В остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КС, - Сытник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро Украины, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного Суда Украины, фигурируют и сами судьи КС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"В первую очередь, среди производств фигурируют судьи Конституционного Суда, принимавшие это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ. - Ред.) касается судей Конституционного Суда. Судьи, приняли решение о себе, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава НАБУ.
Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело "полную проверку".
"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного Суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного Суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации. - Ред.), и согласно этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного Суда действовал в состоянии конфликта интересов", - сказал Сытник.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Посже стало известно, что ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.
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у нас чиновники/судьи отстаивают своё право брать взятки и не нести за это никакой ответственности..
их поддерживают олигархи, которым нужны коррумпированные "слуги нрИда", что бы решать вопросы..
ну и тупой "нарИд", типа нашего цензорского Дмытрика, который постил тупые картинки за Зеленского, а теперь простит тупые картинки против Зеленского..
судьи кс, они же по чьей-то квоте там...чьи - кого?
маме - верить...мама же ж не врёт
Экономика / Мнения 30-окт, 01:499 2 845 0
Конечно, я, как и вся прогрессивная общественность, глубоко возмущен тем, что некий Конституционный Суд, наверняка заброшенный в Украину врагами то ли из России, то ли из Европы, а может и с Марса, вероломно, без объявления войны, вернул нам уже побежденную нами же коррупцию», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков.
«Но есть нюанс: я прочел это решение КС. В отличие, полагаю, от большинства критикующих. Если отжать мотивационную воду, то там есть два постулата.
Первый: судебная система должна быть независимой. Соответственно, не допускаются ЛЮБЫЕ формы давления на судей. В том числе, и проверка их деклараций. Контролировать судебную систему должны специальные органы, созданные самой судебной системой.
Такой подход - не новость, например, церковники постоянно настаивают, что их не могут судить мирские суды, а только церковные.
Прокуроры хотели бы, чтобы их контролировали только прокуроры, преступники - чтобы их дела разбирали воры в законе на сходняках. И так далее.
Изолированность судейской системы от общества - это, в общем смысле, даже правильно. При условии, что эта система является образцом эффективности, неподкупности, профессионализма и имеет колоссальное доверие общества.
А наш КС решил, что можно наоборот: утром - стулья, а вечером - деньги, может быть. Сначала - бесконтрольность, а потом, возможно - эффективность.
А раз внимание агентства по противодействию коррупции (НАПК) к декларациям судей можно использовать как давление на судебную систему, то КС признал это антиконституционным.
В результате возникло противоречие с действующим законом, и НАПК с удовольствием закрыло реестр деклараций до тех пор, пока законодатели противоречие не устранят.
С удовольствием, потому что агентство так и не смогло навести порядок с этим самым реестром, во всяком случае, автоматический анализ деклараций не работает.
Второй постулат КС: наказание должно соответствовать преступлению. Тоже ничего нового, не правда ли?
Нельзя ведь садить в тюрьму за неправильный переход улицы, да? Но это означает, что за экономические правонарушения можно наказывать только экономически.
А неподача декларации, или ее искажение, или необъяснимое богатство - это экономические преступления, их нельзя криминализировать, то есть, карать лишением свободы!
Так живет цивилизованный мир, та самая Европа, куда мы так стремимся, что даже в Конституцию записали (чтобы ненароком не позабыть что ли?).
Ну, записали, помнится, полстраны аплодировало, чем теперь недовольны?
Обратите внимание: КС не против того, чтобы сажали за коррупцию. Он против того, чтобы сажали за незаконное обогащение.
То есть, есть у чиновника вилла в Конче, происхождение которой он толком пояснить не может?
Так надо эту виллу конфисковать, а чиновника сажать только в случае, если удастся доказать, что он украл или взятку получил, а не за сам факт наличия виллы. Так понятно?
Как по мне, конфискация незаконно нажитого - очень эффективная мера для наших сверхжадных правителей. Вот только ее не применяют. Как и посадки за незаконное обогащение. То есть, от решения КС коррупционерам ни холодно, ни жарко.
Но важнее, почему КС решил пойти на вы?
Да потому, что власть президента Зеленского явно слабеет. И судейские его уже не боятся.
И готовы открыто провозглашать свое "право" на суперпривилегии и фактическую бесконтрольность», - Констатирует Кочетков.
Обратите внимание, кто попросил КС отменить антиркоррупционную реформу. Нардепы из ОПЗЖ и «За будущее» - то есть, махровые коррупционеры.
При этом стал возможен весь этот беспредел только вследствие того, что президентом страны является феноменально немощный и бездарный Зеленский, а его ОП возглавляет также отпетый коррупционер, да еще и предатель Ермак.
Как говорится, все просто…