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Венеціанська комісія (213) ВР (11722) КС (1153)

Венеціанська комісія оцінить вплив рішення КС на антикорупційну "архітектуру" України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія оцінить вплив рішення КС на антикорупційну

Експерти Венеціанської комісії заявили на зустрічі з представниками влади України, що готові підтримати їх у плані надання висновків про вплив рішення Конституційного суду України на антикорупційну "архітектуру" країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради, в четвер в онлайн-розмові з експертами Венеціанської комісії від українського парламенту взяв участь перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Під час дискусії сторони обговорили основні проблеми, які виникли після рішення КС № 13-р/2020 від 27 жовтня у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України.

Члени Венеціанської комісії запевнили у готовності дати оцінку потенційній наявності конфлікту інтересів у окремих суддів, а також надати низку рекомендацій, які би включали варіанти визначення та контролю доброчесності суддів КС, повідомили в прес-службі Ради.

В обговоренні взяли участь генеральний директор Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради Європи К. Джакомопулос, виконавчий секретар Групи держав проти корупції (GRECO) Дж. Еспозіто, в. о. Секретаря Венеціанської комісії С. Граната-Менгіні, директор Департаменту юстиції та правової співпраці Х. Юнкер та керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини П. Пушкар.

З української сторони були  міністр юстиції України Денис Малюська, представник Президента України в КС Федір Веніславський та представниця Ради в КС Ольга Совгиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+1
Неинтересно , скучно , подло , противно ...
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05.11.2020 17:26
+1
Список *нет* неполный.
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05.11.2020 17:41
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05.11.2020 17:26 Відповісти
Щось склад обох боків перемовин довіри не викликає...НМВД.
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05.11.2020 17:35 Відповісти
Всё-таки, Порох зачётно с коррупцией боролся!
Есть Коломойский в Украине, нет его -- это ж две очень большие разницы.
...надеюсь, все заметили...
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05.11.2020 17:38 Відповісти
Список *нет* неполный.
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05.11.2020 17:41 Відповісти
Она оценивает попрошаек -- в лицах и в бабках...
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05.11.2020 17:57 Відповісти
Та хоть ныть и шантажировать не будут.
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05.11.2020 17:58 Відповісти
Нехай венеіанська комісія вказує лукашенку, кимченину чи сідзяопіну з путіним та ердоганом.
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05.11.2020 19:40 Відповісти
 
 