Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС
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У зв'язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають голову Конституційного Суду Олександра Тупицького на робоче місце в приміщення суду, він виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи.
Про це йдеться у відповіді КСУ на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться у документі.
При цьому в суді вказали, що указ Президента Володимира Зеленського "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.
"Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України", - уточнюється в повідомленні.
Таким чином, як заявили в КС, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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Не такой. Другой.
Скажите, у нас есть в стране власть? президент?
Якби ваз був мій то ти був би перший хто про це дізнався а не мене дивував." ,
То тепер: "ua Виктор Ли ********
Якщо у тебе президент не зеленський а ***** то дери за нього,ніхто тобі не заважає бо в Україні свобода слова а не тюрма народів як у вас." 😁
Люблю загнаних тролей! Вони такі... гнучкі. 😁
Досвічений державник!
Мову знає добре! Ї_бальник схожий на Порошенковий, просякнутий безмежною любов'ю до України і українців!
Нєфіг такими цінними кадрами розкидуватись
"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины". О ,как- вроде и указ есть об отстранении, а отстранения и нет. Он и судья и педседатель!! Я просто ох..ваю!!!! Отэто суд!!! Да они,эти судьи КС жопу мордой назовут и глазом не моргнут. Но......это только для своих!!!
Теперь тупицкий не будет ходить на работу, но будет получать космическую зарплату...
Это космическая тупость наших никчемных соплежуев!
Єдине, що може їх зсунути з місця - це постріл у голову від вдячного народу
Или КС считает, что ему законы не писаны?