В остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КС, - Сытник

В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро Украины, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного Суда Украины, фигурируют и сами судьи КС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"В первую очередь, среди производств фигурируют судьи Конституционного Суда, принимавшие это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ. - Ред.) касается судей Конституционного Суда. Судьи, приняли решение о себе, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава НАБУ.

Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело "полную проверку".

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного Суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного Суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации. - Ред.), и согласно этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного Суда действовал в состоянии конфликта интересов", - сказал Сытник.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Посже стало известно, что ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

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