Проевропейские протестующие снова вышли на митинг в Грузии: требуют повторных выборов и освобождения задержанных. ВИДЕО

В понедельник вечером, 6 января, в Грузии проевропейские протестующие снова вышли на демонстрацию под стены парламента. Их требования все те же - освободить задержанных на протестах и провести повторные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на Сочельник (в Грузии Рождество продолжают отмечать 7 января) на проспекте Руставели собрались тысячи граждан.

Среди них также оппозиционные политики и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

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