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Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці. ФОТО

Глава Окружного адміністративного суду Павло Вовк, якого не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційного суду, не знайшовши ні вдома, ні на роботі, стверджує, що перебуває на робочому місці.

Про це Вовк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, виявляється, мене теж хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують "роботу" НАБУ. При цьому я на робочому місці і в жодні хованки не граюсь", - стверджує Вовк.

Він також поскаржився на "правове беззаконня" у справі ОАСК.

"І якщо я, будучи суддею, не можу себе від цього захистити, то можу тільки поспівчувати тим громадянам, які стикаються з подібними "антикорупційними" органами", - міркує Вовк.

Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці 01

Раніше у вівторок, 16 лютого Вищий антикорупційний суд повідомив, що Вовка знову не змогли доставити на його засідання для обрання запобіжного заходу. Нову примусову доставку Вовка до суду призначили на 18 лютого.

Перед цим ВАКС двічі приймав рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Таким чином, це вже третє рішення ВАКС про примусовий привід. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці 02
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Топ коментарі
+29
это глум над Украиной!.. а помогают Вовку в этом Зеленский, Ермак, Татаров, Портнов, Аваков, Высшая Рада Кривосудия, 11 судей Конституционного суда, некоторые депитуты, и отдельно названные олигархи - как Каломойский, Фирташ, Ахметов, и поменьше.. ..
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16.02.2021 18:50
+17
Китайская Народная Республика. Правосудие над взяточниками, казнакрадами и т.д.
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 9552Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1873Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 19:02
+15
Бл@цкий цирк в разгаре!
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16.02.2021 18:50
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І хто звіздіт???))))
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16.02.2021 18:46 Відповісти
Невовк.
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16.02.2021 18:53 Відповісти
То невовк,чи вовк не звіздіт !!)))
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16.02.2021 18:56 Відповісти
эта вонючая падаль уже давно должна сухари жрать,а ОНО, в этом зеленом болоте, играет роль первой ЖАБЫ !!!!!
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16.02.2021 20:13 Відповісти
Сколько вас , вовков ?
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16.02.2021 18:46 Відповісти
Кодло
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16.02.2021 18:49 Відповісти
Зграя. І не одна.
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16.02.2021 18:53 Відповісти
Беспредел во всех министерствах режима шапито 🤢🤡🎪 95 ! Портновские шакалы , как рыба в воде , в СБУ чиновники назначенные потерпевшим «заказывают « друг -друга , в ВСУ судятся ……
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16.02.2021 20:10 Відповісти
Ужоссс... І як Україна в таких умовах нормально живе...)))
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16.02.2021 20:12 Відповісти
Він «працює»
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16.02.2021 18:48 Відповісти
Идет охота на волков, идет охота....
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16.02.2021 18:49 Відповісти
Продолжаешь вылизывать пятки своим кровникам, Саша?
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16.02.2021 18:57 Відповісти
Угу, Саша. Мои кровники давно не дышат. А ты своим пятки лижешь. Или ты набрехал за родича, убитого на Майдане?
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16.02.2021 19:07 Відповісти
Макс, не связывайся с долбодятлом, оно того не стоит.
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16.02.2021 19:09 Відповісти
Ты берега не путай, слизняк. Этот человек за Украину воевал. А ты только лижешь. Так шо гнида - как раз ты,Сашенька Крещатик.
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16.02.2021 19:23 Відповісти
Погружуй тим, до кого здатне дотягтися, воЄне.)))
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16.02.2021 19:28 Відповісти
Саша, где ты усмотрел угрозы? Я просто констатировал факт - слизняк и брехло поднимает хвост на Человека, который воевал за Украину. Ты хоть понимаешь своим маленьким умишком, шо оттуда, где стоит фантом, тебя, слизняка, и в микроскоп не видно?
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16.02.2021 19:34 Відповісти
Это ж Саша Крещатик, оно же Белое Пальто.
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16.02.2021 19:24 Відповісти
Перша пісня Висоцького почута мною у дитинстві, яка запам'яталася назавжди
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16.02.2021 18:57 Відповісти
От тільки треба помічати, чия саме це цитата. Приблизно так
В. С. Висоцький. Геній.
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16.02.2021 19:04 Відповісти
Нащо, ми ж не є офіційними робітниками, щоби ще і виноски робити. Хто зрозумів, той лайкнув.
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16.02.2021 19:09 Відповісти
Не вам сказано.
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16.02.2021 19:14 Відповісти
Бл@цкий цирк в разгаре!
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16.02.2021 18:50 Відповісти
это глум над Украиной!.. а помогают Вовку в этом Зеленский, Ермак, Татаров, Портнов, Аваков, Высшая Рада Кривосудия, 11 судей Конституционного суда, некоторые депитуты, и отдельно названные олигархи - как Каломойский, Фирташ, Ахметов, и поменьше.. ..
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16.02.2021 18:50 Відповісти
Короче,весь кремлівський ляльковий балаган !!)))
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16.02.2021 19:00 Відповісти
проходи мимо!..
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16.02.2021 19:21 Відповісти
кордебалет...
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16.02.2021 18:54 Відповісти
Циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!!)))
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16.02.2021 18:58 Відповісти
странно.. а почему не в СИЗО или на крайняк в реанимации или в забегах по миру !? Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 5371
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16.02.2021 18:55 Відповісти
Да х... ложил он на всех. И на вас и на нас и особо, с большим наслаждением, он ложил гна ЗЕ и его шоблу.
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16.02.2021 18:55 Відповісти
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 7081 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 870 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 3464
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16.02.2021 18:56 Відповісти
Іздєваєцця вовчисько... Ну ну, падла *уйловська...)
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16.02.2021 18:57 Відповісти
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 8633 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 7814
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16.02.2021 18:58 Відповісти
Китайская Народная Республика. Правосудие над взяточниками, казнакрадами и т.д.
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 9552Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1873Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 19:02 Відповісти
За опечатку пардон.
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16.02.2021 19:03 Відповісти
никто не знает кого и за что они расстреливают китай-тоталитарное государство с мафией во главе.
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17.02.2021 06:14 Відповісти
от придурок житьєрадісний, тут як тут.
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16.02.2021 19:05 Відповісти
ця гнида зухвалим виразом своєї пики чимось сильно нагадує петуШарiя...
обидва погано закiнчать...
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16.02.2021 19:10 Відповісти
Щоб шкарпетки по 400 гривень за пару носити,на більше,як виявилося,вони не здатні.
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16.02.2021 19:17 Відповісти
Авкаков (ходить по кабінету) - шукає Вовка...
- А куди це Вовк сховався.. Може він під столом?..Нема.. Може в шухляді стола?.. Нема.. Може в мене в кишені?..
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16.02.2021 19:14 Відповісти
Если он может позволить себе такой троллинг, то точно знает и уверен - его отмажут.
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16.02.2021 19:24 Відповісти
Он их так боится ,как они его хотят арестовать.
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16.02.2021 19:24 Відповісти
Та воно ще й безграмотне: "пропОгують", "ПРАВОЇ держави", "неменш". Бл@дь, оце судді у нас, оце судова система Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 6698
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16.02.2021 19:26 Відповісти
Волчару в клетку!
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16.02.2021 19:46 Відповісти
Щоб ти здох, скотиняка!
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16.02.2021 20:02 Відповісти
Давно пора цьому вовку прищемити хвоста. Та ніхто чомусь це не робить.
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16.02.2021 20:16 Відповісти
А прослушка може підтвердити що Пашка був на робочому місці?
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16.02.2021 20:16 Відповісти
Что-то ОП не спешит пропиариться на его аресте... Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 8040
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16.02.2021 20:22 Відповісти
Суддя, який дотримується законів, має знати, що корупціонером людину можна називати лише після того як це буде доведено в суді. А якщо він вже так каже, то це зайвий доказ того що Пашка - муділо, який болт клав на всі закони.
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16.02.2021 20:25 Відповісти
Шабунін: "...все відбувається саме так лише тому, що Вовка прикривають:
1) Вища рада правосуддя, яка відмовилася відсторонити його від посади й узагалі вийшла за межі своїх повноважень, оцінюючи обґрунтованість підозри;
2) генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка ігнорує НАБУ й не надсилає до ВРП подання про затримання Вовка й інших підозрюваних суддів ОАСК.
Але коло поки що замкнене. Чинний склад ВРП ніколи не дасть згоди ні на затримання суддів ОАСК, ні на відсторонення їх від посад. Єдиний вихід - перезавантаження органу докорінно".

Яким бм пітаром не був шабунін - але тут з ним слід погодитися. В основному погодитися. З уточненням, що:
1) ВРП зформував Зеленський зі своєю турбомонобільшістю, які в жовтні в рамках зедебільної "судової реформи" ухвалили зміни в організації діяльності судової влади, позбавили повноважень ВККС і потім завели "своїх членів" в ВРП;
2) Венедіктову призначила зедебільна турбомонобільшість з подачі Зеленського.
3) сам Шабунін люто галасував за цю зедебільну турбомонобільшість і за Зеленського. Тому кардинальним виходом може бути лише перезавнтаження усієї влади, зі знесенням зедебільної включно з самим Шабуніним.

А так, в усьому іншому - все правда.
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16.02.2021 20:38 Відповісти
дайте йому одіяло!
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16.02.2021 20:43 Відповісти
Бавляться гниди до пори до часу поки людям це набридне і вони самі почнуть відстрілювати цих гнид! Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 7869
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16.02.2021 20:49 Відповісти
Важко впіймати Вовка, який живе у фейсбуці і звідти бреше, що він на роботі. Але це не диво, навпаки, в Україні дуже важко знайти суддю, який НЕ бреше.
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16.02.2021 20:49 Відповісти
Вовк дограється.
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16.02.2021 21:55 Відповісти
Вернее будет - не захотели доставлять, а не смогли, не так ли?
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16.02.2021 22:59 Відповісти
Ничего, тварь, на тюремных нарах, тебе будет не до улыбок.
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17.02.2021 02:26 Відповісти
а зеленкой лоб накрасить ему слабо
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17.02.2021 09:24 Відповісти
 
 