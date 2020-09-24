Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

У зв'язку з розвитком історії з "вагнерівцями" в Офісі Президента спостерігається "форменна істерика".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс президента не просто нервує через розвиток історії з "вагнерівцями" і злитою ними спецоперацією. Там форменна істерика. Через це і геть суперечливі дії: заперечення спецоперації із заявами про "фейки" з одночасною вимогою до СБУ порушити кримінальне провадження за розголошення державної таємниці, а потім передача справу розслідувати до ручного ДБР. На допити викликали мене, Олексія Гончаренка, Гео Лероса і Юрія Бутусова. Зараз я впевнено кажу: спроби переслідування за викриття зриву спецоперації не мають жодних правових підстав. Як вчора обіцяв, даю залізні докази: оприлюднена всіма нами інформація вже НЕ БУЛА ТАЄМНОЮ на момент оприлюднення!" - підкреслив парламентарій.

Крім того, Ар'єв опублікував протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24 липня за підписом співробітника 5 управління СБУ, яке визначило записи розмов з "вагнерівцями" як таємні. Але в той же день глава 5 управління за клопотанням заступника генпрокурора Мамедова розсекречує матеріали.

Раніше, 13 липня, цей же начальник підписує документ, де анкетні дані військових злочинців з РФ також визначено як нетаємні.

"Номери носіїв і оприлюднені нами прізвища, розмови і особисті дані "вагнерівців" співпадають, що засвідчує ще один протокол - протокол огляду, підписаний слідчим 2 відділу 1 слідчого управління ГСУ СБУ", - пояснив Ар'єв.

"Як казав класик, підпис здесь і підпис здесь. Печатка, вихідні дані. Вся справа про "оприлюднення таємних матеріалів" розсипалася прямо тут, а верхівка президентського офіса на чолі із найвеличнішим міцно всілися в калюжу. Це не означає, що в ДБР просто візьмуть відступлять - вони майстри спорту з правового трешу, доведено справами проти Порошенка. Однак, їхнім господарям вже ніщо не допоможе перевести стрілки.

У Зеленського не залишилося маневрів. Він точно в курсі, хто зірвав спецоперацію і злив її ворогам. Йому або негайно визнати злив публічним щиросердним зізнанням, або далі робити істеричні і дурнуваті кроки та заплутуватися далі", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.










