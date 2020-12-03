Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко

Президент Зеленський негайно має звільнити зі свого Офісу Олега Татарова і припинити його покривати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Зеленський став на захист корупціонера. Саме Зеленський дав йому високу посаду. Саме Зеленський зобов’язав його – "праву руку" Януковича і Портнова – контролювати правоохоронні і судові органи. Людина, яка має контролювати, попалася на хабарі. І до того ж це не просто якісь записи. Це прямі свідчення в межах спеціальної процедури. Хабар, який дали експерту, який формував фальшивий висновок. Експерта вже заарештовано, суд обрав йому відповідний запобіжний захід. Із Зеленського – "як з гуся вода", – зауважив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", те, що Зеленський став за Татарова горою, робить Зеленського співучасником.

"Це має руйнівні наслідки. Більше того – тиснуть і розправляються з тими, хто виводить Татарова на чисту воду. Вчора від справи Татарова відсторонили чотирьох прокурорів, які йому висунули звинувачення. Прокурори висунули звинувачення заступнику глави Офісу Президента – і їх тут же відсторонюють. Злили Татарову всю інформацію про зміст кримінальної справи, про дії, які мали провести детективи НАБУ", – розповів Порошенко.

"Наша вимога до Зеленського – негайно звільніть Татарова. Дайте можливість детективам НАБУ розслідувати і притягнути до відповідальності людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Інакше Зеленський є співучасником цього злочину. Ілюзія, яка існує у суспільстві і яку владна пропаганда старанно підтримує, що він "позасистемний, далекий від політичних інтриг, але чесний". От на сьогодні яскраво демонструється – це брехня. Він повністю за це відповідає", - підсумував Порошенко.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

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