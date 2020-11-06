Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик
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Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию.
Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.
"Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.
Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.
"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.
Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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1. Судьи члены КСУ сами были субъектами законов и положений и в статусе у тех органов-законы положения и органы и полномочия они скасувалы..причем НЕМЕДЛЯ НАЗАД С МОМЕНТА СОТВОРЕНИЯ а ведь КСУ мог и имел право а)-отстрочить решение сроком на полгода или год б)- признать неконституционным со дня провозглашения решения- а не назад
в) и также решить вопрос чистоты и само отводов..
2- момент что как оказалось в порыве спасти себя они вышли за пределы жалобы обращения т.е. дали ответ в Решении на то чего не просили заявители в КСУ по данному предмету.. получилось суд сам себе занес вопросы и сам же на них дал ответы маладца!! чтобы было понятно на примере нашей жизни судья просит соседку подать иск к иной соседке и берет дело на рассмотрение как судья и как лицо соседка сторон и имеющая спорные моменты границах пользования участками земли выносит решение в польку истицы соседки а попутно дописывает что еще бы и хатынку соседки ответчицы забрать себе же..или продать с истицей дом ответчицы - а деньги пополам..
3- момент как я понял КСУ дал оценку возложив на себя полномочия РАДЫ законодателя указав что такие виды ответственности для коррупционных дел по их мнению ЧРЕЗМЕРНЫЕ т.е. КСУ допустил волный первод и трактование этический и в правовом значении плохо очень плохо и хорошо норму права статью закона кодекса вид и меру наказания.. хотя если бы был задан вопрос о чрезмерности и адекватности норм каких то и законов в применении норм о равенстве и гуманизме Конституции.... то можно было бы хотя бы формально иметь право натянуть сову на глобус...
Действительно, 450 депутатов разрабатывают (то есть думают, обсуждают, переделывают, ищут решения - так в идеале во всяком случае) законы, а 16 человек из КСУ их легко отменяют, даже ничего не объясняя. Не имеет права одна независимая и равноправная ветка власти быть выше другой независимой и равноправной ветки власти.
Шо, уже не переворот и узурпация???
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
Я вже не кажу про те, як легалізували злочине повернення овощу диктаторських повноважень (щоправда, Мойсика це не стосуєтся - тоді ще він не був членом КС).
Короче: ви свої рішення приймаєте з огляду на політичну позицію того, хто править на Банковій! А не на підставі Конституції та чинного законодавства!
Спасибо за мнение.
дата проголошення рішення напередодні битви в Америці прямо свідчить про програмованність процесу, але знову забули про овраги. ЕС починає насміхатись над Зе, рижий програв вибори. Кворуму в КС не має, статус рішальників-суддів завис, перспектива землі та мови неясна. Зе закусив удила, бьє копитом, а все це в світлі краху РФ на Кавказі по національному питанню. От і посилають ВІЯ до посольства по питанню Сороса, хоча Ківа і не знає хто такий Сорос. Чисто как дети.