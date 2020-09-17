Створення ТСК щодо можливого зриву "вагнерівської операції" блокуватиму особисто, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто блокуватиме створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо можливого проведення спецслужбами України операції проти найманців ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Арахамії, нардепи, які хочуть розібратися в ситуації, можуть прийти в комітет Ради з нацбезпеки і розвідки й отримати інформацію. Спробу створити ТСК для розслідування, чи була спецоперація проти вагнерівців, Арахамія назвав спробою створити політичний процес.

"Я блокуватиму особисто (створення ТСК. - Ред.)", - наголосив глава фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що в можливій спецоперації теоретично могли бути задіяні спецслужби інших країн.

"Ми хочемо просто розірвати зараз всю міжнародну співпрацю? У цього будуть великі наслідки", - додав Арахамія.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

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