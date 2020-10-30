У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КС, - Ситник
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У тих кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України, які довелося зупинити через рішення Конституційного Суду України, фігурують і самі судді КС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.
"У першу чергу серед проваджень фігурують судді Конституційного Суду, які приймали це рішення. Це не перше рішення, яке спрямоване проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ. - ред.) стосується суддів Конституційного Суду. Судді, які прийняли рішення про себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав голова НАБУ.
Ситник не назвав конкретних прізвищ суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ, проте зазначив, що стосовно цих суддів НАЗК провело "повну перевірку".
"Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку суддів Конституційного Суду. І в нас уже був один висновок про наявність у діях одного судді Конституційного Суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації. - ред.), і згідно з цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Фактично багато суддів Конституційного Суду діяли в стані конфлікту інтересів", - сказав Ситник.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
у нас чиновники/судьи отстаивают своё право брать взятки и не нести за это никакой ответственности..
их поддерживают олигархи, которым нужны коррумпированные "слуги нрИда", что бы решать вопросы..
ну и тупой "нарИд", типа нашего цензорского Дмытрика, который постил тупые картинки за Зеленского, а теперь простит тупые картинки против Зеленского..
судьи кс, они же по чьей-то квоте там...чьи - кого?
маме - верить...мама же ж не врёт
Экономика / Мнения 30-окт, 01:499 2 845 0
Конечно, я, как и вся прогрессивная общественность, глубоко возмущен тем, что некий Конституционный Суд, наверняка заброшенный в Украину врагами то ли из России, то ли из Европы, а может и с Марса, вероломно, без объявления войны, вернул нам уже побежденную нами же коррупцию», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков.
«Но есть нюанс: я прочел это решение КС. В отличие, полагаю, от большинства критикующих. Если отжать мотивационную воду, то там есть два постулата.
Первый: судебная система должна быть независимой. Соответственно, не допускаются ЛЮБЫЕ формы давления на судей. В том числе, и проверка их деклараций. Контролировать судебную систему должны специальные органы, созданные самой судебной системой.
Такой подход - не новость, например, церковники постоянно настаивают, что их не могут судить мирские суды, а только церковные.
Прокуроры хотели бы, чтобы их контролировали только прокуроры, преступники - чтобы их дела разбирали воры в законе на сходняках. И так далее.
Изолированность судейской системы от общества - это, в общем смысле, даже правильно. При условии, что эта система является образцом эффективности, неподкупности, профессионализма и имеет колоссальное доверие общества.
А наш КС решил, что можно наоборот: утром - стулья, а вечером - деньги, может быть. Сначала - бесконтрольность, а потом, возможно - эффективность.
А раз внимание агентства по противодействию коррупции (НАПК) к декларациям судей можно использовать как давление на судебную систему, то КС признал это антиконституционным.
В результате возникло противоречие с действующим законом, и НАПК с удовольствием закрыло реестр деклараций до тех пор, пока законодатели противоречие не устранят.
С удовольствием, потому что агентство так и не смогло навести порядок с этим самым реестром, во всяком случае, автоматический анализ деклараций не работает.
Второй постулат КС: наказание должно соответствовать преступлению. Тоже ничего нового, не правда ли?
Нельзя ведь садить в тюрьму за неправильный переход улицы, да? Но это означает, что за экономические правонарушения можно наказывать только экономически.
А неподача декларации, или ее искажение, или необъяснимое богатство - это экономические преступления, их нельзя криминализировать, то есть, карать лишением свободы!
Так живет цивилизованный мир, та самая Европа, куда мы так стремимся, что даже в Конституцию записали (чтобы ненароком не позабыть что ли?).
Ну, записали, помнится, полстраны аплодировало, чем теперь недовольны?
Обратите внимание: КС не против того, чтобы сажали за коррупцию. Он против того, чтобы сажали за незаконное обогащение.
То есть, есть у чиновника вилла в Конче, происхождение которой он толком пояснить не может?
Так надо эту виллу конфисковать, а чиновника сажать только в случае, если удастся доказать, что он украл или взятку получил, а не за сам факт наличия виллы. Так понятно?
Как по мне, конфискация незаконно нажитого - очень эффективная мера для наших сверхжадных правителей. Вот только ее не применяют. Как и посадки за незаконное обогащение. То есть, от решения КС коррупционерам ни холодно, ни жарко.
Но важнее, почему КС решил пойти на вы?
Да потому, что власть президента Зеленского явно слабеет. И судейские его уже не боятся.
И готовы открыто провозглашать свое "право" на суперпривилегии и фактическую бесконтрольность», - Констатирует Кочетков.
Обратите внимание, кто попросил КС отменить антиркоррупционную реформу. Нардепы из ОПЗЖ и «За будущее» - то есть, махровые коррупционеры.
При этом стал возможен весь этот беспредел только вследствие того, что президентом страны является феноменально немощный и бездарный Зеленский, а его ОП возглавляет также отпетый коррупционер, да еще и предатель Ермак.
Как говорится, все просто…