийшли на протект після оголошення результатів