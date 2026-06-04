СБС поразили российский сторожевой корабль класса "Светляк" в Крыму и ЗРГК "Панцирь-С1" в Херсонской области

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели чрезвычайно результативную ночь, нанеся массированные и точные удары по жизненно важным военным и логистическим объектам российских оккупантов в их оперативной глубине. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 4 июня подразделения СБС уничтожили целый спектр дорогостоящей техники и инфраструктуры врага в Крыму, Херсонской и Донецкой областях.

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Самым крупным трофеем этой ночи стал российский пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" (проекта 10410), который находился в районе населенного пункта Юркино в оккупированном Крыму. Этот 49,5-метровый корабль с экипажем из 28 человек выполнял задачи по контролю портов и созданию тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Кроме того, география ночной боевой работы украинских беспилотников поражает своим масштабом:

ЗРГК "Панцирь-С1" — поражен подразделением 1 ОЦ СБС в районе н.п. Стрелково Херсонской области;

Радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н — выведена из строя в городе Саки (АР Крым);

Вражеские локомотивы — атакованы бойцами 413 ОП СБС "Рейд" в населенных пунктах Владиславовка и Роздольное в Крыму;

Трансформаторы — взорваны подразделением 20 ОБр СБС "К-2" в населенных пунктах Булавинское и Углегорск Донецкой области;

Цистерны с ГСМ — поражены экипажами 1 ОЦ СБС во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области.

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