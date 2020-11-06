Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик
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Судді Конституційного Суду підтримують законопроєкт спікера Дмитра Разумкова і готові дати роз'яснення свого рішення щодо е-декларування.
Про це РБК-Україна сказав суддя КСУ Володимир Мойсик, передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння.
"Ми як Конституційний Суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, ухвалюючийого", - зазначив він.
Крім того, Мойсик вважає, що законопроєкт Разумкова має вигляд компромісного варіанта.
"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - вважає суддя.
Мойсик також запевняє, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиний реєстр е-декларацій.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
1. Судьи члены КСУ сами были субъектами законов и положений и в статусе у тех органов-законы положения и органы и полномочия они скасувалы..причем НЕМЕДЛЯ НАЗАД С МОМЕНТА СОТВОРЕНИЯ а ведь КСУ мог и имел право а)-отстрочить решение сроком на полгода или год б)- признать неконституционным со дня провозглашения решения- а не назад
в) и также решить вопрос чистоты и само отводов..
2- момент что как оказалось в порыве спасти себя они вышли за пределы жалобы обращения т.е. дали ответ в Решении на то чего не просили заявители в КСУ по данному предмету.. получилось суд сам себе занес вопросы и сам же на них дал ответы маладца!! чтобы было понятно на примере нашей жизни судья просит соседку подать иск к иной соседке и берет дело на рассмотрение как судья и как лицо соседка сторон и имеющая спорные моменты границах пользования участками земли выносит решение в польку истицы соседки а попутно дописывает что еще бы и хатынку соседки ответчицы забрать себе же..или продать с истицей дом ответчицы - а деньги пополам..
3- момент как я понял КСУ дал оценку возложив на себя полномочия РАДЫ законодателя указав что такие виды ответственности для коррупционных дел по их мнению ЧРЕЗМЕРНЫЕ т.е. КСУ допустил волный первод и трактование этический и в правовом значении плохо очень плохо и хорошо норму права статью закона кодекса вид и меру наказания.. хотя если бы был задан вопрос о чрезмерности и адекватности норм каких то и законов в применении норм о равенстве и гуманизме Конституции.... то можно было бы хотя бы формально иметь право натянуть сову на глобус...
Действительно, 450 депутатов разрабатывают (то есть думают, обсуждают, переделывают, ищут решения - так в идеале во всяком случае) законы, а 16 человек из КСУ их легко отменяют, даже ничего не объясняя. Не имеет права одна независимая и равноправная ветка власти быть выше другой независимой и равноправной ветки власти.
Шо, уже не переворот и узурпация???
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
Я вже не кажу про те, як легалізували злочине повернення овощу диктаторських повноважень (щоправда, Мойсика це не стосуєтся - тоді ще він не був членом КС).
Короче: ви свої рішення приймаєте з огляду на політичну позицію того, хто править на Банковій! А не на підставі Конституції та чинного законодавства!
Спасибо за мнение.
дата проголошення рішення напередодні битви в Америці прямо свідчить про програмованність процесу, але знову забули про овраги. ЕС починає насміхатись над Зе, рижий програв вибори. Кворуму в КС не має, статус рішальників-суддів завис, перспектива землі та мови неясна. Зе закусив удила, бьє копитом, а все це в світлі краху РФ на Кавказі по національному питанню. От і посилають ВІЯ до посольства по питанню Сороса, хоча Ківа і не знає хто такий Сорос. Чисто как дети.