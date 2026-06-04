СБС уразили російський сторожовий корабель класу "Світляк" у Криму та ЗРГК "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО
Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели надзвичайно результативну ніч, завдавши масованих і точних ударів по життєво важливих військових та логістичних об'єктах російських окупантів в їхній оперативній глибині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 4 червня підрозділи СБС вполювали цілий спектр дороговартісної техніки та інфраструктури ворога в Криму, на Херсонщині та Донеччині.
Найбільшим трофеєм цієї ночі став російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" (проєкту 10410), який перебував у районі населеного пункту Юркіне в окупованому Криму. Цей 49,5-метровий корабель із екіпажем у 28 осіб виконував завдання з контролю портів та створення тактичного рубежу ППО і протичовнової оборони. Окрім цього, географія нічної бойової роботи українських безпілотників вражає своєю масштабністю:
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ЗРГК "Панцир-С1" — уражений підрозділом 1 ОЦ СБС у районі н.п. Стрілкове Херсонської області;
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Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н — виведена з ладу в місті Саки (АР Крим);
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Ворожі локомотиви — атаковані бійцями 413 ОП СБС "Рейд" у населених пунктах Владиславівка та Роздольне в Криму;
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Трансформатори — підірвані підрозділом 20 ОБр СБС "К-2" у н.п. Булавинське та Вуглегірськ Донецької області;
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Цистерни з ПММ — уражені екіпажами 1 ОЦ СБС у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.
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