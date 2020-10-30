У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КС, - Ситник

У тих кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України, які довелося зупинити через рішення Конституційного Суду України, фігурують і самі судді КС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"У першу чергу серед проваджень фігурують судді Конституційного Суду, які приймали це рішення. Це не перше рішення, яке спрямоване проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ. - ред.) стосується суддів Конституційного Суду. Судді, які прийняли рішення про себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав голова НАБУ.

Ситник не назвав конкретних прізвищ суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ, проте зазначив, що стосовно цих суддів НАЗК провело "повну перевірку".

"Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку суддів Конституційного Суду. І в нас уже був один висновок про наявність у діях одного судді Конституційного Суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації. - ред.), і згідно з цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Фактично багато суддів Конституційного Суду діяли в стані конфлікту інтересів", - сказав Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

Читайте також: Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником