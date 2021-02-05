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Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС

В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Об этом говорится в ответе КСУ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с недопущением председателя Суда сотрудниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, нынче Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде Украины введена на период действия карантина", - говорится в документе.

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При этом в суде указали, что указ Президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.

"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины", - уточняется в сообщении.

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного Суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+13
Да-да, все верно. По итогам "работы" получит зарплату, не исключено, что и премию.
Скажите, у нас есть в стране власть? президент?
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05.02.2021 14:38
+10
дистанционная тупость )
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05.02.2021 14:37
+9
Побочные эффекты эпидемии
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05.02.2021 14:37
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Побочные эффекты эпидемии
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05.02.2021 14:37 Ответить
Просто он не такой уж и тупицкий, как о нем подумали...
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05.02.2021 14:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2016/11/6/7125943/

Не такой. Другой.
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05.02.2021 17:08 Ответить
А зачем нам ПРЕЗИДЕНТ??? Если како ето ЧМО Тупоголовое с подкормкой из России возомнило себя БОГОМ и кладет на всех и вся???
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05.02.2021 20:10 Ответить
Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 7724
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05.02.2021 20:53 Ответить
дистанционная тупость )
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05.02.2021 14:37 Ответить
без найменшого сумніву, і взагалі, скільки має спостерігати країна ще, за цим ****.ством, за цим виродком тупорилим який возовнив себе головою піднебесної канцелярії з вивіскою - к. суд, і за діями нікчемної влади, яка має себе за владу??? народ має виправити всю цю дурню інакше втратить країну.
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05.02.2021 15:03 Ответить
Да-да, все верно. По итогам "работы" получит зарплату, не исключено, что и премию.
Скажите, у нас есть в стране власть? президент?
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05.02.2021 14:38 Ответить
Нет. Ни Рузвельта , ни Рейгана с этого живчика не получилось. И не получиться.
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05.02.2021 14:43 Ответить
Победил жуликоватого вида еврейский мальчик с хорошо развитыми хватательными и жевательными рефлексами. Сильные гены, так понимаю.
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05.02.2021 14:45 Ответить
Сильных генов у этих не бывает. Они только хорошие приспособленцы. А приспособленец ничего делать не может.
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05.02.2021 14:50 Ответить
То він так може виконувати свої обов"язки і з камери лук"янівського сізо? Що заважає волі народу?
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05.02.2021 14:41 Ответить
Як не дивно, твій Зєлєнскій! 😁
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05.02.2021 14:45 Ответить
Неужели при Порошенко он в тюрьме сидел?
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05.02.2021 14:47 Ответить
Якби ваз був мій то ти був би перший хто про це дізнався а не мене дивував.
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05.02.2021 14:52 Ответить
Тобто ти стверджуєш, що за нього ніколи не топив? 😊Зуб даси?
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05.02.2021 15:31 Ответить
Я тобі можу віддати челюсть якщо ти скажеш з кого можна було обирати у другому турі.Я НЕ ОБИРАВ НІКОГО.
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05.02.2021 15:34 Ответить
А до чого тут другий тур? Ти тут, на Цензорі сорочку на грудях за Зєлєнского дер! 😁 Наскільки мені відомо, на Цензорі точно виборчих дільниць не було.
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05.02.2021 16:21 Ответить
Якщо у тебе президент не зеленський а ***** то дери за нього,ніхто тобі не заважає бо в Україні свобода слова а не тюрма народів як у вас.
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05.02.2021 16:25 Ответить
У мене президент - Зєлєнскій. Але він - поганий президент і я критику його, щоб він виправився. А ти - як вуж на сковорідці - то "ua Виктор Ли ********
Якби ваз був мій то ти був би перший хто про це дізнався а не мене дивував." ,
То тепер: "ua Виктор Ли ********
Якщо у тебе президент не зеленський а ***** то дери за нього,ніхто тобі не заважає бо в Україні свобода слова а не тюрма народів як у вас." 😁
Люблю загнаних тролей! Вони такі... гнучкі. 😁
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05.02.2021 17:03 Ответить
Так он теперь надомник или домушник ? Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС - Цензор.НЕТ 4827
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05.02.2021 14:41 Ответить
вырубить ему интернет и все дела... а заодно электричество, воду и газ....
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05.02.2021 14:42 Ответить
Великий реформатор Порошенко натворил дел. Это он так реформировал Конституционный Суд и так защитил этих горе судей , что вся страна стала заложником этого неадеквата.Это Порошенко придумал Высшую Раду правосудия, которая превратилась в орган защиты корпорации судей. Пример Тупицкого и Вовка наглядный пример горе реформ.
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05.02.2021 14:42 Ответить
Пэтины какахи так и вываливаются из твоих штанин. Казалось бы-ща зелень как возьмётся за наведение порядка да как даст жару..да не тут-то было.
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05.02.2021 14:51 Ответить
А интересно он удаленно как и я в трусах работает или таки видео включает и мантию надевает?
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05.02.2021 14:42 Ответить
Имелось в ввиду что оплату теперь он принимает не в наличной форме а переводом на карту...
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05.02.2021 14:53 Ответить
А шо?
Досвічений державник!
Мову знає добре! Ї_бальник схожий на Порошенковий, просякнутий безмежною любов'ю до України і українців!
Нєфіг такими цінними кадрами розкидуватись
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05.02.2021 14:45 Ответить
т.е. и зарплату получит и все прочее занесут ))) судья-надомник )))))
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05.02.2021 14:45 Ответить
"Указ Президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.
"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины". О ,как- вроде и указ есть об отстранении, а отстранения и нет. Он и судья и педседатель!! Я просто ох..ваю!!!! Отэто суд!!! Да они,эти судьи КС жопу мордой назовут и глазом не моргнут. Но......это только для своих!!!
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05.02.2021 16:08 Ответить
А может уже сразу...как кернес.
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05.02.2021 14:46 Ответить
а согласитесь - это круто, не ходить на работу, числиться на "удаленке" и получать за это четверть ляма денег зарплаты?)) жестко с ним поступили))
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05.02.2021 14:46 Ответить
Зп - это ерунда в масштабах страны...своим решением, отменившим антикоррупционную реформу, он нагадил стране на много порядков больше, чем его зп.
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05.02.2021 15:31 Ответить
А вот если б уборщица хотя бы пару дней не вышла на работу, а работала дистанционно.
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05.02.2021 18:59 Ответить
Если Тупицкий в самое ближайшее время не организует решение КС по представлению депутатов о неконституционности законов о дерибане украинской земли, то он и вся эта свора в мантиях не нужна Украине и украинскому народу.
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05.02.2021 14:48 Ответить
Только не бросайте меня в терновый куст...
Теперь тупицкий не будет ходить на работу, но будет получать космическую зарплату...
Это космическая тупость наших никчемных соплежуев!
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05.02.2021 14:50 Ответить
в результаті найпотужніших рехформ судді стали кастою недоторканих.
Єдине, що може їх зсунути з місця - це постріл у голову від вдячного народу
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05.02.2021 14:54 Ответить
Потрібен відповідний закон, тоді постріл буде законним, почекайте
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05.02.2021 14:57 Ответить
Вони цей закон одразу визнають неконституційним - патова ситуація.
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05.02.2021 15:30 Ответить
по стопам кернеса пошел - это хорошо.... значит скоро в виде удобрения пользу Украине принесет хоть какую-то
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05.02.2021 14:56 Ответить
У него не удаленный режим работы должен быть, а строгий режим на удаленном объекте.
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05.02.2021 14:57 Ответить
Адміністратор корпоративної мережі створив акаунт, надав доступ - і вся технологія роботи з домівки або й з Багам. Звідки завгодно.
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05.02.2021 14:57 Ответить
А приказ есть, на удаленную работу и кто его подписал? Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 3845 Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 6375
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05.02.2021 14:59 Ответить
На основании какой статьи закона кто-то может подписать такой приказ? Где это у нас предусмотрена удаленная работа председателя КС?
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05.02.2021 15:29 Ответить
Так що, Пани та Пані, треба починати думати, що з цією кодлою недоторканих робити - адже лише народ має право на зміну цієї олигархократичної розбещеної великима статками та грошима піда... її
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05.02.2021 15:00 Ответить
Ото хай так і виполняєт віртуально. Вірніше хай так думає шо він виполняєт... Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС - Цензор.НЕТ 1897
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05.02.2021 15:04 Ответить
Интересно, документы он тоже подписывает. Если да, то это - статья
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05.02.2021 15:11 Ответить
Надо с него дистанционно содрать шкуру и в онлайн выложить чтоб все судьи видели !
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05.02.2021 15:16 Ответить
Для судей нет такого юридического понятия как дистанционная работа. Так что проституционный суд опять пошел по беспределу прикрывая прогульщика.
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05.02.2021 15:17 Ответить
А каким законом предусмотрено выполнение судьей КС своих обязанностей дистанционно?
Или КС считает, что ему законы не писаны?
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05.02.2021 15:24 Ответить
Вот классический пример - глава КС Тупицкий. Зеленский его отстранил. Отдал распоряжение охране не пускать (охрана сядет после смены власти). Тупицкий не стал спорить и работает в режиме "дистанционной работы". Судьи чаще у него бывают, чем на работе. То же буде и с каналами, если не заберут лицензию и не перераспределят РЧР (радиочастотный ресурс) решением какого то "суда" просто все включат и все.(с)
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05.02.2021 15:32 Ответить
Судьи правят правосудие дистанционно? Что-то новенькое...
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05.02.2021 16:18 Ответить
Не работа - рай!
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05.02.2021 16:36 Ответить
этому телу давно место на зоне (Менская колония)
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05.02.2021 18:45 Ответить
Сказка становится былью - "царствуй лежа на боку".
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05.02.2021 18:56 Ответить
 
 