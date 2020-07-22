Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася (оновлено)
Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників, інформація не підтвердилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області у Facebook.
Повідомляється, що харківська поліція перевіряє повідомлення про захоплення заручників. Нині за адресою виїхали керівництво Київського райвідділу поліції, слідчо-оперативна група.
У поліції обіцяють надати більш розгорнуту інформацію пізніше.
Зазначимо, що через кілька хвилин після свого ж повідомлення пресслужба поліції Харкова відкоригувала свій допис у соцмережі і написала таке: "Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який перебуває за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності. Звертаємося до всіх громадян із проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте".
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чтобы все по феншую, армянскому.
А то они действительно кого-нибудь взорвут.