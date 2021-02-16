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НАБУ (4031) Вовк_Павел (257) Антикоррупционный суд (1070) Окружной админсуд Киева (390)

Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте. ФОТО

Глава Окружного административного суда Павел Вовк, которого не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд, не найдя ни дома, ни на работе, утверждает, что находится на рабочем месте.

Об этом Вовк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, оказывается, меня тоже кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, пропагандирующих "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и в какие прятки не играю", - утверждает Вовк.

Он также пожаловался на "правовой беспредел" по делу ОАСК.

"И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционных" органами", - рассуждает Вовк.

Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: НАБУ показало, как глава ОАСК Вовк убегает от вручения ходатайства. ВИДЕО

Ранее во вторник, 16 февраля Высший антикоррупционный суд сообщил, что Вовка вновь не смогли доставить на его заседание для избрания меры пресечения. Новую принудительную доставку Вовка в суд назначили на 18 февраля.

Перед этим ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Также на Цензор.НЕТ: Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС - незаконным

Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Читайте также: Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
это глум над Украиной!.. а помогают Вовку в этом Зеленский, Ермак, Татаров, Портнов, Аваков, Высшая Рада Кривосудия, 11 судей Конституционного суда, некоторые депитуты, и отдельно названные олигархи - как Каломойский, Фирташ, Ахметов, и поменьше.. ..
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16.02.2021 18:50
+17
Китайская Народная Республика. Правосудие над взяточниками, казнакрадами и т.д.
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 9552Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1873Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 19:02
+15
Бл@цкий цирк в разгаре!
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16.02.2021 18:50
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І хто звіздіт???))))
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16.02.2021 18:46 Ответить
Невовк.
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16.02.2021 18:53 Ответить
То невовк,чи вовк не звіздіт !!)))
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16.02.2021 18:56 Ответить
эта вонючая падаль уже давно должна сухари жрать,а ОНО, в этом зеленом болоте, играет роль первой ЖАБЫ !!!!!
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16.02.2021 20:13 Ответить
Сколько вас , вовков ?
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16.02.2021 18:46 Ответить
Кодло
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16.02.2021 18:49 Ответить
Зграя. І не одна.
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16.02.2021 18:53 Ответить
Беспредел во всех министерствах режима шапито 🤢🤡🎪 95 ! Портновские шакалы , как рыба в воде , в СБУ чиновники назначенные потерпевшим «заказывают « друг -друга , в ВСУ судятся ……
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16.02.2021 20:10 Ответить
Ужоссс... І як Україна в таких умовах нормально живе...)))
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16.02.2021 20:12 Ответить
Він «працює»
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16.02.2021 18:48 Ответить
Идет охота на волков, идет охота....
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16.02.2021 18:49 Ответить
Продолжаешь вылизывать пятки своим кровникам, Саша?
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16.02.2021 18:57 Ответить
Угу, Саша. Мои кровники давно не дышат. А ты своим пятки лижешь. Или ты набрехал за родича, убитого на Майдане?
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16.02.2021 19:07 Ответить
Макс, не связывайся с долбодятлом, оно того не стоит.
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16.02.2021 19:09 Ответить
Ты берега не путай, слизняк. Этот человек за Украину воевал. А ты только лижешь. Так шо гнида - как раз ты,Сашенька Крещатик.
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16.02.2021 19:23 Ответить
Погружуй тим, до кого здатне дотягтися, воЄне.)))
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16.02.2021 19:28 Ответить
Саша, где ты усмотрел угрозы? Я просто констатировал факт - слизняк и брехло поднимает хвост на Человека, который воевал за Украину. Ты хоть понимаешь своим маленьким умишком, шо оттуда, где стоит фантом, тебя, слизняка, и в микроскоп не видно?
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16.02.2021 19:34 Ответить
Это ж Саша Крещатик, оно же Белое Пальто.
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16.02.2021 19:24 Ответить
Перша пісня Висоцького почута мною у дитинстві, яка запам'яталася назавжди
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16.02.2021 18:57 Ответить
От тільки треба помічати, чия саме це цитата. Приблизно так
В. С. Висоцький. Геній.
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16.02.2021 19:04 Ответить
Нащо, ми ж не є офіційними робітниками, щоби ще і виноски робити. Хто зрозумів, той лайкнув.
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16.02.2021 19:09 Ответить
Не вам сказано.
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16.02.2021 19:14 Ответить
Бл@цкий цирк в разгаре!
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16.02.2021 18:50 Ответить
это глум над Украиной!.. а помогают Вовку в этом Зеленский, Ермак, Татаров, Портнов, Аваков, Высшая Рада Кривосудия, 11 судей Конституционного суда, некоторые депитуты, и отдельно названные олигархи - как Каломойский, Фирташ, Ахметов, и поменьше.. ..
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16.02.2021 18:50 Ответить
Короче,весь кремлівський ляльковий балаган !!)))
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16.02.2021 19:00 Ответить
проходи мимо!..
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16.02.2021 19:21 Ответить
кордебалет...
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16.02.2021 18:54 Ответить
Циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!!)))
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16.02.2021 18:58 Ответить
странно.. а почему не в СИЗО или на крайняк в реанимации или в забегах по миру !? Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 5371
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16.02.2021 18:55 Ответить
Да х... ложил он на всех. И на вас и на нас и особо, с большим наслаждением, он ложил гна ЗЕ и его шоблу.
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16.02.2021 18:55 Ответить
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 7081 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 870 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 3464
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16.02.2021 18:56 Ответить
Іздєваєцця вовчисько... Ну ну, падла *уйловська...)
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16.02.2021 18:57 Ответить
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 8633 Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 7814
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16.02.2021 18:58 Ответить
Китайская Народная Республика. Правосудие над взяточниками, казнакрадами и т.д.
Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 9552Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1873Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 19:02 Ответить
За опечатку пардон.
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16.02.2021 19:03 Ответить
никто не знает кого и за что они расстреливают китай-тоталитарное государство с мафией во главе.
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17.02.2021 06:14 Ответить
от придурок житьєрадісний, тут як тут.
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16.02.2021 19:05 Ответить
ця гнида зухвалим виразом своєї пики чимось сильно нагадує петуШарiя...
обидва погано закiнчать...
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16.02.2021 19:10 Ответить
Щоб шкарпетки по 400 гривень за пару носити,на більше,як виявилося,вони не здатні.
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16.02.2021 19:17 Ответить
Авкаков (ходить по кабінету) - шукає Вовка...
- А куди це Вовк сховався.. Може він під столом?..Нема.. Може в шухляді стола?.. Нема.. Може в мене в кишені?..
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16.02.2021 19:14 Ответить
Если он может позволить себе такой троллинг, то точно знает и уверен - его отмажут.
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16.02.2021 19:24 Ответить
Он их так боится ,как они его хотят арестовать.
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16.02.2021 19:24 Ответить
Та воно ще й безграмотне: "пропОгують", "ПРАВОЇ держави", "неменш". Бл@дь, оце судді у нас, оце судова система Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 6698
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16.02.2021 19:26 Ответить
Волчару в клетку!
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16.02.2021 19:46 Ответить
Щоб ти здох, скотиняка!
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16.02.2021 20:02 Ответить
Давно пора цьому вовку прищемити хвоста. Та ніхто чомусь це не робить.
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16.02.2021 20:16 Ответить
А прослушка може підтвердити що Пашка був на робочому місці?
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16.02.2021 20:16 Ответить
Что-то ОП не спешит пропиариться на его аресте... Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 8040
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16.02.2021 20:22 Ответить
Суддя, який дотримується законів, має знати, що корупціонером людину можна називати лише після того як це буде доведено в суді. А якщо він вже так каже, то це зайвий доказ того що Пашка - муділо, який болт клав на всі закони.
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16.02.2021 20:25 Ответить
Шабунін: "...все відбувається саме так лише тому, що Вовка прикривають:
1) Вища рада правосуддя, яка відмовилася відсторонити його від посади й узагалі вийшла за межі своїх повноважень, оцінюючи обґрунтованість підозри;
2) генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка ігнорує НАБУ й не надсилає до ВРП подання про затримання Вовка й інших підозрюваних суддів ОАСК.
Але коло поки що замкнене. Чинний склад ВРП ніколи не дасть згоди ні на затримання суддів ОАСК, ні на відсторонення їх від посад. Єдиний вихід - перезавантаження органу докорінно".

Яким бм пітаром не був шабунін - але тут з ним слід погодитися. В основному погодитися. З уточненням, що:
1) ВРП зформував Зеленський зі своєю турбомонобільшістю, які в жовтні в рамках зедебільної "судової реформи" ухвалили зміни в організації діяльності судової влади, позбавили повноважень ВККС і потім завели "своїх членів" в ВРП;
2) Венедіктову призначила зедебільна турбомонобільшість з подачі Зеленського.
3) сам Шабунін люто галасував за цю зедебільну турбомонобільшість і за Зеленського. Тому кардинальним виходом може бути лише перезавнтаження усієї влади, зі знесенням зедебільної включно з самим Шабуніним.

А так, в усьому іншому - все правда.
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16.02.2021 20:38 Ответить
дайте йому одіяло!
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16.02.2021 20:43 Ответить
Бавляться гниди до пори до часу поки людям це набридне і вони самі почнуть відстрілювати цих гнид! Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці - Цензор.НЕТ 7869
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16.02.2021 20:49 Ответить
Важко впіймати Вовка, який живе у фейсбуці і звідти бреше, що він на роботі. Але це не диво, навпаки, в Україні дуже важко знайти суддю, який НЕ бреше.
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16.02.2021 20:49 Ответить
Вовк дограється.
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16.02.2021 21:55 Ответить
Вернее будет - не захотели доставлять, а не смогли, не так ли?
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16.02.2021 22:59 Ответить
Ничего, тварь, на тюремных нарах, тебе будет не до улыбок.
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17.02.2021 02:26 Ответить
а зеленкой лоб накрасить ему слабо
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17.02.2021 09:24 Ответить
 
 