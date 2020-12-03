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Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко

Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко

Президент Зеленський негайно має звільнити зі свого Офісу Олега Татарова і припинити його покривати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Зеленський став на захист корупціонера. Саме Зеленський дав йому високу посаду. Саме Зеленський зобов’язав його – "праву руку" Януковича і Портнова – контролювати правоохоронні і судові органи. Людина, яка має контролювати, попалася на хабарі. І до того ж це не просто якісь записи. Це прямі свідчення в межах спеціальної процедури. Хабар, який дали експерту, який формував фальшивий висновок. Експерта вже заарештовано, суд обрав йому відповідний запобіжний захід. Із Зеленського – "як з гуся вода", – зауважив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", те, що Зеленський став за Татарова горою, робить Зеленського співучасником.

"Це має руйнівні наслідки. Більше того – тиснуть і розправляються з тими, хто виводить Татарова на чисту воду. Вчора від справи Татарова відсторонили чотирьох прокурорів, які йому висунули звинувачення. Прокурори висунули звинувачення заступнику глави Офісу Президента – і їх тут же відсторонюють. Злили Татарову всю інформацію про зміст кримінальної справи, про дії, які мали провести детективи НАБУ", – розповів Порошенко.

"Наша вимога до Зеленського – негайно звільніть Татарова. Дайте можливість детективам НАБУ розслідувати і притягнути до відповідальності людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Інакше Зеленський є співучасником цього злочину. Ілюзія, яка існує у суспільстві і яку владна пропаганда старанно підтримує, що він "позасистемний, далекий від політичних інтриг, але чесний". От на сьогодні яскраво демонструється – це брехня. Він повністю за це відповідає", - підсумував Порошенко.

Читайте також: Татаров: Мене ніхто не планував затримувати

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Також читайте: Порошенко представив "Кодекс доброчесності депутатів", його підпишуть депутати "ЄС" усіх рівнів. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Порошенко Петро (15161) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+53
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1898
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03.12.2020 14:59
+44
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4702
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03.12.2020 14:58
+42
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8763
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03.12.2020 15:04
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Сторінка 2 з 2
Ублюдок, а кто оправдал? Самый справедливый коррумпированный украинский суд в мире? Или, самая продажная прокуратура обвинение сняла? Помни, свинья, в каком болоте ты живешь.
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03.12.2020 16:34 Відповісти
меня в свое болото не тяни, чмо .Жри само то ,что наголосовало
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03.12.2020 16:41 Відповісти
Что, в оазисе проживаешь, вафля? Передавай своим в свиноферме большой привет - и помни, что Байден говорил про коррупцию в Украине с трибуны Верховной Рады, а в это время твоя свинья сидела в кресле там же и сопли жевала - эта та свинья, за которую ты голосовал и тебе подобные приматы.
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03.12.2020 20:58 Відповісти
зелену потвору начнут давить в январе со стороны Запада, як таргана...
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03.12.2020 15:33 Відповісти
Особенно Байден
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03.12.2020 15:38 Відповісти
удавит его Байден
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03.12.2020 15:40 Відповісти
На Запад надейся, а сам шины готовь
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03.12.2020 15:39 Відповісти
Байден может кое-что и не заметить наверное и пропустить.. но вот за это, за то что коррупционеров пригрел у себя, не говоря уже о кремлевских подельниках, Байден удушит этого Зеленого сукина сына.
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03.12.2020 15:38 Відповісти
Угу, щас. Он уже Ермака немедленно уволил после скандала с братом. Сейчас Татарова немедленно уволит.
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03.12.2020 15:39 Відповісти
Татарчукеее!!! А нет, показалось.
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03.12.2020 15:40 Відповісти
в противном случае он является соучастником..

Зеленский не соучастник, Зеленский - преступник!
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03.12.2020 15:42 Відповісти
Зеленський гарант корупції?
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03.12.2020 15:50 Відповісти
Грустной ПОПой весело не пукнешь...
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03.12.2020 16:05 Відповісти
100%! Вместе с дерьмаком.
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03.12.2020 16:07 Відповісти
Чтобы послушался совета Порошенка?! Да назло кондуктору купит билет и пойдет пешком! Он же отличается физиологически, видимо содержимым головы.
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03.12.2020 17:16 Відповісти
Собака лаяла на дядю фраера
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03.12.2020 19:09 Відповісти
Спасает Украину! Всё время спасает. Лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко только то и делает, что спасает Украину. Никто не спасает, а он спасает. И как самый прогрессивный президент-реформатор и истинный патриот Украины Порошенко П.А. достоин, чтобы зарешеченное окно его тюремной камеры выходило на южную сторону. А сокамерниками Петра Алексеевича должны быть пилоты Крыжопольских авиалиний - те, которые на "кукурузу" сажают.
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03.12.2020 20:28 Відповісти
О Татарове: ===Дело является юридически слабым, примитивным и строится на доносе взятого НАБУ в заложники и находящегося в СИЗО одиозного вора из Блока Петра Порошенко Микитася, которому НАБУ, несмотря на десятки фактов хищений, за этот донос пообещало свободу.==="Очевидно, что его притянули за уши с целью политических разборок. Доказательная база пустая. Поэтому генпрокурор и поменяла процессуальных руководителей, чтобы обеспечить объективный, а не политически мотивированный ход расследования. И НАБУ, конечно, это не понравилось", - говорит источник в ОП===
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03.12.2020 21:06 Відповісти
Хм. На Порошенка открыто 58 уголовных дел, а они не увольняется. Двойные стандарты
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03.12.2020 21:07 Відповісти
Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6483
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03.12.2020 21:19 Відповісти
Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2276
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03.12.2020 21:48 Відповісти
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:43 Відповісти
Читайте телеграм-канал Генерал СВР. Всё о гэбэшных консервах в Украине и инсайд из Конторы на Лубянке.

Генерал СВР

Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары
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04.12.2020 07:40 Відповісти
Что что, но тут с Петром Алексеевичем нельзя не согласиться!
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03.12.2020 22:52 Відповісти
усиление слившего вагнеровцев
это уже организация внутри ОП
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04.12.2020 00:28 Відповісти
Знеленский НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.Пройдет три с половиной года - выигрывайте Президентское кресло и увольняйте кого хотите.А пока - молчите в тряпочку и не мешайте Президенту работать.
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04.12.2020 10:12 Відповісти
воно "відреагувало":
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:12 Відповісти
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