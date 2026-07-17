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Новости Видео Подрыв Ермолаева в Монако
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Покушение на Ермолаева: СБУ восстановила удаленную видеозапись с камеры наблюдения, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО

СБУ удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на убийство семьи бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, в Монако. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую подозреваемые пытались уничтожить.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Восстановлено одно из ключевых доказательств 

"Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить", — рассказал генеральный прокурор.

Он поблагодарил оперативных сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу.

"Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия", — подчеркнул Кравченко.

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ сообщали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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Автор: 

Ермолаев Вадим (168) покушение (1076) СБУ (20885) Кравченко Руслан (190)
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Топ комментарии
+4
та ніхто його не видаляв. хай не брешуть.
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17.07.2026 20:18 Ответить
+3
Порошенкові звинувачення вже висунули?
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17.07.2026 20:28 Ответить
+2
"відновили", а насправді просто дістали з сейфа, бо там ніхріна не видно замовників, а цю бабу й так вже вирахували давно і без цього відосіка.
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17.07.2026 20:19 Ответить

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