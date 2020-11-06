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Новости Политика Украины
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Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик

Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию.

Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.

"Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.

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Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.

Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+23
Везде одна кремлевская метода, ...сначала создаем кризис, а потом его "разруливаем" с пользой для себя..., как во внешней политике, так и во внутренней. Причем Украина всегда на вторых ролях, пятится назад уткнувшись носом в землю...
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06.11.2020 14:08
+6
На м"яких нарах вам покидькам треба пом"якшувакти з конфіскаціэю за зраду. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 6802
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06.11.2020 14:12
+6
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
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06.11.2020 14:23
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Везде одна кремлевская метода, ...сначала создаем кризис, а потом его "разруливаем" с пользой для себя..., как во внешней политике, так и во внутренней. Причем Украина всегда на вторых ролях, пятится назад уткнувшись носом в землю...
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06.11.2020 14:08 Ответить
Где там Кривонос? Что то булькнул, про то что нужно самим ставить повестку дня, и требовать решений внешних и внутриполитических вопросов в Украинских целях, и тишина, спустили воду...
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06.11.2020 14:12 Ответить
На м"яких нарах вам покидькам треба пом"якшувакти з конфіскаціэю за зраду. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 6802
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06.11.2020 14:12 Ответить
А нам теперь все равно. Наш президент Байден.
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06.11.2020 14:12 Ответить
Ще зарано.
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06.11.2020 14:15 Ответить
проблема в том- что КС Украины нарушил несколько принципов понятий и законом определенных положений..
1. Судьи члены КСУ сами были субъектами законов и положений и в статусе у тех органов-законы положения и органы и полномочия они скасувалы..причем НЕМЕДЛЯ НАЗАД С МОМЕНТА СОТВОРЕНИЯ а ведь КСУ мог и имел право а)-отстрочить решение сроком на полгода или год б)- признать неконституционным со дня провозглашения решения- а не назад
в) и также решить вопрос чистоты и само отводов..
2- момент что как оказалось в порыве спасти себя они вышли за пределы жалобы обращения т.е. дали ответ в Решении на то чего не просили заявители в КСУ по данному предмету.. получилось суд сам себе занес вопросы и сам же на них дал ответы маладца!! чтобы было понятно на примере нашей жизни судья просит соседку подать иск к иной соседке и берет дело на рассмотрение как судья и как лицо соседка сторон и имеющая спорные моменты границах пользования участками земли выносит решение в польку истицы соседки а попутно дописывает что еще бы и хатынку соседки ответчицы забрать себе же..или продать с истицей дом ответчицы - а деньги пополам..
3- момент как я понял КСУ дал оценку возложив на себя полномочия РАДЫ законодателя указав что такие виды ответственности для коррупционных дел по их мнению ЧРЕЗМЕРНЫЕ т.е. КСУ допустил волный первод и трактование этический и в правовом значении плохо очень плохо и хорошо норму права статью закона кодекса вид и меру наказания.. хотя если бы был задан вопрос о чрезмерности и адекватности норм каких то и законов в применении норм о равенстве и гуманизме Конституции.... то можно было бы хотя бы формально иметь право натянуть сову на глобус...
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06.11.2020 14:35 Ответить
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На .............. столько писать и тем более читать, пишу коротко, Байден наш, он все исправит.
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06.11.2020 14:42 Ответить
Очень правильная мысль о том, что КСУ присвоил себе полномочия Рады.
Действительно, 450 депутатов разрабатывают (то есть думают, обсуждают, переделывают, ищут решения - так в идеале во всяком случае) законы, а 16 человек из КСУ их легко отменяют, даже ничего не объясняя. Не имеет права одна независимая и равноправная ветка власти быть выше другой независимой и равноправной ветки власти.
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06.11.2020 15:25 Ответить
- верёвку тебе мягкую и кусок мыла душистого
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06.11.2020 14:13 Ответить
О! КСУ и Парламент начали договариваться. А раньше нельзя было отправить проект закона в КСУ на предмет выяснения конституционности в рабочем порядке? Чтобы не показывать всему миру грязную кухню и не публиковать то, что явно ведёт к кризису?
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06.11.2020 14:15 Ответить
Так не цікаво.
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06.11.2020 14:16 Ответить
КСУ сциканув. Грунтовно так...
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06.11.2020 17:05 Ответить
Можна і так сказати. А далі КСУ виграв, бо примусив Парламент (Розумкова) піти на "компромісне" рішення. Начебто Парламент відкликає закони, про які йдеться з того числа, яким вони були прийняті. Тобто програв не КСУ, а Парламент. Дивно, але можна було узгодити тексти законів до їх публікації і до їх міжнародного розголосу. Не узгодили. Але коли справа дійшла до статків КСУ, які він може втратити по новим законам, у КСУ спрацював інстинкт самозбереження.
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06.11.2020 17:25 Ответить
Та ладно!
Шо, уже не переворот и узурпация???
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06.11.2020 14:18 Ответить
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
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06.11.2020 14:23 Ответить
«Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли"» - ви ще легалізували незаконий розпуск Верховної Ради! А це - злочин! А ваші плани скасувати земельну реформу - ще один злочин, але майбутній!

Я вже не кажу про те, як легалізували злочине повернення овощу диктаторських повноважень (щоправда, Мойсика це не стосуєтся - тоді ще він не був членом КС).

Короче: ви свої рішення приймаєте з огляду на політичну позицію того, хто править на Банковій! А не на підставі Конституції та чинного законодавства!
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06.11.2020 14:32 Ответить
Чесні судді КС подали б у відставку, а ті, що голосують проти України, знахабнілі злочинці, яких купила мафія на чолі з Бєнєю.
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07.11.2020 09:25 Ответить
По чьей квоте сей не уважаемый мной субъект.?Поздно пить боржоми господа судьи! Ваша печень мертва!
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06.11.2020 14:34 Ответить
" "Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение." А якого ж ви хрена, уроди, не роз'яснили ваше рішення, гординня не дозволила? Не царська справа роз'яснювати народу свої "умозаключения" тому, що в такому разі слово не горобець, так можна маніпулювати, як кацапія. "Мы не то имели в виду, нас не правильно поняли". Знаємо вам засранців хитро ви*баних. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 8511 Источник: https://censor.net/ru/n3229510
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06.11.2020 14:49 Ответить
Я дико извиняюся, как это поддерживают законопроэкт разумкова? В том законопроекте одна статья: все, что было признано этими упырями неконституционным, вернуть назад, как было до 27 октября. Вы же, гандоны пользованные, все это неконституционным назвали. Так в теплом кресле сидеть хоцца, что любую ахинею готов прогавкать?
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06.11.2020 14:58 Ответить
Смягчить,- это что, соломки коррупционерам подстелить, чтоб им на наворованном мягче лежалось и ничего не давило? Так тогда им к Третьяковой, она знает, где мягкие матрасы продаются.
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06.11.2020 15:00 Ответить
Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама НА россии - три лица… Третье лицо будущее - лицо хамства, идущего снизу, - хулиганства, босячества, черной сотни - самое страшное из трех лиц. - Д. Мерeжковский
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06.11.2020 17:44 Ответить
"Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе… Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое… Я обращаю свои взоры к единой Европе" - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
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06.11.2020 17:47 Ответить
Бо народ дурнуватий. Навіть один п'яний кацап відповів Андрію Полтаві: "А что же вьі не вьібрали Порошенко, он же вам и армию укрепил и многое другое сделал для страньі...?"
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07.11.2020 09:39 Ответить
Почему эти бандиты до сих пор не арестованы. Нынешний состав КС абсолютно не легитимный. Эти воры и государственный преступники должны сидеть в тюрьме.
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06.11.2020 16:28 Ответить
СУДДІ КС НЕ МОГЛИ НЕ РОЗУМІТИ НАСЛІДКИ СВОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВИ І ТОМУ ТЕПЕР ПОВИННІ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ НАСЛІДКИ
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06.11.2020 16:30 Ответить
"Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций." Источник: https://censor.net/ru/n3229510 ню, ню, ню.Читаем решение суда п.2 " п.6. 8 части 1 ст.11.. Закона " Про запобігання... от 14.10.2014 признаны неконституционными и теряют силу со дня вынесения Конституционным Судом этого решения. Читаем п.8"{Пункт 8 частини першої статті 11 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27.10.2020} здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування" А теперь вопрос до пана мойсика: если контроля и проверки деклараций , их хранения, обнародования и т.д. какой смысл в подаче е-деклараций? Если отменено их хранение значит нет и реестра
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06.11.2020 16:43 Ответить
Я лично вижу что КС имел ввиду неконстуционным сам ПОРЯДОК прописанный законом, а не всё то, что вы выделили.
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06.11.2020 17:31 Ответить
Они признали именно пункт в законе, который регламентирует все перечисленное в нем и если даже речь идет о порядке, как Вы пишете, то что такое порядок-очередность опр. предписаных действий( кто подает декларации, заполнить е-декларацию, куда ее подать,дальнейшая судьба этого документа и т.д.), если отменить порядок то все остальное см. мой вопрос выше, не имеет никакого смысла
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06.11.2020 17:55 Ответить
может и так.
Спасибо за мнение.
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06.11.2020 17:59 Ответить
или ещё точнее - именно некие действия, методы, осуществления всего этого прописанные Порядком противоречат Конституции. Думаю.
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06.11.2020 17:35 Ответить
На всі ваші "порядки і нєкіє дєйствія", ваше кричуще багатство і зневагу до бідного народу і до держави -- є ще й народні заходи. Начувайтеся, відгодовані свині.
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07.11.2020 09:51 Ответить
Напевне не "смягчить", а гнати всраним віником зажравшіхся.
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06.11.2020 17:40 Ответить
Суддів злочинців - на шконки! Жодного помягшення зрадникам, брехунам та крадіям у суддівських рясах!
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06.11.2020 20:36 Ответить
Пока эти "судьи" на свободе и или живые-это значит что Украина умирает. Это как термометр показывает 41 градус-значит вы очень скоро умрете. Я не понимаю только почему 43 миллионная страна должна умирать ради 500 тыс безсовестных чиновников и еще 1500 тыс людей разбогатевших на этом умирании?
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06.11.2020 20:36 Ответить
полумеры - это как дешевая проститутка... немытая, с массой болезней... и это сынок того разумкова... значит, и папанька был таким жыж "умным"...
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06.11.2020 21:20 Ответить
комсомольские лидеры все умные! на бибипку глянь - при любой власти мутит миллиардные схемы Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 584
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06.11.2020 23:17 Ответить
Я ничего даже не читал, но уже смешно.
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07.11.2020 03:10 Ответить
простота - це міра таланту. тут ніякої політики. кейс рішень КС передбачає скасування земельної реформи-особливо 2 пунктів, щодо іноземців та обмеженні гектарів і скасування закону про українську мову (в світлі недавніх рішень рф про статус носія рускоязиковості (по сталіну за яким русскім визнається особа яка володіє мовою). Це основне блюдо. Закускою було рішення про е-деклар, коли реципієнти забезпечили себе імунітетом. Коло підписантів окреслюється їх видовою належністю) наслідки-безвіз, членство в ЄС,МВФ в світлі перемоги Трампа, не суттєві.Все було домовлено,Зе був в курсі. домовлено з рф (з воєнною партією).
дата проголошення рішення напередодні битви в Америці прямо свідчить про програмованність процесу, але знову забули про овраги. ЕС починає насміхатись над Зе, рижий програв вибори. Кворуму в КС не має, статус рішальників-суддів завис, перспектива землі та мови неясна. Зе закусив удила, бьє копитом, а все це в світлі краху РФ на Кавказі по національному питанню. От і посилають ВІЯ до посольства по питанню Сороса, хоча Ківа і не знає хто такий Сорос. Чисто как дети.
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28.11.2020 18:25 Ответить
щодо розгляду КС земельного закону. Суддя доповідач Сас (суддя з2013року) виніс на загал проект рішення. кількість гектарів поки що не чіпають, однак іноземцям зась. Сас був активним членом БЮТУ, тривалий час нардеп (до обрання суддею) від бют. До приходу в парламент був головою колгоспу, Опублікування цього проекту саме на шпальтах Дзеркала тижня (давнього симпатика ЮВТ) - це сигнал підписантам - ми готові "господа, делайте взноси".
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28.11.2020 18:32 Ответить
 
 