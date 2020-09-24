УКР
Новини Агресія Росії проти України
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Оприлюднена інформація у

У зв'язку з розвитком історії з "вагнерівцями" в Офісі Президента спостерігається "форменна істерика".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс президента не просто нервує через розвиток історії з "вагнерівцями" і злитою ними спецоперацією. Там форменна істерика. Через це і геть суперечливі дії: заперечення спецоперації із заявами про "фейки" з одночасною вимогою до СБУ порушити кримінальне провадження за розголошення державної таємниці, а потім передача справу розслідувати до ручного ДБР. На допити викликали мене, Олексія Гончаренка, Гео Лероса і Юрія Бутусова. Зараз я впевнено кажу: спроби переслідування за викриття зриву спецоперації не мають жодних правових підстав. Як вчора обіцяв, даю залізні докази: оприлюднена всіма нами інформація вже НЕ БУЛА ТАЄМНОЮ на момент оприлюднення!" - підкреслив парламентарій.

Крім того, Ар'єв опублікував протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24 липня за підписом співробітника 5 управління СБУ, яке визначило записи розмов з "вагнерівцями" як таємні. Але в той же день глава 5 управління за клопотанням заступника генпрокурора Мамедова розсекречує матеріали.

Читайте також: Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передали в ДБР, - Ар'єв

Раніше, 13 липня, цей же начальник підписує документ, де анкетні дані військових злочинців з РФ також визначено як нетаємні.

"Номери носіїв і оприлюднені нами прізвища, розмови і особисті дані "вагнерівців" співпадають, що засвідчує ще один протокол - протокол огляду, підписаний слідчим 2 відділу 1 слідчого управління ГСУ СБУ", - пояснив Ар'єв.

"Як казав класик, підпис здесь і підпис здесь. Печатка, вихідні дані. Вся справа про "оприлюднення таємних матеріалів" розсипалася прямо тут, а верхівка президентського офіса на чолі із найвеличнішим міцно всілися в калюжу. Це не означає, що в ДБР просто візьмуть відступлять - вони майстри спорту з правового трешу, доведено справами проти Порошенка. Однак, їхнім господарям вже ніщо не допоможе перевести стрілки.

У Зеленського не залишилося маневрів. Він точно в курсі, хто зірвав спецоперацію і злив її ворогам. Йому або негайно визнати злив публічним щиросердним зізнанням, або далі робити істеричні і дурнуваті кроки та заплутуватися далі", - підсумував нардеп.

Читайте: СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Оприлюднена інформація у справі вагнерівців не була таємницею в момент публікації, - Арєв 01
Оприлюднена інформація у справі вагнерівців не була таємницею в момент публікації, - Арєв 02
Оприлюднена інформація у справі вагнерівців не була таємницею в момент публікації, - Арєв 03
Оприлюднена інформація у справі вагнерівців не була таємницею в момент публікації, - Арєв 04
Оприлюднена інформація у справі вагнерівців не була таємницею в момент публікації, - Арєв 05

Ар'єв Володимир (323) ПВК Вагнер (1546) Офіс Президента (2052)
+18
Если об операции уже знал враг и она закончилась провалом, то тайна состоит только в одном - кто слил операцию врагу. Хотя и это не такая уж тайна
Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев - Цензор.НЕТ 6303
24.09.2020 11:35
+15
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
24.09.2020 11:34
+13
"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вгенровцами" и слитой ними спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР.
24.09.2020 11:31
"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вгенровцами" и слитой ними спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР.
24.09.2020 11:31
Вообще-то расследованием должна еще и ВСК заниматься (которую они создавать отказываются). Результатов вывода ВСК может быть "государственная измена" пявляется основанием для импичмента, снятие неприкосновенности...и тогда и ручной ГБР и все остальное пойдет по*де! Но для этого нужно чтобы сами "Слуги" проголосовали сначала ха ВСК, а потом за импичмент, что эквивалентно самоубийству
24.09.2020 12:49
шут-малорос і прийшов зливати Україну
24.09.2020 11:33
привели...
24.09.2020 13:45
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
24.09.2020 11:34
КАК ТО ИНТЕРЕСНО КОГДА БРЕД -ВОВА... НАЗЫВАЕТ ЕЩЕ ЧТО ТО... БРЕДОМ....
24.09.2020 11:38
Чем дальше в лес, тем больше прислуги кремля - дерьмак и зельцман, тонут говне. За последние пару недель даже в сети появилось достаточно фактов для возбуждения уголовного дела против этих мразей узурпировавших власть в стране и творящих беззаконие. Кстати, по статье "державна зрада" нет сроков давности, т.е. и через 3,5,10,20,50 лет, дерьмак и его зеленый петушок отправятся хавать зону.
24.09.2020 11:35
Они надеются в Ростове схорониться
24.09.2020 13:04
Если об операции уже знал враг и она закончилась провалом, то тайна состоит только в одном - кто слил операцию врагу. Хотя и это не такая уж тайна
Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев - Цензор.НЕТ 6303
24.09.2020 11:35
Писалось же (не на ЦЕНЗОРе), что, по сведениям американцев, когда преЗеденту и его шобле в ОПУ доложили о готовящейся операции, в тот же день на маскве было 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, информирующих об этом.
показати весь коментар
24.09.2020 11:44
кроты не дураки - знали, що звонки можно отследить (кстати, а чому до сих пор не обнародовали номера и расшифровку текста сообщения? Ведь в этом нет никаких проблем - стоит только обратиться к оператору мобильной связи), тому они/он сливали инфу Кремлю исключительно по КВ рации азбукой Морзе.

ПыСы...А откуда вы знаете, що було именно 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, а не, наприклад, 1(один) или 3 (три)? Вы лично присутствовали при звонках, чи в Кремле вначале не поняли что и как, и попросили повторить?
24.09.2020 12:07
Откуда знаю? -- читал.
показати весь коментар
24.09.2020 12:08
Адрес чтива - в студию!
показати весь коментар
24.09.2020 12:19
Легко.
Дело было недели 2 назад, а регулярно я посещаю некоторые сайты. Скорее всего это было там:
- https://ibigdan.livejournal.com
- https://gorlis-gorsky.livejournal.com
- https://bitter-onion.livejournal.com
- defence-line.org
- petrimazepa.com
"Ищите -- и обрящете"
24.09.2020 12:38
Еще 3 (ТРИ!!!) телеграммы, 6 (ШЕСТЬ!!!!!!) писем и 17 (СЕМНАДЦАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!) почтовых голубей.
показати весь коментар
24.09.2020 12:44
24.09.2020 13:04
честно говоря, услышав первый раз (как ни странно, из сми рф), что была разработка этой группы украинскими спецслужбами, я не поверил. подумал, что скабеевы привычно до абсурда доводят инфу об смешных украх, то они море выкопали, то операцию уровня вывоза эйхмана провели.. гыгыгы, короче. а потом потихоньку раскрывались детали и я начинал верить и ах..вал от уровня этой оперативной игры, одновременно проникаясь уважением к людям, ее задумавшим и реализовавшим! а второй раз я а..ел, когда осознал уровень влияния спецслужб рф на верхушку нашего государства.
показати весь коментар
24.09.2020 11:35
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo Вова купуэ квиток до Ростова
показати весь коментар
24.09.2020 11:37
А нині Вова пензлює до Ростова.
показати весь коментар
24.09.2020 11:43
Интересно там на поезде 40 минут прямо в Вену из столицы Словакии через мостик и через Дунай...... Вова тикай и не возвращайся в Украину.... убогий клоун.....США в такой ситуации вся пресса просто бы опубликовала бы шарж Хромой утки...
показати весь коментар
24.09.2020 11:37
Может оно из Словакии да прямо и в Ростов-Дон ?
показати весь коментар
24.09.2020 11:39
нда... от того зелупень вдруг и начало высырать из себя проукраинские лозунги в последние сутки
показати весь коментар
24.09.2020 11:41
Переливание из пустого в порожнее.
показати весь коментар
24.09.2020 11:43
Да ладно. Надо ж соевым идиотам чем то заняться.)
показати весь коментар
24.09.2020 11:44
вас, дебилов, уже в собственные какашки мордой тычут, а вы - повидло-повидло.
показати весь коментар
24.09.2020 11:48
То два кацапа
показати весь коментар
24.09.2020 12:02
Ти не зважай. То для розумних людей написано.
показати весь коментар
24.09.2020 11:45
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі - і в питанні обміну Цемаха", - розповів співробітник австралійських спецслужб.

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3064
24.09.2020 11:47
А чого вам у СБУ не подати заяву на підозру у такому злочині? Ви що, не знаєте, що по закону, якщо є такий злочин, ви, як викривач, отримали би 10% від суми хабаря - а це "близько" 4 -х мільйонів доллярів! Чи у вас ціх мільйонів долярів може "повний примус", що ви з легкісьтю "розшвирюєтесь" такими сумами?
показати весь коментар
24.09.2020 12:29
Мені не треба подавати в СБУ, бо є публікація у ЗМІ і на підставі цієї публікації СБУ зобов'язана провести розслідування. А вам би не завадило подбати про свій власний примус, бо як бачу, там вітер гуляє.
показати весь коментар
24.09.2020 22:21
зесрань в истерике
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2667
показати весь коментар
24.09.2020 11:47
Весёлая истерика.
показати весь коментар
24.09.2020 11:53
так большинство на земле в истерике воют и ржут одновременно)у зесрани все по классике
показати весь коментар
24.09.2020 11:58
Ты про свои комментарии?
показати весь коментар
24.09.2020 12:03
про твои)
https://censor.net/ru/user/459497

Переливание из пустого в порожнее.
показати весь коментар
24.09.2020 12:06
Ожидал большего. На статус информационной бомбы точно не тянет.
показати весь коментар
24.09.2020 11:48
тянет)только зесрани это ой как не нравится
показати весь коментар
24.09.2020 11:50
Ты сама то можешь своими словами изложить о чём свидетельствуют эти документы?или у шоколадников с этим проблемы?
показати весь коментар
24.09.2020 11:58
а ты прям не в курсе, что зесрань тягала в ГБР народ за разглашение гостайны? вот этими документами вас макнули в ваше гавно мордами. облизывайтесь.
показати весь коментар
24.09.2020 12:01
а вы не подз-ли вам все по слогам разжевывать - кто вам доктор, если у вас зесрани с мозгами проблема?реально тупые и кацапы и зерыгосрань - гдевашидоказательства и разжуйтенампослогам
показати весь коментар
24.09.2020 12:02
Ну, ясно. Гуляй.
показати весь коментар
24.09.2020 12:06
получай образование ,чтоб мог информацию воспринимать ,а не видеть только буквы в тексте
показати весь коментар
24.09.2020 12:08
Ты даже мысли свои изложить не можешь, а туда же-берешься поучать других. Шариковщина в чистом виде.
показати весь коментар
24.09.2020 12:25
нда ,случай у тебя трудный.. может тебе книги хотя бы начать читать -реально помогает ,а то, кроме фильмица про голобородько ,ты вообще ничего воспринять не можешь
показати весь коментар
24.09.2020 12:29
Ты не просто глупа, но и откровенно скучна.
показати весь коментар
24.09.2020 12:32
))))ладно, не читай книги, а пересмотри свои любимые "умные и веселые сваты" -зерыгосрани уже ничего не поможет ,как и петушариям...это диагноз
показати весь коментар
24.09.2020 12:35
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".Источник: https://censor.net/ru/n3215044

Скрепа, словоохотливый ты наш, скажи, как следует называть человека, именующего правду бредом?
показати весь коментар
24.09.2020 12:30
Ещё вчера говорил: для начала неплохо бы установить кто врёт, а кто клевещет: СМИ или власть?Но тебе же сказали зрада, а ты веришь. К чему тогда что-то доказывать?Незачем. Вот я и не пытаюсь.
показати весь коментар
24.09.2020 12:39
Думаю, ты понимаешь, что огромное количество деталей операции и официальных документов, а также данные судебного заседания с участием СБУ говорят, даже тебе, о том, что событие имело место. Себе-то не ври.
На вопрос ответишь?
показати весь коментар
24.09.2020 12:47
Отвечаю: сначала надо доказать, что это имело место быть. А уж после лепить соотв-щий смысловой ярлык. Пока что это так...водичка.
показати весь коментар
24.09.2020 12:59
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
24.09.2020 11:49
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html Лютi новини

1. Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук в это время http://lviv1256.com/news/vereshchuk-v-2015-rotsi-izdyla-do-podruhy-propahandystky-do-moskvy/ тусила в Москве со своей подругой - российской пропагандисткой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР":
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 272

Теперь есть все основания полагать, что Верещук - "засланный козачек".
Ибо так искусно манипулировать, вбрасывать дезинформацию, заниматься подменой понятий - это почерк российских пропагандистов.
Сразу видно, что "курсы" Ахмедовой не прошли зря, и сейчас Верещук сдает "зачеты".
Можно сказать, что российских консерв, которые рано или поздно начнут вскрываться, у Зеленского развелось, как у дурачка фантиков.

Пять человек, которые имеют отношение к пророссийским силам, Зеленский назначил в силовые ведомства. Это только то, что на поверхности, а если копнуть, то окажется целый выводок. Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: https://enigma.club/articles/papasha-andryushi-sotrudnik-gru-rf-potomu-andryusha-i-obeshchaet-zakonchit-voynu Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"! И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают. И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать.

2. Экономика на коленке.
Во II квартале 2020, по сравнению с II кварталом 2019, ВВП упал на 11,4%.
Снижение по сельскому хозяйству - 29,1% (!?), перерабатывающей промышленности - 14,7%, строительству - 6,2%, торговле - 5,6%. То есть, мы отброшены на уровень начала 2017.
А от графика взлета денежной базы по экспоненте, экономисты хватаются за головы.
При Порошенко +86 млрд. за пять лет.
При Зеленском +133 млрд. за 15 месяцев.
Пока эмиссия (ОВГЗ) обслуживала растущую экономику - доллар был "плавающий" и редко загребал за рамки 27,5.
Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд.
Приплыли тапочки к дивану.
Доруководился "свой парень из народа".
Дорвавшаяся до власти гопота принялась делать то же самое, что и все годы до Пороха - банкротить Нафтогаз и красть сверхприбыли.
Теперь "Только бы не Порох!", превращается в "Только бы выжить!".
24.09.2020 11:55
3. Зеленский сошел с трапа самолета, который он обещал продать, сел в кортеж, который он обещал искоренить, и поехал на дачу, которую он обещал отдать детям.
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы *****, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились?
Я за вашим "хуже не будет" не успеваю:
- Международной политики нет, от слова совсем. (Где победы на международной арене? Где прорывы? Где томосы? Где безвизы? Где ассоциации? Где Украина в заголовках в мировых СМИ? Где вот это все? Или не жили хорошо и не стоит начинать?)
- Контрабанда на таможнях увеличилась до 320 млрд. в год, это в 2,5 раза больше чем при Порошенко (Вы, что там совсем ошалели? Лицо не треснет?)
- В глобальном рейтинге восприятия коррупции Украина потеряла шесть позиций и опустилась до уровня 2017 года (Что это вообще было? Вы, суки пять лет на каждом углу кричали про коррупцию и вдруг заткнулись? Гнались за этим рейтингом, как гнедые, чтобы что? Чтобы сказать, что он вам нафиг не вперся?)

4. Про мову.
Багато від нас меньших народів зберігли і розвивають свої мови, а в нас 50-мільйонний народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою. Це звучить не природньо, і ззовні це виглядає якби пси нявкали.
Переходь на українську, бо як виявляється, мова дуже гарно маститься на хліб. Звісно потрібно мати хист і натхнення, не без цього, але відтепер на мові можна і потрібно заробляти.
Бо тільки росіяни кажуть "какая разніца" на якій мові спілкуватись і продовжують розмовляти російською. А потім приходять до нас, нас звільняти. Захопивши не тільки наші теріторії, а й на додачу наш ринок збуту, і з задоволенням для нас перекладають все російською, і мають з нас шалені прибутки й додатково роботу для студій. А це - фільми, серіали, ігри, за софт я взагалі мовчу. Так, що мова має значення. Пам'ятай, коли ти дивишся фільм російською, ти годуєш вбивцю.
А тепер переходжу до суті.
Netflix розпочинає дублювати українською, Apple шукають перекладачів для Siri.
І це - тільки початок. Це не тому, що вони раптом стали українофілами, а тому, що настав час, коли споживачі контенту того вимагають. І саме головне: це визнання того, що Україна - не Кацапія, а окрема, самостійна держава.

5. "Астанавитесь!"
По словам представителей Зе-команды Левобережья, уже третий день неизвестные люди ломают агитационные палатки партии на Левом берегу столицы.
Скорее всего - это фанаты на банеры растащили))) ... продолжение следует...

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 325

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html І.Лютий
24.09.2020 11:57
народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою.

-----------------------------------------------------------------
А що, ви не знаєте, що т.н. "руський" та "мова" - мають єдині праславянькі коріння?
А то, що ви маєте, можливо, на увазі, має назву "російська" (мокшанська, кацапська, московитська).
Якщо наша теріторія мала назву "Київська Русь", то на якій мові тоді розмовляли мешканці Русі?
Щоби оперувати такими фактами (?) для початку треба зануритись у історію по цьому питанню.

Ось вам приклад:
...Дві грамоти польського короля Казимира за 1349 рік на підтвердження права власності написані "руською", майже ******** українською, мовою. У 1378 році король Владислав такою ж українською мовою ("руською") пише розписку молдавському господарю Петру, позичивши в того 4000 карбованців фрязького срібла, і такою ж мовою - грамоту литовському князеві Скиргайлові, даруючи тому Тоцьке князівство. Українською ("руською") мовою пишуть грамоти смоленський князь Юрій Святославович у 1386 році, рязанський князь Олег Іванович. Хан Золотої Орди Тохтамиш для написання у 1393 році ярлика до польського короля про підтвердження між ними миру послуговується не польською, а українською ("руською") мовою....
24.09.2020 13:03
Я смотрю -- Вы внимательный читатель. Попробуйте обратиться к автору приведенного мной текста -- уверен, в беседе с ним Вы сможете получить исчерпывающие ответы на возникшие у Вас вопросы.
показати весь коментар
24.09.2020 13:15
По цій темі в мене питань нема нідокого - вже усе давно "розжоване". В нашій країні "половина" мешканців розмовляє "руською" мовою а не "московитською" ("російською").
Тому автори подібніх теми з ухилом на "ворожу мову" як на мене - провокатори.

Дивиться новини: майже "половина" бійців з передової дають інтервью "руською" - так що з ними робити? Стріляти у спину, чи віддавати на "перевиховання" комунякі Фаріон, котра по дозволу КДБ вчила іноземних студентів "руському язику"? А може "забацать" стенди, де публічно піддавати острокизму "несознательних" бійців?
24.09.2020 13:51
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3287684.html "Новиє ліца", "простиє парні із народа" доведуть до голоду...

В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
tZE
24.09.2020 11:58
Дорогой мышебрат, а какого урожая зерновых в советские времена хватало Украине? Поостуди моск. И потом, Бахматюк не молодой и не прикольный.
показати весь коментар
24.09.2020 12:19
А вы в курсе, что все весь период весна/лето не було дождей?
показати весь коментар
24.09.2020 12:39
А тут, простите, чего не хватает?

"Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд."

https://censor.net/ru/comments/locate/3221000/019214b8-3638-72e8-8908-b8735a11c102
24.09.2020 13:01
....При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.

----------------------------------------------------------
"При Порошенко" Нафтогаз "був донором" тому, що ще міг грабувати, бо грошенята у населення ще залишались...
Назараз населенню нема чим платити данину держзлодію, тому "донор" у "мінусах".
показати весь коментар
24.09.2020 13:37
24.09.2020 14:14
*Назараз нема чим платити данину держзлод1ю*,як ви красиво Шмарклю об1звали.Молодець!!!
показати весь коментар
24.09.2020 14:40
https://historydocs.d3.ru/dzhon-steinbek-na-torzhestvennom-prieme-1947-god-moskva-sssr-2043281/ Джон Стейнбек на торжественном приеме, 1947 год, Москва, СССР

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5253

"Нам кажется, что одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всём безупречно, что их обязанность ― помогать ему двигаться вперёд и поддерживать во всех отношениях.

В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно, что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль и что любое усиление власти правительства ― плохо, что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным."
Джон Стейнбек "Русский дневник", 1947
24.09.2020 12:12
Зеленая власть завралась по уши. То заявляет, что ничего не было, то требует возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны. Зелебобики растолкуйте: если ничего не было, зачем возбуждать уголовное дело?
показати весь коментар
24.09.2020 12:12
В мене таке саме питання до зелебобіків. Операції ж не було? 😂😂😂
показати весь коментар
24.09.2020 12:24
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2271
показати весь коментар
24.09.2020 22:38
 
 