Замах на Єрмолаєва: СБУ відновила видалений відеозапис із камери спостереження, - генпрокурор Кравченко. ВIДЕО

СБУ вдалося відновити один із ключових доказів у справі про замах на вбивство родини підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. Йдеться про запис з камери спостереження, який підозрювані намагалися знищити.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлено один із ключових доказів

"Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його відновити", - розповів генпрокурор.

Він подякував оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну й злагоджену роботу.

"Продовжуємо працювати над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності. Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства", - наголосив Кравченко.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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