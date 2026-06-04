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СБС уразили російський сторожовий корабель класу "Світляк" у Криму та ЗРГК "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели надзвичайно результативну ніч, завдавши масованих і точних ударів по життєво важливих військових та логістичних об'єктах російських окупантів в їхній оперативній глибині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 4 червня підрозділи СБС вполювали цілий спектр дороговартісної техніки та інфраструктури ворога в Криму, на Херсонщині та Донеччині.

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Найбільшим трофеєм цієї ночі став російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" (проєкту 10410), який перебував у районі населеного пункту Юркіне в окупованому Криму. Цей 49,5-метровий корабель із екіпажем у 28 осіб виконував завдання з контролю портів та створення тактичного рубежу ППО і протичовнової оборони. Окрім цього, географія нічної бойової роботи українських безпілотників вражає своєю масштабністю:

  • ЗРГК "Панцир-С1" — уражений підрозділом 1 ОЦ СБС у районі н.п. Стрілкове Херсонської області;

  • Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н — виведена з ладу в місті Саки (АР Крим);

  • Ворожі локомотиви — атаковані бійцями 413 ОП СБС "Рейд" у населених пунктах Владиславівка та Роздольне в Криму;

  • Трансформатори — підірвані підрозділом 20 ОБр СБС "К-2" у н.п. Булавинське та Вуглегірськ Донецької області;

  • Цистерни з ПММ — уражені екіпажами 1 ОЦ СБС у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

Також дивіться: Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО

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Крим (14092) флот (491) знищення (10284) Донецька область (11274) Сили безпілотних систем (511) Херсонська область (6697)
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Здається, другий панцир був теж макетом, бо після влучання анігілював.
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04.06.2026 13:08 Відповісти
з такими рейдами невдовзі кацапи будуть воювати макетами,і ще нехай зроблять хутіну мозги з фанери-гірше не буде
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04.06.2026 13:22 Відповісти
Там ракети під тонну важать плюс більше тонни БК гармат. Якщо таке здетонує, то анігілює ще яскравіше ніж макет. Та і світився він в тепловізорі. В фанерному макеті багаття не розведеш.
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04.06.2026 13:36 Відповісти
Майстри анигіляції, ворога рознесло на друски..
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04.06.2026 13:30 Відповісти
Світляк мав шестиствольну 30-мм гармату, цілком міг би і відбитись, але замість цього екіпаж хаотично бігав по палубі і ловив іпальниками дрон. В Панцира була увімкнена оглядова РЛС, але реакція десь як на тому кориті. Все інше то просто знущання над кацапами. Вже й до трансформаторів дібрались
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04.06.2026 13:33 Відповісти
 
 