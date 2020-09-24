Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ
У зв'язку з розвитком історії з "вагнерівцями" в Офісі Президента спостерігається "форменна істерика".
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс президента не просто нервує через розвиток історії з "вагнерівцями" і злитою ними спецоперацією. Там форменна істерика. Через це і геть суперечливі дії: заперечення спецоперації із заявами про "фейки" з одночасною вимогою до СБУ порушити кримінальне провадження за розголошення державної таємниці, а потім передача справу розслідувати до ручного ДБР. На допити викликали мене, Олексія Гончаренка, Гео Лероса і Юрія Бутусова. Зараз я впевнено кажу: спроби переслідування за викриття зриву спецоперації не мають жодних правових підстав. Як вчора обіцяв, даю залізні докази: оприлюднена всіма нами інформація вже НЕ БУЛА ТАЄМНОЮ на момент оприлюднення!" - підкреслив парламентарій.
Крім того, Ар'єв опублікував протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24 липня за підписом співробітника 5 управління СБУ, яке визначило записи розмов з "вагнерівцями" як таємні. Але в той же день глава 5 управління за клопотанням заступника генпрокурора Мамедова розсекречує матеріали.
Раніше, 13 липня, цей же начальник підписує документ, де анкетні дані військових злочинців з РФ також визначено як нетаємні.
"Номери носіїв і оприлюднені нами прізвища, розмови і особисті дані "вагнерівців" співпадають, що засвідчує ще один протокол - протокол огляду, підписаний слідчим 2 відділу 1 слідчого управління ГСУ СБУ", - пояснив Ар'єв.
"Як казав класик, підпис здесь і підпис здесь. Печатка, вихідні дані. Вся справа про "оприлюднення таємних матеріалів" розсипалася прямо тут, а верхівка президентського офіса на чолі із найвеличнішим міцно всілися в калюжу. Це не означає, що в ДБР просто візьмуть відступлять - вони майстри спорту з правового трешу, доведено справами проти Порошенка. Однак, їхнім господарям вже ніщо не допоможе перевести стрілки.
У Зеленського не залишилося маневрів. Він точно в курсі, хто зірвав спецоперацію і злив її ворогам. Йому або негайно визнати злив публічним щиросердним зізнанням, або далі робити істеричні і дурнуваті кроки та заплутуватися далі", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
ПыСы...А откуда вы знаете, що було именно 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, а не, наприклад, 1(один) или 3 (три)? Вы лично присутствовали при звонках, чи в Кремле вначале не поняли что и как, и попросили повторить?
Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі - і в питанні обміну Цемаха", - розповів співробітник австралійських спецслужб.
Переливание из пустого в порожнее.
Скрепа, словоохотливый ты наш, скажи, как следует называть человека, именующего правду бредом?
На вопрос ответишь?
1. Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук в это время http://lviv1256.com/news/vereshchuk-v-2015-rotsi-izdyla-do-podruhy-propahandystky-do-moskvy/ тусила в Москве со своей подругой - российской пропагандисткой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР":
Теперь есть все основания полагать, что Верещук - "засланный козачек".
Ибо так искусно манипулировать, вбрасывать дезинформацию, заниматься подменой понятий - это почерк российских пропагандистов.
Сразу видно, что "курсы" Ахмедовой не прошли зря, и сейчас Верещук сдает "зачеты".
Можно сказать, что российских консерв, которые рано или поздно начнут вскрываться, у Зеленского развелось, как у дурачка фантиков.
Пять человек, которые имеют отношение к пророссийским силам, Зеленский назначил в силовые ведомства. Это только то, что на поверхности, а если копнуть, то окажется целый выводок. Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: https://enigma.club/articles/papasha-andryushi-sotrudnik-gru-rf-potomu-andryusha-i-obeshchaet-zakonchit-voynu Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"! И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают. И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать.
2. Экономика на коленке.
Во II квартале 2020, по сравнению с II кварталом 2019, ВВП упал на 11,4%.
Снижение по сельскому хозяйству - 29,1% (!?), перерабатывающей промышленности - 14,7%, строительству - 6,2%, торговле - 5,6%. То есть, мы отброшены на уровень начала 2017.
А от графика взлета денежной базы по экспоненте, экономисты хватаются за головы.
При Порошенко +86 млрд. за пять лет.
При Зеленском +133 млрд. за 15 месяцев.
Пока эмиссия (ОВГЗ) обслуживала растущую экономику - доллар был "плавающий" и редко загребал за рамки 27,5.
Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд.
Приплыли тапочки к дивану.
Доруководился "свой парень из народа".
Дорвавшаяся до власти гопота принялась делать то же самое, что и все годы до Пороха - банкротить Нафтогаз и красть сверхприбыли.
Теперь "Только бы не Порох!", превращается в "Только бы выжить!".
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы *****, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились?
Я за вашим "хуже не будет" не успеваю:
- Международной политики нет, от слова совсем. (Где победы на международной арене? Где прорывы? Где томосы? Где безвизы? Где ассоциации? Где Украина в заголовках в мировых СМИ? Где вот это все? Или не жили хорошо и не стоит начинать?)
- Контрабанда на таможнях увеличилась до 320 млрд. в год, это в 2,5 раза больше чем при Порошенко (Вы, что там совсем ошалели? Лицо не треснет?)
- В глобальном рейтинге восприятия коррупции Украина потеряла шесть позиций и опустилась до уровня 2017 года (Что это вообще было? Вы, суки пять лет на каждом углу кричали про коррупцию и вдруг заткнулись? Гнались за этим рейтингом, как гнедые, чтобы что? Чтобы сказать, что он вам нафиг не вперся?)
4. Про мову.
Багато від нас меньших народів зберігли і розвивають свої мови, а в нас 50-мільйонний народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою. Це звучить не природньо, і ззовні це виглядає якби пси нявкали.
Переходь на українську, бо як виявляється, мова дуже гарно маститься на хліб. Звісно потрібно мати хист і натхнення, не без цього, але відтепер на мові можна і потрібно заробляти.
Бо тільки росіяни кажуть "какая разніца" на якій мові спілкуватись і продовжують розмовляти російською. А потім приходять до нас, нас звільняти. Захопивши не тільки наші теріторії, а й на додачу наш ринок збуту, і з задоволенням для нас перекладають все російською, і мають з нас шалені прибутки й додатково роботу для студій. А це - фільми, серіали, ігри, за софт я взагалі мовчу. Так, що мова має значення. Пам'ятай, коли ти дивишся фільм російською, ти годуєш вбивцю.
А тепер переходжу до суті.
Netflix розпочинає дублювати українською, Apple шукають перекладачів для Siri.
І це - тільки початок. Це не тому, що вони раптом стали українофілами, а тому, що настав час, коли споживачі контенту того вимагають. І саме головне: це визнання того, що Україна - не Кацапія, а окрема, самостійна держава.
5. "Астанавитесь!"
По словам представителей Зе-команды Левобережья, уже третий день неизвестные люди ломают агитационные палатки партии на Левом берегу столицы.
Скорее всего - это фанаты на банеры растащили))) ... продолжение следует...
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html І.Лютий
А що, ви не знаєте, що т.н. "руський" та "мова" - мають єдині праславянькі коріння?
А то, що ви маєте, можливо, на увазі, має назву "російська" (мокшанська, кацапська, московитська).
Якщо наша теріторія мала назву "Київська Русь", то на якій мові тоді розмовляли мешканці Русі?
Щоби оперувати такими фактами (?) для початку треба зануритись у історію по цьому питанню.
Ось вам приклад:
...Дві грамоти польського короля Казимира за 1349 рік на підтвердження права власності написані "руською", майже ******** українською, мовою. У 1378 році король Владислав такою ж українською мовою ("руською") пише розписку молдавському господарю Петру, позичивши в того 4000 карбованців фрязького срібла, і такою ж мовою - грамоту литовському князеві Скиргайлові, даруючи тому Тоцьке князівство. Українською ("руською") мовою пишуть грамоти смоленський князь Юрій Святославович у 1386 році, рязанський князь Олег Іванович. Хан Золотої Орди Тохтамиш для написання у 1393 році ярлика до польського короля про підтвердження між ними миру послуговується не польською, а українською ("руською") мовою....
Тому автори подібніх теми з ухилом на "ворожу мову" як на мене - провокатори.
Дивиться новини: майже "половина" бійців з передової дають інтервью "руською" - так що з ними робити? Стріляти у спину, чи віддавати на "перевиховання" комунякі Фаріон, котра по дозволу КДБ вчила іноземних студентів "руському язику"? А може "забацать" стенди, де публічно піддавати острокизму "несознательних" бійців?
В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
"Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд."
"При Порошенко" Нафтогаз "був донором" тому, що ще міг грабувати, бо грошенята у населення ще залишались...
Назараз населенню нема чим платити данину держзлодію, тому "донор" у "мінусах".
"Нам кажется, что одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всём безупречно, что их обязанность ― помогать ему двигаться вперёд и поддерживать во всех отношениях.
В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно, что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль и что любое усиление власти правительства ― плохо, что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным."
Джон Стейнбек "Русский дневник", 1947