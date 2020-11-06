УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47232 відвідувача онлайн
Новини Політика України
8410 41
КС (928) Мойсик (6) електронне декларування (490)

Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик

Судді Конституційного Суду підтримують законопроєкт спікера Дмитра Разумкова і готові дати роз'яснення свого рішення щодо е-декларування.

Про це РБК-Україна сказав суддя КСУ Володимир Мойсик, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння.

"Ми як Конституційний Суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, ухвалюючийого", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко

Крім того, Мойсик вважає, що законопроєкт Разумкова має вигляд компромісного варіанта.

"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - вважає суддя.

Мойсик також запевняє, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиний реєстр е-декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+23
Везде одна кремлевская метода, ...сначала создаем кризис, а потом его "разруливаем" с пользой для себя..., как во внешней политике, так и во внутренней. Причем Украина всегда на вторых ролях, пятится назад уткнувшись носом в землю...
показати весь коментар
06.11.2020 14:08
+6
На м"яких нарах вам покидькам треба пом"якшувакти з конфіскаціэю за зраду. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 6802
показати весь коментар
06.11.2020 14:12
+6
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
06.11.2020 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Везде одна кремлевская метода, ...сначала создаем кризис, а потом его "разруливаем" с пользой для себя..., как во внешней политике, так и во внутренней. Причем Украина всегда на вторых ролях, пятится назад уткнувшись носом в землю...
показати весь коментар
06.11.2020 14:08 Відповісти
Где там Кривонос? Что то булькнул, про то что нужно самим ставить повестку дня, и требовать решений внешних и внутриполитических вопросов в Украинских целях, и тишина, спустили воду...
показати весь коментар
06.11.2020 14:12 Відповісти
На м"яких нарах вам покидькам треба пом"якшувакти з конфіскаціэю за зраду. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 6802
показати весь коментар
06.11.2020 14:12 Відповісти
А нам теперь все равно. Наш президент Байден.
показати весь коментар
06.11.2020 14:12 Відповісти
Ще зарано.
показати весь коментар
06.11.2020 14:15 Відповісти
проблема в том- что КС Украины нарушил несколько принципов понятий и законом определенных положений..
1. Судьи члены КСУ сами были субъектами законов и положений и в статусе у тех органов-законы положения и органы и полномочия они скасувалы..причем НЕМЕДЛЯ НАЗАД С МОМЕНТА СОТВОРЕНИЯ а ведь КСУ мог и имел право а)-отстрочить решение сроком на полгода или год б)- признать неконституционным со дня провозглашения решения- а не назад
в) и также решить вопрос чистоты и само отводов..
2- момент что как оказалось в порыве спасти себя они вышли за пределы жалобы обращения т.е. дали ответ в Решении на то чего не просили заявители в КСУ по данному предмету.. получилось суд сам себе занес вопросы и сам же на них дал ответы маладца!! чтобы было понятно на примере нашей жизни судья просит соседку подать иск к иной соседке и берет дело на рассмотрение как судья и как лицо соседка сторон и имеющая спорные моменты границах пользования участками земли выносит решение в польку истицы соседки а попутно дописывает что еще бы и хатынку соседки ответчицы забрать себе же..или продать с истицей дом ответчицы - а деньги пополам..
3- момент как я понял КСУ дал оценку возложив на себя полномочия РАДЫ законодателя указав что такие виды ответственности для коррупционных дел по их мнению ЧРЕЗМЕРНЫЕ т.е. КСУ допустил волный первод и трактование этический и в правовом значении плохо очень плохо и хорошо норму права статью закона кодекса вид и меру наказания.. хотя если бы был задан вопрос о чрезмерности и адекватности норм каких то и законов в применении норм о равенстве и гуманизме Конституции.... то можно было бы хотя бы формально иметь право натянуть сову на глобус...
показати весь коментар
06.11.2020 14:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
На .............. столько писать и тем более читать, пишу коротко, Байден наш, он все исправит.
показати весь коментар
06.11.2020 14:42 Відповісти
Очень правильная мысль о том, что КСУ присвоил себе полномочия Рады.
Действительно, 450 депутатов разрабатывают (то есть думают, обсуждают, переделывают, ищут решения - так в идеале во всяком случае) законы, а 16 человек из КСУ их легко отменяют, даже ничего не объясняя. Не имеет права одна независимая и равноправная ветка власти быть выше другой независимой и равноправной ветки власти.
показати весь коментар
06.11.2020 15:25 Відповісти
- верёвку тебе мягкую и кусок мыла душистого
показати весь коментар
06.11.2020 14:13 Відповісти
О! КСУ и Парламент начали договариваться. А раньше нельзя было отправить проект закона в КСУ на предмет выяснения конституционности в рабочем порядке? Чтобы не показывать всему миру грязную кухню и не публиковать то, что явно ведёт к кризису?
показати весь коментар
06.11.2020 14:15 Відповісти
Так не цікаво.
показати весь коментар
06.11.2020 14:16 Відповісти
КСУ сциканув. Грунтовно так...
показати весь коментар
06.11.2020 17:05 Відповісти
Можна і так сказати. А далі КСУ виграв, бо примусив Парламент (Розумкова) піти на "компромісне" рішення. Начебто Парламент відкликає закони, про які йдеться з того числа, яким вони були прийняті. Тобто програв не КСУ, а Парламент. Дивно, але можна було узгодити тексти законів до їх публікації і до їх міжнародного розголосу. Не узгодили. Але коли справа дійшла до статків КСУ, які він може втратити по новим законам, у КСУ спрацював інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
06.11.2020 17:25 Відповісти
Та ладно!
Шо, уже не переворот и узурпация???
показати весь коментар
06.11.2020 14:18 Відповісти
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
06.11.2020 14:23 Відповісти
«Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли"» - ви ще легалізували незаконий розпуск Верховної Ради! А це - злочин! А ваші плани скасувати земельну реформу - ще один злочин, але майбутній!

Я вже не кажу про те, як легалізували злочине повернення овощу диктаторських повноважень (щоправда, Мойсика це не стосуєтся - тоді ще він не був членом КС).

Короче: ви свої рішення приймаєте з огляду на політичну позицію того, хто править на Банковій! А не на підставі Конституції та чинного законодавства!
показати весь коментар
06.11.2020 14:32 Відповісти
Чесні судді КС подали б у відставку, а ті, що голосують проти України, знахабнілі злочинці, яких купила мафія на чолі з Бєнєю.
показати весь коментар
07.11.2020 09:25 Відповісти
По чьей квоте сей не уважаемый мной субъект.?Поздно пить боржоми господа судьи! Ваша печень мертва!
показати весь коментар
06.11.2020 14:34 Відповісти
" "Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение." А якого ж ви хрена, уроди, не роз'яснили ваше рішення, гординня не дозволила? Не царська справа роз'яснювати народу свої "умозаключения" тому, що в такому разі слово не горобець, так можна маніпулювати, як кацапія. "Мы не то имели в виду, нас не правильно поняли". Знаємо вам засранців хитро ви*баних. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 8511 Источник: https://censor.net/ru/n3229510
показати весь коментар
06.11.2020 14:49 Відповісти
Я дико извиняюся, как это поддерживают законопроэкт разумкова? В том законопроекте одна статья: все, что было признано этими упырями неконституционным, вернуть назад, как было до 27 октября. Вы же, гандоны пользованные, все это неконституционным назвали. Так в теплом кресле сидеть хоцца, что любую ахинею готов прогавкать?
показати весь коментар
06.11.2020 14:58 Відповісти
Смягчить,- это что, соломки коррупционерам подстелить, чтоб им на наворованном мягче лежалось и ничего не давило? Так тогда им к Третьяковой, она знает, где мягкие матрасы продаются.
показати весь коментар
06.11.2020 15:00 Відповісти
Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама НА россии - три лица… Третье лицо будущее - лицо хамства, идущего снизу, - хулиганства, босячества, черной сотни - самое страшное из трех лиц. - Д. Мерeжковский
показати весь коментар
06.11.2020 17:44 Відповісти
"Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе… Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое… Я обращаю свои взоры к единой Европе" - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
показати весь коментар
06.11.2020 17:47 Відповісти
Бо народ дурнуватий. Навіть один п'яний кацап відповів Андрію Полтаві: "А что же вьі не вьібрали Порошенко, он же вам и армию укрепил и многое другое сделал для страньі...?"
показати весь коментар
07.11.2020 09:39 Відповісти
Почему эти бандиты до сих пор не арестованы. Нынешний состав КС абсолютно не легитимный. Эти воры и государственный преступники должны сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
06.11.2020 16:28 Відповісти
СУДДІ КС НЕ МОГЛИ НЕ РОЗУМІТИ НАСЛІДКИ СВОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВИ І ТОМУ ТЕПЕР ПОВИННІ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ НАСЛІДКИ
показати весь коментар
06.11.2020 16:30 Відповісти
"Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций." Источник: https://censor.net/ru/n3229510 ню, ню, ню.Читаем решение суда п.2 " п.6. 8 части 1 ст.11.. Закона " Про запобігання... от 14.10.2014 признаны неконституционными и теряют силу со дня вынесения Конституционным Судом этого решения. Читаем п.8"{Пункт 8 частини першої статті 11 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27.10.2020} здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування" А теперь вопрос до пана мойсика: если контроля и проверки деклараций , их хранения, обнародования и т.д. какой смысл в подаче е-деклараций? Если отменено их хранение значит нет и реестра
показати весь коментар
06.11.2020 16:43 Відповісти
Я лично вижу что КС имел ввиду неконстуционным сам ПОРЯДОК прописанный законом, а не всё то, что вы выделили.
показати весь коментар
06.11.2020 17:31 Відповісти
Они признали именно пункт в законе, который регламентирует все перечисленное в нем и если даже речь идет о порядке, как Вы пишете, то что такое порядок-очередность опр. предписаных действий( кто подает декларации, заполнить е-декларацию, куда ее подать,дальнейшая судьба этого документа и т.д.), если отменить порядок то все остальное см. мой вопрос выше, не имеет никакого смысла
показати весь коментар
06.11.2020 17:55 Відповісти
может и так.
Спасибо за мнение.
показати весь коментар
06.11.2020 17:59 Відповісти
или ещё точнее - именно некие действия, методы, осуществления всего этого прописанные Порядком противоречат Конституции. Думаю.
показати весь коментар
06.11.2020 17:35 Відповісти
На всі ваші "порядки і нєкіє дєйствія", ваше кричуще багатство і зневагу до бідного народу і до держави -- є ще й народні заходи. Начувайтеся, відгодовані свині.
показати весь коментар
07.11.2020 09:51 Відповісти
Напевне не "смягчить", а гнати всраним віником зажравшіхся.
показати весь коментар
06.11.2020 17:40 Відповісти
Суддів злочинців - на шконки! Жодного помягшення зрадникам, брехунам та крадіям у суддівських рясах!
показати весь коментар
06.11.2020 20:36 Відповісти
Пока эти "судьи" на свободе и или живые-это значит что Украина умирает. Это как термометр показывает 41 градус-значит вы очень скоро умрете. Я не понимаю только почему 43 миллионная страна должна умирать ради 500 тыс безсовестных чиновников и еще 1500 тыс людей разбогатевших на этом умирании?
показати весь коментар
06.11.2020 20:36 Відповісти
полумеры - это как дешевая проститутка... немытая, с массой болезней... и это сынок того разумкова... значит, и папанька был таким жыж "умным"...
показати весь коментар
06.11.2020 21:20 Відповісти
комсомольские лидеры все умные! на бибипку глянь - при любой власти мутит миллиардные схемы Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 584
показати весь коментар
06.11.2020 23:17 Відповісти
Я ничего даже не читал, но уже смешно.
показати весь коментар
07.11.2020 03:10 Відповісти
простота - це міра таланту. тут ніякої політики. кейс рішень КС передбачає скасування земельної реформи-особливо 2 пунктів, щодо іноземців та обмеженні гектарів і скасування закону про українську мову (в світлі недавніх рішень рф про статус носія рускоязиковості (по сталіну за яким русскім визнається особа яка володіє мовою). Це основне блюдо. Закускою було рішення про е-деклар, коли реципієнти забезпечили себе імунітетом. Коло підписантів окреслюється їх видовою належністю) наслідки-безвіз, членство в ЄС,МВФ в світлі перемоги Трампа, не суттєві.Все було домовлено,Зе був в курсі. домовлено з рф (з воєнною партією).
дата проголошення рішення напередодні битви в Америці прямо свідчить про програмованність процесу, але знову забули про овраги. ЕС починає насміхатись над Зе, рижий програв вибори. Кворуму в КС не має, статус рішальників-суддів завис, перспектива землі та мови неясна. Зе закусив удила, бьє копитом, а все це в світлі краху РФ на Кавказі по національному питанню. От і посилають ВІЯ до посольства по питанню Сороса, хоча Ківа і не знає хто такий Сорос. Чисто как дети.
показати весь коментар
28.11.2020 18:25 Відповісти
щодо розгляду КС земельного закону. Суддя доповідач Сас (суддя з2013року) виніс на загал проект рішення. кількість гектарів поки що не чіпають, однак іноземцям зась. Сас був активним членом БЮТУ, тривалий час нардеп (до обрання суддею) від бют. До приходу в парламент був головою колгоспу, Опублікування цього проекту саме на шпальтах Дзеркала тижня (давнього симпатика ЮВТ) - це сигнал підписантам - ми готові "господа, делайте взноси".
показати весь коментар
28.11.2020 18:32 Відповісти
 
 