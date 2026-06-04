РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 322 11

СБС поразили российский сторожевой корабль класса "Светляк" в Крыму и ЗРГК "Панцирь-С1" в Херсонской области

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели чрезвычайно результативную ночь, нанеся массированные и точные удары по жизненно важным военным и логистическим объектам российских оккупантов в их оперативной глубине. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 4 июня подразделения СБС уничтожили целый спектр дорогостоящей техники и инфраструктуры врага в Крыму, Херсонской и Донецкой областях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самым крупным трофеем этой ночи стал российский пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" (проекта 10410), который находился в районе населенного пункта Юркино в оккупированном Крыму. Этот 49,5-метровый корабль с экипажем из 28 человек выполнял задачи по контролю портов и созданию тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Кроме того, география ночной боевой работы украинских беспилотников поражает своим масштабом:

  • ЗРГК "Панцирь-С1" — поражен подразделением 1 ОЦ СБС в районе н.п. Стрелково Херсонской области;

  • Радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н — выведена из строя в городе Саки (АР Крым);

  • Вражеские локомотивы — атакованы бойцами 413 ОП СБС "Рейд" в населенных пунктах Владиславовка и Роздольное в Крыму;

  • Трансформаторы — взорваны подразделением 20 ОБр СБС "К-2" в населенных пунктах Булавинское и Углегорск Донецкой области;

  • Цистерны с ГСМ — поражены экипажами 1 ОЦ СБС во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области.

Смотрите также: Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения СБС поразили российский сухогруз "Леонид Пестриков" в оккупированном Бердянске. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25907) флот (908) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) Силы беспилотных систем (506) Херсонская область (5710)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
з такими рейдами невдовзі кацапи будуть воювати макетами,і ще нехай зроблять хутіну мозги з фанери-гірше не буде
показать весь комментарий
04.06.2026 13:22 Ответить
+3
Здається, другий панцир був теж макетом, бо після влучання анігілював.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:08 Ответить
+1
Майстри анигіляції, ворога рознесло на друски..
показать весь комментарий
04.06.2026 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здається, другий панцир був теж макетом, бо після влучання анігілював.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:08 Ответить
з такими рейдами невдовзі кацапи будуть воювати макетами,і ще нехай зроблять хутіну мозги з фанери-гірше не буде
показать весь комментарий
04.06.2026 13:22 Ответить
поки вільно над мостом не будуть літати бпла, значить не все так погано в криму з ппо, є чим захищатись.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:45 Ответить
А нах той міст кому треба, по ньому лише легковики катаються. Всі вантажівки їдуть сухопутним коридором по дорозі смерті. Далеко не всі доїжджають, тому й пального немає. Кацапи хоч пішки зможуть по тому мосту звалити, бо далеко не кожен зможе перепливти Керченську протоку.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:55 Ответить
Там ракети під тонну важать плюс більше тонни БК гармат. Якщо таке здетонує, то анігілює ще яскравіше ніж макет. Та і світився він в тепловізорі. В фанерному макеті багаття не розведеш.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:36 Ответить
на місці макету залишилось невелике теплове випромінювання.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:40 Ответить
На місці Т-72 теж залишається лише невелике теплове випромінювання після детонації БК. Але там лише тонна і то танк.
показать весь комментарий
04.06.2026 13:48 Ответить
У макетів радари не крутяться
показать весь комментарий
04.06.2026 13:47 Ответить
Майстри анигіляції, ворога рознесло на друски..
показать весь комментарий
04.06.2026 13:30 Ответить
Світляк мав шестиствольну 30-мм гармату, цілком міг би і відбитись, але замість цього екіпаж хаотично бігав по палубі і ловив іпальниками дрон. В Панцира була увімкнена оглядова РЛС, але реакція десь як на тому кориті. Все інше то просто знущання над кацапами. Вже й до трансформаторів дібрались
показать весь комментарий
04.06.2026 13:33 Ответить
 
 