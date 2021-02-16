Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці. ФОТО

Глава Окружного адміністративного суду Павло Вовк, якого не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційного суду, не знайшовши ні вдома, ні на роботі, стверджує, що перебуває на робочому місці.

Про це Вовк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, виявляється, мене теж хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують "роботу" НАБУ. При цьому я на робочому місці і в жодні хованки не граюсь", - стверджує Вовк.

Він також поскаржився на "правове беззаконня" у справі ОАСК.

"І якщо я, будучи суддею, не можу себе від цього захистити, то можу тільки поспівчувати тим громадянам, які стикаються з подібними "антикорупційними" органами", - міркує Вовк.

Раніше у вівторок, 16 лютого Вищий антикорупційний суд повідомив, що Вовка знову не змогли доставити на його засідання для обрання запобіжного заходу. Нову примусову доставку Вовка до суду призначили на 18 лютого.

Перед цим ВАКС двічі приймав рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Таким чином, це вже третє рішення ВАКС про примусовий привід. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.