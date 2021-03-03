Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич в ефірі каналу "Перший незалежний", який веде мовлення в інтернеті і на якому працюють колишні співробітники "112 Україна", NewsOne і Zik, анонсував запуск нового телеканалу з цієї ж обойми.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новое время".
Звертаючись до журналістів "Першого незалежного", Шуфрич сказав: "У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?".
Коли саме планується запуск нового ЗМІ, він не уточнив.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
Недобитое кацапьё все вы будете сосать у Байдена, потому что этот парень шуток не любит.
https://www.dialog.ua/russia/224963_1614779252
Це диверсія, однозначно!
(Які диверсанти, такі й диверсії).
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Все логично---уголовных дел нет ( это же не Порошенко до 100дел заведено), все гуляют на свободе, бабки из параши есть .