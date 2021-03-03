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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Шуфрич (355) телебачення (732) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич в ефірі каналу "Перший незалежний", який веде мовлення в інтернеті і на якому працюють колишні співробітники "112 Україна", NewsOne і Zik, анонсував запуск нового телеканалу з цієї ж обойми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новое время".

Звертаючись до журналістів "Першого незалежного", Шуфрич сказав: "У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?".

Коли саме планується запуск нового ЗМІ, він не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати"

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте також: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука" - Цензор.НЕТ 8505
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03.03.2021 16:55
+23
Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука" - Цензор.НЕТ 8172
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03.03.2021 16:57
+16
и тебя тоже выключат)))
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03.03.2021 16:54
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А Кива буде відкривати свій ....л
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03.03.2021 18:03 Відповісти
Нє, не плутайте: кива - то жомовий магнат! Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 7834
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03.03.2021 18:50 Відповісти
у Кивы откроют порностудию и всьо !
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03.03.2021 22:03 Відповісти
Отрастают новые головы дракона... в благоприятном климате Украины... И еще злее будут...
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03.03.2021 18:06 Відповісти
Президент Украины - Животворящий Байден всеравно позакрывает все ватные аналы, и в жопе будет блок /ЖОПО-БЛОК/
Недобитое кацапьё все вы будете сосать у Байдена, потому что этот парень шуток не любит.

Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 6283

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03.03.2021 18:29 Відповісти
Кацапам та шмурдяковим опозажопистам-пориготуватися! Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 2609
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04.03.2021 12:14 Відповісти
Больше 100 российских кораблей попали в "ловушку" у Керченского моста: в Азовском море все сковало льдом

https://www.dialog.ua/russia/224963_1614779252
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03.03.2021 18:31 Відповісти
Яка сумна новина!
Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 1708
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03.03.2021 18:49 Відповісти
Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 8237
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04.03.2021 06:25 Відповісти
Схоже, ведмедчк вирішив по одному скуповувати українські телеканали. Для того, щоб їх по одному ліквідовували. У підсумку телебачення в Україні має зникнути.
Це диверсія, однозначно!
(Які диверсанти, такі й диверсії).
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03.03.2021 18:48 Відповісти
Коли уже цього наглого "діяча" посадять? Він же знущається над Україною!
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03.03.2021 19:03 Відповісти
Знову буде битий!
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03.03.2021 19:13 Відповісти
Скоро в санкционном списке будут новые лица: журнашлюхи медведчука?..
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03.03.2021 19:35 Відповісти
Скоро в санкционном списке будут новые лица: журнашлюхи медведчука?..
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03.03.2021 19:36 Відповісти
это каким ОПУЩЕННЫМ нужно быть (а оно реально опущенное), чтобы подвывать... нестор... посасывай...
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03.03.2021 20:05 Відповісти
ГЕТЬ рупори кремля!! На цих каналах
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
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03.03.2021 20:42 Відповісти
Ніяк не заспокоїться кодло антинеукраїнське.
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03.03.2021 21:10 Відповісти
как Шуфричу шли синячеллы под глазами, жаль давно его уже таким красивым не показывают
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03.03.2021 22:08 Відповісти
Когда уже успокоится этот придурок, он что, опять хочет получить пилюлей?
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03.03.2021 22:47 Відповісти
Зеленые "санкции"? не-а, не слышали!
Все логично---уголовных дел нет ( это же не Порошенко до 100дел заведено), все гуляют на свободе, бабки из параши есть .
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04.03.2021 00:46 Відповісти
Да, "наш" и не думают закрывать , а там вся ОПеЗеЖопа пасется! Классные санкции!
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04.03.2021 00:47 Відповісти
Какие плодовитые сотрудники- канал за каналом открывают, не остановишь.
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04.03.2021 16:40 Відповісти
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