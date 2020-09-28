Радбез ООН проведе зустріч щодо ситуації в Нагірному Карабасі, - росЗМІ
Рада Безпеки ООН 29 вересня проведе екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у форматі закритих консультацій.
Про це повідомив ТАСС джерело в організації, передає Цензор.НЕТ.
"Швидше за все, обговорення відбудеться у вівторок під час консультацій у закритому форматі", - сказав співрозмовник агентства.
Зустріч ініціювала низка європейських країн. Формат консультацій передбачає, що в них беруть участь тільки дипломати 15 країн Радбезу без представників сторін конфлікту.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Так я отвечу , что мы без докторов
Болезни лечим бокалом доброго вина.
Так добрый вечер. Привет с большого бодуна
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.«На участке города Мартуни сбит самолёт ВВС Азербайджана», - сообщил Погосян.
Указывается, что поражён Ан-2 (лёгкий транспортный самолёт) противника. Какой системой противовоздушной обороны сбита машина, представитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не пояснил.
чень большое беспокойство и ну очень призовут страны к мирному урегулированию
По Україні - скільки раз було ?
Результат
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко - 22 года.
Лавров - 26 лет.
Шойгу - 30 лет.
Медведев - 20 лет.
Кудрин - 24 года.
Патрушев - 21 год.
Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто пока у них было слишком мало времени. Надо ещё потерпеть.
Наверно Эрдоган выполняет задание НАТО 😀😀😀
- Хачики, що тримали Нагорний ринок, заявили владі, що вони від'єднуються від Дніпра і приєднуються до Нагорного Карабаху. Влада витримала паузу, а потім відповіла хачикам:
- Хочите від'єднатись? Нема питань! Але не забувайте, що перша назва Нагорного ринку була "Лагерний ринок"))
Виходить,що рашка буде на засіданні,а представники Азербайджану і Вірменії-ні.Тоді і дурню зрозуміло,кого кацапи звинуватять у всіх смертних гріхах.
З непостійних членів Бельгія,Німеччина,Естонія-"озабоченность",а решті Домінікана,Індонезія,Нігер і іже з ними-тим взагалі по барабану