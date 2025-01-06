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Проевропейские протестующие снова вышли на митинг в Грузии: требуют повторных выборов и освобождения задержанных. ВИДЕО

В понедельник вечером, 6 января, в Грузии проевропейские протестующие снова вышли на демонстрацию под стены парламента. Их требования все те же - освободить задержанных на протестах и провести повторные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на Сочельник (в Грузии Рождество продолжают отмечать 7 января) на проспекте Руставели собрались тысячи граждан.

Среди них также оппозиционные политики и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

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Автор: 

Грузия (4501) протест (5858)


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Тримайтеся браття. Обожнюю такі коментарі. Ось і сам вирішив таке написати.
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06.01.2025 23:27 Ответить
Це не протесты, а какие-то гуляния. Всем надо учиться у украинцев бить власть.
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06.01.2025 23:28 Ответить
не густо... желание проевропейских митингующих понятно...
но начальство из рф дало чёткие указания, т.н. "правительству" грузии.

с одной стороны людей очень жалко, что их стремления и желания не исполняются, с другой стороны все видят наглядный пример, что европа и сша, едва ли Украине могут помогать, довольно болшой стране - с большим количеством людей, которая имеет общие границы.

Что сделает марионеточное движение ("власти") в случае силового решения? - ничего. И Ес и США ничего не сделают и ничем не помогут, да и Страна в которой живёт людей - как у нас в Киеве, ну неделю врядле... но пару дней продержится... (это факт - 2008 года). Европа совершает ошибку за ошибкой, считая, что можно столетиями рассматривать вопросы... и теряет все свои приобретения
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07.01.2025 00:58 Ответить
Ну і куди поділася "гаряча грузинська кров" і махання кинжалами, що вони так демонструють за межами Грузії? Подивіться уважно! Насправді це вівці в вовчій шкурі...
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07.01.2025 02:42 Ответить
Значить більшості з них до одного причинного місця те, що раша відторгла третину їх країни і нав'язала проросійську владу
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07.01.2025 12:17 Ответить
це все вже до дупи

перший шанс був під час виборів

другий - як тільки люди вийшли на протект після оголошення результатів
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07.01.2025 10:45 Ответить
 
 