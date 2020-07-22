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Новини Силовики
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Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася (оновлено)

Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася (оновлено)

Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників, інформація не підтвердилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області у Facebook.

Повідомляється, що харківська поліція перевіряє повідомлення про захоплення заручників. Нині за адресою виїхали керівництво Київського райвідділу поліції, слідчо-оперативна група.

У поліції обіцяють надати більш розгорнуту інформацію пізніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заручників звільнено, терориста затримано, - Аваков. ВІДЕО+ФОТО

Зазначимо, що через кілька хвилин після свого ж повідомлення пресслужба поліції Харкова відкоригувала свій допис у соцмережі і написала таке: "Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який перебуває за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності. Звертаємося до всіх громадян із проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте".

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Кривош узяв із собою воду, заспокійливі, і пропонував усе це нам

Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася 01

Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася 02

Автор: 

заручник (823) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5665)


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Топ коментарі
+11
Блазню приготуватися записувати черговий відосик. Чи вже записаний?
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22.07.2020 14:11
+8
Дубль два.
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22.07.2020 14:13
+7
ящик пандоры открыл вчера бедосик прогнувшись. мо ло дец бл
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22.07.2020 14:13
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Блазню приготуватися записувати черговий відосик. Чи вже записаний?
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22.07.2020 14:11 Відповісти
ящик пандоры открыл вчера бедосик прогнувшись. мо ло дец бл
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22.07.2020 14:13 Відповісти
Дубль два.
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22.07.2020 14:13 Відповісти
есть где развернуться режиссеру
Полиция Харькова проверяет сообщение о захвате заложников - Цензор.НЕТ 7184
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22.07.2020 14:13 Відповісти
просто у Кривоша могут появиться последователи после вчерашнего...
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22.07.2020 14:15 Відповісти
Террористы обычно появляются не по примеру кого-то, а в результате протеста. Так что если они появятся, то появятся в любом случае.
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22.07.2020 14:50 Відповісти
фейк. Вже спростовано
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22.07.2020 14:17 Відповісти
Кіна не буде?
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22.07.2020 14:24 Відповісти
Шо опять или настоящие террарюги повалили, после дебюта зекретина в боевичке?
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22.07.2020 14:17 Відповісти
Представляю штурм пустого автобуса Гетьманом Сагайдачным.
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22.07.2020 14:17 Відповісти
Шоу продолжается???
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22.07.2020 14:19 Відповісти
Це що, новий серіал?
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22.07.2020 14:22 Відповісти
Нова Санта Барбара, очікується 100500 серій. Спєшітє відєть.
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22.07.2020 14:30 Відповісти
Пока у Зе не выйдет прославиться героем и спасителем,это не закончится.Может давайте скажем,что мы верим,пускай уже остановится?
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22.07.2020 14:25 Відповісти
може нехай лучше свалит? задолбал этот цирк, чесслово.
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22.07.2020 14:28 Відповісти
Как бы не так,у этого наполеончика огромные амбиции,он меньше чем на мессии свою карьеру заканчивать не собирается.Короче пока в библии про него не напишут,он не успокоится.
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22.07.2020 14:41 Відповісти
И Авакову пять звезд героя сразу.
Чтобы все по феншую, армянскому.
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22.07.2020 14:29 Відповісти
и маме Римме тоже звезду героя,она тоже очень страдала,когда такого большого человека рожала.
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22.07.2020 14:36 Відповісти
В смысле? В Луцк выехали?
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Или у психов обострение, или у Авакова таки есть план...
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22.07.2020 14:31 Відповісти
Еще одна многоходовочка.
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22.07.2020 14:33 Відповісти
Походу надо не ржать, а кивать верноподдано ти славить сцаря.
А то они действительно кого-нибудь взорвут.
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22.07.2020 14:33 Відповісти
Следующий будет просить, что бы Моника стала на колени...
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22.07.2020 14:45 Відповісти
 
 