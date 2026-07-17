Покушение на Ермолаева: СБУ восстановила удаленную видеозапись с камеры наблюдения, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО

СБУ удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на убийство семьи бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, в Монако. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую подозреваемые пытались уничтожить.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Восстановлено одно из ключевых доказательств

"Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить", — рассказал генеральный прокурор.

Он поблагодарил оперативных сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу.

"Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия", — подчеркнул Кравченко.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ сообщали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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