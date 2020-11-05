Венецианская комиссия оценит влияние решения КС на антикоррупционную "архитектуру" Украины

Эксперты Венецианской комиссии заявили на встрече с представителями власти Украины, что готовы поддержать их в плане предоставления выводов о влиянии решения Конституционного суда Украины на антикоррупционную "архитектуру" страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады, в четверг в онлайн-беседе с экспертами Венецианской комиссии от украинского парламента принял участие первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Во время дискуссии стороны обсудили основные проблемы, которые возникли после решения КС № 13-р/2020 от 27 октября по делу по конституционному представлению 47 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины.

Члены Венецианской комиссии заверили о своей готовности дать оценку потенциальному наличию конфликта интересов у отдельных судей и предоставить ряд рекомендаций, которые бы включали варианты определения и контроля доброчестности судей КС, сообщили в пресс-службе Рады.

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В обсуждении приняли участие гендиректор Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы К.Джакомопулос и исполнительный секретарь Группы государств против коррупции (GRECO) Дж.Эспозито. А также и.о. секретаря Венецианской комиссии С.Граната-Менгини, директор Департамента юстиции и правового сотрудничества Х.Юнкер и руководитель отдела Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека П.Пушкарь.

С украинской стороны были министр юстиции Денис Малюська, представитель президента Украины в КС Федор Вениславский и представительница Рады в КС Ольга Совгиря.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.