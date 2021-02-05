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КС (1154) Тупицький (227)

Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС

У зв'язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають голову Конституційного Суду Олександра Тупицького на робоче місце в приміщення суду, він виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи.

Про це йдеться у відповіді КСУ на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться у документі.

Також читайте: Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко

При цьому в суді вказали, що указ Президента Володимира Зеленського "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.

"Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України", - уточнюється в повідомленні.

Таким чином, як заявили в КС, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

Також читайте: Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Да-да, все верно. По итогам "работы" получит зарплату, не исключено, что и премию.
Скажите, у нас есть в стране власть? президент?
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05.02.2021 14:38
+10
дистанционная тупость )
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05.02.2021 14:37
+9
Побочные эффекты эпидемии
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05.02.2021 14:37
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Побочные эффекты эпидемии
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05.02.2021 14:37 Відповісти
Просто он не такой уж и тупицкий, как о нем подумали...
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05.02.2021 14:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2016/11/6/7125943/

Не такой. Другой.
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05.02.2021 17:08 Відповісти
А зачем нам ПРЕЗИДЕНТ??? Если како ето ЧМО Тупоголовое с подкормкой из России возомнило себя БОГОМ и кладет на всех и вся???
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05.02.2021 20:10 Відповісти
Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 7724
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05.02.2021 20:53 Відповісти
дистанционная тупость )
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05.02.2021 14:37 Відповісти
без найменшого сумніву, і взагалі, скільки має спостерігати країна ще, за цим ****.ством, за цим виродком тупорилим який возовнив себе головою піднебесної канцелярії з вивіскою - к. суд, і за діями нікчемної влади, яка має себе за владу??? народ має виправити всю цю дурню інакше втратить країну.
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05.02.2021 15:03 Відповісти
Да-да, все верно. По итогам "работы" получит зарплату, не исключено, что и премию.
Скажите, у нас есть в стране власть? президент?
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05.02.2021 14:38 Відповісти
Нет. Ни Рузвельта , ни Рейгана с этого живчика не получилось. И не получиться.
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05.02.2021 14:43 Відповісти
Победил жуликоватого вида еврейский мальчик с хорошо развитыми хватательными и жевательными рефлексами. Сильные гены, так понимаю.
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05.02.2021 14:45 Відповісти
Сильных генов у этих не бывает. Они только хорошие приспособленцы. А приспособленец ничего делать не может.
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05.02.2021 14:50 Відповісти
То він так може виконувати свої обов"язки і з камери лук"янівського сізо? Що заважає волі народу?
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Як не дивно, твій Зєлєнскій! 😁
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05.02.2021 14:45 Відповісти
Неужели при Порошенко он в тюрьме сидел?
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05.02.2021 14:47 Відповісти
Якби ваз був мій то ти був би перший хто про це дізнався а не мене дивував.
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05.02.2021 14:52 Відповісти
Тобто ти стверджуєш, що за нього ніколи не топив? 😊Зуб даси?
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05.02.2021 15:31 Відповісти
Я тобі можу віддати челюсть якщо ти скажеш з кого можна було обирати у другому турі.Я НЕ ОБИРАВ НІКОГО.
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05.02.2021 15:34 Відповісти
А до чого тут другий тур? Ти тут, на Цензорі сорочку на грудях за Зєлєнского дер! 😁 Наскільки мені відомо, на Цензорі точно виборчих дільниць не було.
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05.02.2021 16:21 Відповісти
Якщо у тебе президент не зеленський а ***** то дери за нього,ніхто тобі не заважає бо в Україні свобода слова а не тюрма народів як у вас.
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05.02.2021 16:25 Відповісти
У мене президент - Зєлєнскій. Але він - поганий президент і я критику його, щоб він виправився. А ти - як вуж на сковорідці - то "ua Виктор Ли ********
Якби ваз був мій то ти був би перший хто про це дізнався а не мене дивував." ,
То тепер: "ua Виктор Ли ********
Якщо у тебе президент не зеленський а ***** то дери за нього,ніхто тобі не заважає бо в Україні свобода слова а не тюрма народів як у вас." 😁
Люблю загнаних тролей! Вони такі... гнучкі. 😁
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05.02.2021 17:03 Відповісти
Так он теперь надомник или домушник ? Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС - Цензор.НЕТ 4827
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05.02.2021 14:41 Відповісти
вырубить ему интернет и все дела... а заодно электричество, воду и газ....
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Великий реформатор Порошенко натворил дел. Это он так реформировал Конституционный Суд и так защитил этих горе судей , что вся страна стала заложником этого неадеквата.Это Порошенко придумал Высшую Раду правосудия, которая превратилась в орган защиты корпорации судей. Пример Тупицкого и Вовка наглядный пример горе реформ.
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Пэтины какахи так и вываливаются из твоих штанин. Казалось бы-ща зелень как возьмётся за наведение порядка да как даст жару..да не тут-то было.
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05.02.2021 14:51 Відповісти
А интересно он удаленно как и я в трусах работает или таки видео включает и мантию надевает?
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Имелось в ввиду что оплату теперь он принимает не в наличной форме а переводом на карту...
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05.02.2021 14:53 Відповісти
А шо?
Досвічений державник!
Мову знає добре! Ї_бальник схожий на Порошенковий, просякнутий безмежною любов'ю до України і українців!
Нєфіг такими цінними кадрами розкидуватись
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05.02.2021 14:45 Відповісти
т.е. и зарплату получит и все прочее занесут ))) судья-надомник )))))
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05.02.2021 14:45 Відповісти
"Указ Президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.
"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины". О ,как- вроде и указ есть об отстранении, а отстранения и нет. Он и судья и педседатель!! Я просто ох..ваю!!!! Отэто суд!!! Да они,эти судьи КС жопу мордой назовут и глазом не моргнут. Но......это только для своих!!!
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05.02.2021 16:08 Відповісти
А может уже сразу...как кернес.
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05.02.2021 14:46 Відповісти
а согласитесь - это круто, не ходить на работу, числиться на "удаленке" и получать за это четверть ляма денег зарплаты?)) жестко с ним поступили))
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05.02.2021 14:46 Відповісти
Зп - это ерунда в масштабах страны...своим решением, отменившим антикоррупционную реформу, он нагадил стране на много порядков больше, чем его зп.
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05.02.2021 15:31 Відповісти
А вот если б уборщица хотя бы пару дней не вышла на работу, а работала дистанционно.
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05.02.2021 18:59 Відповісти
Если Тупицкий в самое ближайшее время не организует решение КС по представлению депутатов о неконституционности законов о дерибане украинской земли, то он и вся эта свора в мантиях не нужна Украине и украинскому народу.
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05.02.2021 14:48 Відповісти
Только не бросайте меня в терновый куст...
Теперь тупицкий не будет ходить на работу, но будет получать космическую зарплату...
Это космическая тупость наших никчемных соплежуев!
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05.02.2021 14:50 Відповісти
в результаті найпотужніших рехформ судді стали кастою недоторканих.
Єдине, що може їх зсунути з місця - це постріл у голову від вдячного народу
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05.02.2021 14:54 Відповісти
Потрібен відповідний закон, тоді постріл буде законним, почекайте
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05.02.2021 14:57 Відповісти
Вони цей закон одразу визнають неконституційним - патова ситуація.
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05.02.2021 15:30 Відповісти
по стопам кернеса пошел - это хорошо.... значит скоро в виде удобрения пользу Украине принесет хоть какую-то
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05.02.2021 14:56 Відповісти
У него не удаленный режим работы должен быть, а строгий режим на удаленном объекте.
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05.02.2021 14:57 Відповісти
Адміністратор корпоративної мережі створив акаунт, надав доступ - і вся технологія роботи з домівки або й з Багам. Звідки завгодно.
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05.02.2021 14:57 Відповісти
А приказ есть, на удаленную работу и кто его подписал? Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 3845 Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 6375
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05.02.2021 14:59 Відповісти
На основании какой статьи закона кто-то может подписать такой приказ? Где это у нас предусмотрена удаленная работа председателя КС?
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05.02.2021 15:29 Відповісти
Так що, Пани та Пані, треба починати думати, що з цією кодлою недоторканих робити - адже лише народ має право на зміну цієї олигархократичної розбещеної великима статками та грошима піда... її
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05.02.2021 15:00 Відповісти
Ото хай так і виполняєт віртуально. Вірніше хай так думає шо він виполняєт... Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 1897
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05.02.2021 15:04 Відповісти
Интересно, документы он тоже подписывает. Если да, то это - статья
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05.02.2021 15:11 Відповісти
Надо с него дистанционно содрать шкуру и в онлайн выложить чтоб все судьи видели !
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05.02.2021 15:16 Відповісти
Для судей нет такого юридического понятия как дистанционная работа. Так что проституционный суд опять пошел по беспределу прикрывая прогульщика.
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05.02.2021 15:17 Відповісти
А каким законом предусмотрено выполнение судьей КС своих обязанностей дистанционно?
Или КС считает, что ему законы не писаны?
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05.02.2021 15:24 Відповісти
Вот классический пример - глава КС Тупицкий. Зеленский его отстранил. Отдал распоряжение охране не пускать (охрана сядет после смены власти). Тупицкий не стал спорить и работает в режиме "дистанционной работы". Судьи чаще у него бывают, чем на работе. То же буде и с каналами, если не заберут лицензию и не перераспределят РЧР (радиочастотный ресурс) решением какого то "суда" просто все включат и все.(с)
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05.02.2021 15:32 Відповісти
Судьи правят правосудие дистанционно? Что-то новенькое...
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05.02.2021 16:18 Відповісти
Не работа - рай!
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05.02.2021 16:36 Відповісти
этому телу давно место на зоне (Менская колония)
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05.02.2021 18:45 Відповісти
Сказка становится былью - "царствуй лежа на боку".
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05.02.2021 18:56 Відповісти
 
 