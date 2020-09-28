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Новости Агрессия России против Украины
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Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ

Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ

Совет Безопасности ООН 29 сентября проведет экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в формате закрытых консультаций.

Об этом сообщил ТАСС источник в организации, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате", - сказал собеседник агентства.

Встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, - Евросоюз

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

СМИ (3840) Совбез ООН (1116) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+8
Щя ватные балалайки заведут старую песню про ущемление прав и геноцид по отношению к непризнаным сепаратистские республикам....
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28.09.2020 22:23
+7
Більш дебільного коментаря стосовно цього конфлікту ще не читав.
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28.09.2020 22:20
+7
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко - 22 года.
Лавров - 26 лет.
Шойгу - 30 лет.
Медведев - 20 лет.
Кудрин - 24 года.
Патрушев - 21 год.
Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто пока у них было слишком мало времени. Надо ещё потерпеть.
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28.09.2020 22:26
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Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9380
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28.09.2020 22:16 Ответить
Азербайджану можно Армении передать равносильную территорию ближе к Армении и закончится на этом конфликт и погнать подальше от себя русский мир вместе с Московией
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28.09.2020 23:55 Ответить
Більш дебільного коментаря стосовно цього конфлікту ще не читав.
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28.09.2020 22:20 Ответить
Зараз побачимо.
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28.09.2020 22:21 Ответить
Тобто те що кацапи підтримуть вірменів, але зброю продають обоим сторонам, то таке. Винне населення через низький рівень життя. Як у вас кацапів в голові усе змішано, тоді не Гітлер напав у 41 а просто був низький рівень життя населення?
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28.09.2020 22:35 Ответить
Не зважайте, то був місцевий юродивий.
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28.09.2020 22:42 Ответить
Как у классика.......лучше вместе ******* по Еревану
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28.09.2020 22:20 Ответить
Мы рады встрече, но если кто-то нездоров,
Так я отвечу , что мы без докторов
Болезни лечим бокалом доброго вина.
Так добрый вечер. Привет с большого бодуна
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28.09.2020 22:30 Ответить
Я имел ввиду не из алкоголя.....смерчем ураганом или может быть чем то более серьёзным ,чем перегар русишшвайнен
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28.09.2020 22:32 Ответить
Веселят власти Армении.

Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.«На участке города Мартуни сбит самолёт ВВС Азербайджана», - сообщил Погосян.
Указывается, что поражён Ан-2 (лёгкий транспортный самолёт) противника. Какой системой противовоздушной обороны сбита машина, представитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не пояснил.
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28.09.2020 23:23 Ответить
Ан-2 - это кукурузник, опыляющий поля
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28.09.2020 23:28 Ответить
Я знаю, но у Баку их нет. Тогда как в ВВС Армении их............ целых 6. Наверное один разломали совсем проржавевший и подкинули для картинки.
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28.09.2020 23:44 Ответить
вряд ли у Баку их нет. Это не военный, а сельскохозяйственный самолёт. в СССР их было, как голубей. Виноградники опылять - самое то.
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28.09.2020 23:49 Ответить
У военных их нет. А вот в Армении есть.
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28.09.2020 23:53 Ответить
Щя ватные балалайки заведут старую песню про ущемление прав и геноцид по отношению к непризнаным сепаратистские республикам....
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28.09.2020 22:23 Ответить
на котором выскажут очередное ну о
чень большое беспокойство и ну очень призовут страны к мирному урегулированию
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28.09.2020 22:23 Ответить
озабоченность ещё
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28.09.2020 22:36 Ответить
G
По Україні - скільки раз було ?
Результат
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28.09.2020 23:01 Ответить
От , чесно , если бы кто-нибудь избавил мир от путина-***** , то сколько народов вздохнули-бы свободно !!
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28.09.2020 22:23 Ответить
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко - 22 года.
Лавров - 26 лет.
Шойгу - 30 лет.
Медведев - 20 лет.
Кудрин - 24 года.
Патрушев - 21 год.
Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто пока у них было слишком мало времени. Надо ещё потерпеть.
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28.09.2020 22:26 Ответить
лет,этак 150-200
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28.09.2020 22:37 Ответить
Вова, не будет Пу, будет Па или Ка.. это страна неизлечимо больна желанием имперского вяличия и очень гордятся тем, что их бояться как бешеную собаку. Они не любят чтобы их уважали и завидовали ихним успехам и уровню жизни, а именно чтобы боялись.
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28.09.2020 22:29 Ответить
Анна , я таки думаю , что постепенное трамбование морозилки в росийских холодильниках американскими окорочками ( прозапас ) , -- сделают своё дело , - как в конце 80-х .
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28.09.2020 22:46 Ответить
Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8630
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28.09.2020 22:23 Ответить
Пу обещает послать 20 тыс ихтамнетов, а вы поговорите на деньги налогоплательщиков и Раша НАЛОЖИТ на вашу говорильню как всегда - проверено не один раз.
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28.09.2020 22:24 Ответить
Делаю ставки на глубочайшую обеспокоенность и чрезвычайную эту... как её черт подери... встревоженность.
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28.09.2020 22:24 Ответить
С вами неинтересно.....вы уже озвучили совбезовскую методичку....признайтесь честно,вы еще не успелии её загнать по зарубежным медиагруппам ?
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28.09.2020 22:30 Ответить
ОЗАБОЧЕННОСТЬ
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28.09.2020 22:31 Ответить
Вот оно, именно так.
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28.09.2020 22:32 Ответить
на котором выскажут очередное ну очень большое беспокойство и ну очень призовут страны к мирному урегулированию
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28.09.2020 22:24 Ответить
Развалить рашку - и проблемы исчезнут
Наверно Эрдоган выполняет задание НАТО 😀😀😀
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28.09.2020 22:28 Ответить
Скоро мы увидим в Совбезе ООН очередного чуркабесова:
Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7887
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28.09.2020 22:29 Ответить
Кацапи таки виведуть свої війська з Арменії, Придністров"я, Чечні, Грузії, України!! Ердоган - допоможе!!!!
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28.09.2020 22:31 Ответить
Ахха! Счаз! Он не совсем тупой, как ты)))
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28.09.2020 22:35 Ответить
в будку! псятина винторогая!!!
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28.09.2020 22:38 Ответить
Есче один иксперд, которого забыл спросить Эрдоган, что ему делать)))
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28.09.2020 23:08 Ответить
Как флаг смог добыть?
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28.09.2020 23:43 Ответить
По величайшему блату)))
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29.09.2020 11:34 Ответить
Саме совбез ООН і має виступити посередником у цьому конфлікті. Ні вірменам, ні айзербайджанцям розятрання цього конфлікту не треба. В Карабаху живуть близько 120 тис. А у війні за Карабах загинуло з обох сторін вже біля 25 тис. Може ця "гра" не вартує свічок?
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28.09.2020 22:38 Ответить
Не хочу ніякого стьобу з людського горя, але в нас в Дніпрі був колись Нагорний ринок. Сьогодні його забудували супермаркетами. Коли він ще був, то ходив по місту такий анекдот:
- Хачики, що тримали Нагорний ринок, заявили владі, що вони від'єднуються від Дніпра і приєднуються до Нагорного Карабаху. Влада витримала паузу, а потім відповіла хачикам:
- Хочите від'єднатись? Нема питань! Але не забувайте, що перша назва Нагорного ринку була "Лагерний ринок"))
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28.09.2020 22:46 Ответить
Совбез ООН как и само ООН плохо справляется со своими задачами.. Мб все таки азеры и армяни должны сами решить контроль.?
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28.09.2020 23:00 Ответить
Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.Источник: https://censor.net/ru/n3221708

Виходить,що рашка буде на засіданні,а представники Азербайджану і Вірменії-ні.Тоді і дурню зрозуміло,кого кацапи звинуватять у всіх смертних гріхах.
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28.09.2020 22:41 Ответить
думаю, за азербайджан найдется кому поручиться, да и раша не занимает одностороннюю позицию в этом конфликте(несмотря на членство армении в одкб)
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28.09.2020 23:16 Ответить
Чомусь не маю вашої впевненості.Китай-як завжди нейтральний,Франція-"озабочненнось"максимум,США-під питанням,Британія-може дати об'єктивну оцінку.
З непостійних членів Бельгія,Німеччина,Естонія-"озабоченность",а решті Домінікана,Індонезія,Нігер і іже з ними-тим взагалі по барабану
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28.09.2020 23:29 Ответить
ну насчет индонезиии и нигера, я бы не был бы так уверен, мусульмане все же...а вообще, думаю все пройдет в нейтральных тонах, будет и нейтральное заявление о необходимости прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров
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28.09.2020 23:39 Ответить
азербайджан напал на свою территорию.
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28.09.2020 22:45 Ответить
решать давно пора этот конфликт. с момента развала совка вся херня эта там. и не кому дела нет.
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28.09.2020 22:58 Ответить
Тот конфликт тлел и до развала.
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28.09.2020 23:11 Ответить
имею ввиду военный. при совке не стреляли друг по другу(по крайней мере оффициально)
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28.09.2020 23:25 Ответить
Инфу скрывали сколько могли , мне кажется в 86 году там уже по взрослому воевали.
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28.09.2020 23:30 Ответить
под развалом совка я беру с момента перестройки.. когда почти все действия начались. который потом только усиливались.
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28.09.2020 23:35 Ответить
Всё хорошее всплыло на поверхность.
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28.09.2020 23:39 Ответить
и как же его решить, чтоб все остались довольны и никто о зраде не кричал?или "я не тактик, а стратег"?
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28.09.2020 23:17 Ответить
а это уже пусть умные люди думают как все решить
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28.09.2020 23:24 Ответить
ну у тебя, как у умной, есть же свое видение решения?
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28.09.2020 23:29 Ответить
Ну я вижу один вариант. за стол переговоров. и передать те територии мирно Азербайджану. и под патронаж ООН тот регион..Думаю так будет лучше. и безкровно.
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28.09.2020 23:32 Ответить
это вроде как логично и правильно, только вот армяне ни в армении, ни в карабахе с этим не согласятся
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28.09.2020 23:36 Ответить
Поделить поровну.
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28.09.2020 23:38 Ответить
что там делить.. там територии той... и как поделить что бы всех устроило?
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28.09.2020 23:39 Ответить
Делить по линейке ,как много границ нарисовано . На фсех конечно не угодишь ,но как по другому вечно воевать?
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28.09.2020 23:42 Ответить
так с этим обе стороны не согласятся
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28.09.2020 23:47 Ответить
Скорее всего да.
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29.09.2020 00:01 Ответить
Это да. Ереван с этим не согласится никогда.. ...
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28.09.2020 23:38 Ответить
Сралин допустил большую ошибку ,что не поделил в своё время Китай на" Чан Кайши и Мао Цзэдуна",теперь Московии скоро настанет великий пипец,единый и успешный Китай долго не будет притворяться братом Расии
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28.09.2020 23:03 Ответить
Какого чёрта тут делают россми?
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29.09.2020 08:14 Ответить
 
 