Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Нагорном Карабахе, - росСМИ
Совет Безопасности ООН 29 сентября проведет экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в формате закрытых консультаций.
Об этом сообщил ТАСС источник в организации, передает Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате", - сказал собеседник агентства.
Встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Так я отвечу , что мы без докторов
Болезни лечим бокалом доброго вина.
Так добрый вечер. Привет с большого бодуна
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.«На участке города Мартуни сбит самолёт ВВС Азербайджана», - сообщил Погосян.
Указывается, что поражён Ан-2 (лёгкий транспортный самолёт) противника. Какой системой противовоздушной обороны сбита машина, представитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не пояснил.
чень большое беспокойство и ну очень призовут страны к мирному урегулированию
По Україні - скільки раз було ?
Результат
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко - 22 года.
Лавров - 26 лет.
Шойгу - 30 лет.
Медведев - 20 лет.
Кудрин - 24 года.
Патрушев - 21 год.
Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто пока у них было слишком мало времени. Надо ещё потерпеть.
Наверно Эрдоган выполняет задание НАТО 😀😀😀
- Хачики, що тримали Нагорний ринок, заявили владі, що вони від'єднуються від Дніпра і приєднуються до Нагорного Карабаху. Влада витримала паузу, а потім відповіла хачикам:
- Хочите від'єднатись? Нема питань! Але не забувайте, що перша назва Нагорного ринку була "Лагерний ринок"))
Виходить,що рашка буде на засіданні,а представники Азербайджану і Вірменії-ні.Тоді і дурню зрозуміло,кого кацапи звинуватять у всіх смертних гріхах.
З непостійних членів Бельгія,Німеччина,Естонія-"озабоченность",а решті Домінікана,Індонезія,Нігер і іже з ними-тим взагалі по барабану