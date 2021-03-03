РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11514 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
13 743 122
Шуфрич (939) телевидение (856) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич в эфире вещающего в интернете канала "Первый независимый", на котором работают бывшие сотрудники "112 Украина", NewsOne и Zik, анонсировал запуск нового телеканала из этой же обоймы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Обращаясь к журналистам "Первого независимого", Шуфрич сказал: "У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким способом?".

Когда именно планируется запуск нового СМИ, он не уточнил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также на Цензор.НЕТ: Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+54
Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука" - Цензор.НЕТ 8505
показать весь комментарий
03.03.2021 16:55
+23
Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука" - Цензор.НЕТ 8172
показать весь комментарий
03.03.2021 16:57
+16
и тебя тоже выключат)))
показать весь комментарий
03.03.2021 16:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А Кива буде відкривати свій ....л
показать весь комментарий
03.03.2021 18:03 Ответить
Нє, не плутайте: кива - то жомовий магнат! Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 7834
показать весь комментарий
03.03.2021 18:50 Ответить
у Кивы откроют порностудию и всьо !
показать весь комментарий
03.03.2021 22:03 Ответить
Отрастают новые головы дракона... в благоприятном климате Украины... И еще злее будут...
показать весь комментарий
03.03.2021 18:06 Ответить
Президент Украины - Животворящий Байден всеравно позакрывает все ватные аналы, и в жопе будет блок /ЖОПО-БЛОК/
Недобитое кацапьё все вы будете сосать у Байдена, потому что этот парень шуток не любит.

Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 6283

показать весь комментарий
03.03.2021 18:29 Ответить
Кацапам та шмурдяковим опозажопистам-пориготуватися! Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 2609
показать весь комментарий
04.03.2021 12:14 Ответить
Больше 100 российских кораблей попали в "ловушку" у Керченского моста: в Азовском море все сковало льдом

https://www.dialog.ua/russia/224963_1614779252
показать весь комментарий
03.03.2021 18:31 Ответить
Яка сумна новина!
Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 1708
показать весь комментарий
03.03.2021 18:49 Ответить
Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука" - Цензор.НЕТ 8237
показать весь комментарий
04.03.2021 06:25 Ответить
Схоже, ведмедчк вирішив по одному скуповувати українські телеканали. Для того, щоб їх по одному ліквідовували. У підсумку телебачення в Україні має зникнути.
Це диверсія, однозначно!
(Які диверсанти, такі й диверсії).
показать весь комментарий
03.03.2021 18:48 Ответить
Коли уже цього наглого "діяча" посадять? Він же знущається над Україною!
показать весь комментарий
03.03.2021 19:03 Ответить
Знову буде битий!
показать весь комментарий
03.03.2021 19:13 Ответить
Скоро в санкционном списке будут новые лица: журнашлюхи медведчука?..
показать весь комментарий
03.03.2021 19:35 Ответить
Скоро в санкционном списке будут новые лица: журнашлюхи медведчука?..
показать весь комментарий
03.03.2021 19:36 Ответить
это каким ОПУЩЕННЫМ нужно быть (а оно реально опущенное), чтобы подвывать... нестор... посасывай...
показать весь комментарий
03.03.2021 20:05 Ответить
ГЕТЬ рупори кремля!! На цих каналах
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
показать весь комментарий
03.03.2021 20:42 Ответить
Ніяк не заспокоїться кодло антинеукраїнське.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:10 Ответить
как Шуфричу шли синячеллы под глазами, жаль давно его уже таким красивым не показывают
показать весь комментарий
03.03.2021 22:08 Ответить
Когда уже успокоится этот придурок, он что, опять хочет получить пилюлей?
показать весь комментарий
03.03.2021 22:47 Ответить
Зеленые "санкции"? не-а, не слышали!
Все логично---уголовных дел нет ( это же не Порошенко до 100дел заведено), все гуляют на свободе, бабки из параши есть .
показать весь комментарий
04.03.2021 00:46 Ответить
Да, "наш" и не думают закрывать , а там вся ОПеЗеЖопа пасется! Классные санкции!
показать весь комментарий
04.03.2021 00:47 Ответить
Какие плодовитые сотрудники- канал за каналом открывают, не остановишь.
показать весь комментарий
04.03.2021 16:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 